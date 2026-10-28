Торино - Комо 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Торино
1 : 3
Комо
События матча Торино - Комо
24'
⚽
Че Адамс (1 - 0)
55'
⇄
Нейтан Паттерсон / Алессио Каччамани
55'
⇄
Гвидас Гинейтис / Киан Фитц-Джим
58'
⇄
Джейден Аддаи / Максимо Перроне
58'
⇄
Мартин Батурина / Максанс Какере
70'
⇄
Кайки / Алекс Валье
72'
Рафик Бельгали
74'
⇄
Сандро Куленович / Джованни Симеоне
78'
⇄
Самуэле Риччи / Джейден Аддаи
78'
⇄
Иван Смольчич / Луис Милья
81'
⚽
Хакобо Рамон (1 - 1)
87'
⚽
Нико Пас (1 - 2)
89'
⇄
Гаэтано Ористанио / Рафик Бельгали
89'
⇄
Эмирхан Ильхан / Даниэл Браганса
90+2'
⚽
Мартин Батурина (1 - 3)
Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|77
|пз
|Алессио Каччамани
55'
|10
|пз
|Никола Влашич
|21
|пз
|Дэниел Браганса
90'
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
55'
|45
|пз
|Рафик Белгали
89'
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
75'
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
55'
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
55'
|17
|нп
|Сандро Куленович
75'
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
89'
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
90'
|97
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Ян Коуто
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валье
71'
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|6
|пз
|Луис Милья
79'
|5
|пз
|Максимо Перроне
58'
|8
|пз
|Максанс Какере
58'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|20
|пз
|Мартин Батурина
58'
|42
|нп
|Джейден Аддай
58'79'
|16
|зщ
|Кайки
71'
|28
|зщ
|Иван Смолчич
79'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
79'
Запасные
|26
|вр
|Диего Маскарди
|76
|вр
|Лапо Сивьеро
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|7
|нп
|Закария Абухляль
|91
|нп
|Дуван Сапата
|9
|нп
|Пьетро Пеллегри
|1
|вр
|Жан Бутез
|22
|вр
|Мауро Вигорито
|53
|зщ
|Вилли Камбвала
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|15
|пз
|Адриан Лахдо
|54
|пз
|Маттео Папаччоли
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Сеск Фабрегас
Голы
Че Адамс
Киян Фитц-Джим
1:0
25'
Хакобо Рамон
Николас Пас
1:1
82'
Николас Пас
Ян Коуто
1:2
88'
Мартин Батурина
1:3
90+2'
Наказания
Рафик Белгали
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Комо, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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