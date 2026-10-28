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Парма - Удинезе 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Парма
Удинезе

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
40ИталияврЭдоардо Корви
37АргентиназщМарьяно Тройло
14ИталиязщЭмануэле Валери
34БразилиязщДиего Карлос
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
27ШвейцариязщСаша Бричги
16БельгияпзМандела Кейта
10ИспанияпзАдриан Бернабе
80ИталияпзДжованни Фаббьян
9АргентинанпДавид Ромеро
76ИталиянпСимоне Лонтани
40НигерияврМадука Окойе
14ИрландиязщДжеймс Абанква
27БельгиязщКристиан Кабазель
16ГерманиязщМаттео Пальма
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
23КосовопзМергим Войвода
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
24ПольшапзЯкуб Пётровски
9АнглиянпКинан Дэвис
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияАльберто Джилардино
ИталияАльберто Джилардино
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
18.04.2026Италия — Серия А33-й турУдинезе0 : 1Парма
29.11.2025Италия — Серия А13-й турПарма0 : 2Удинезе
01.03.2025Италия — Серия А27-й турУдинезе1 : 0Парма
16.09.2024Италия — Серия А4-й турПарма2 : 3Удинезе
21.02.2021Италия - Серия А23-й турПарма2 : 2Удинезе
18.10.2020Италия - Серия А4-й турУдинезе3 : 2Парма
26.01.2020Италия - Серия А21-й турПарма2 : 0Удинезе
01.09.2019Италия - Серия А2-й турУдинезе1 : 3Парма
19.01.2019Италия - Серия А20-й турУдинезе1 : 2Парма
19.08.2018Италия - Серия А1-й турПарма2 : 2Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Парма
0%
Ничья
0%
Удинезе
0%

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