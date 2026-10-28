Парма - Удинезе 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|34
|зщ
|Диего Карлос
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|27
|зщ
|Саша Бричги
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|9
|нп
|Давид Ромеро
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|11
|пз
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|23
|пз
|Мергим Войвода
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
|Коста Руньяич
История личных встреч
|18.04.2026
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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