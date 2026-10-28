Торино - Комо 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Торино 1 : 3 Комо События матча Торино - Комо 24' ⚽ Че Адамс (1 - 0) 55' ⇄ Нейтан Паттерсон / Алессио Каччамани 55' ⇄ Гвидас Гинейтис / Киан Фитц-Джим 58' ⇄ Джейден Аддаи / Максимо Перроне 58' ⇄ Мартин Батурина / Максанс Какере 70' ⇄ Кайки / Алекс Валье 72' Рафик Бельгали 74' ⇄ Сандро Куленович / Джованни Симеоне 78' ⇄ Самуэле Риччи / Джейден Аддаи 78' ⇄ Иван Смольчич / Луис Милья 81' ⚽ Хакобо Рамон (1 - 1) 87' ⚽ Нико Пас (1 - 2) 89' ⇄ Гаэтано Ористанио / Рафик Бельгали 89' ⇄ Эмирхан Ильхан / Даниэл Браганса 90+2' ⚽ Мартин Батурина (1 - 3) Составы команд Торино Турин Комо Комо 20 вр Лукас Перри 23 зщ Сауль Коко-Басси 15 зщ Пьетро Комуццо 44 зщ Ардиан Исмайли 77 пз Алессио Каччамани 55' 10 пз Никола Влашич 21 пз Дэниел Браганса 90' 28 пз Киян Фитц-Джим 55' 45 пз Рафик Белгали 89' 19 нп Че Адамс 18 нп Джованни Симеоне 75' 2 зщ Нейтан Паттерсон 55' 66 пз Гвидас Гинейтис 55' 17 нп Сандро Куленович 75' 11 пз Гаэтано Ористанио 89' 6 пз Эмирхан Илькхан 90' 97 вр Роберт Санчес 27 зщ Ян Коуто 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 4 зщ Хакобо Рамон 3 зщ Алекс Валье 71' 7 пз Лукаш Да Кунья 10 пз Николас Пас 6 пз Луис Милья 79' 5 пз Максимо Перроне 58' 8 пз Максанс Какере 58' 9 нп Анастасиос Дувикас 20 пз Мартин Батурина 58' 42 нп Джейден Аддай 58'79' 16 зщ Кайки 71' 28 зщ Иван Смолчич 79' 21 пз Самуэле Риччи 79' Запасные 26 вр Диего Маскарди 76 вр Лапо Сивьеро 5 зщ Эрай Джёмерт 3 зщ Кристиано Бираги 22 пз Чезаре Казадей 7 нп Закария Абухляль 91 нп Дуван Сапата 9 нп Пьетро Пеллегри 1 вр Жан Бутез 22 вр Мауро Вигорито 53 зщ Вилли Камбвала 13 зщ Альберто Доссена 18 зщ Эдоардо Гольданига 15 пз Адриан Лахдо 54 пз Маттео Папаччоли Главные тренеры Иньяцио Абате Сеск Фабрегас Голы Че Адамс Киян Фитц-Джим 1:0 25' Хакобо Рамон Николас Пас 1:1 82' Николас Пас Ян Коуто 1:2 88' Мартин Батурина 1:3 90+2' Наказания Рафик Белгали 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Комо, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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