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Торино - Комо 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Торино
Торино
1 : 3
Комо
Комо
События матча Торино - Комо
24'
Че Адамс (1 - 0)
55'
Нейтан Паттерсон / Алессио Каччамани
55'
Гвидас Гинейтис / Киан Фитц-Джим
58'
Джейден Аддаи / Максимо Перроне
58'
Мартин Батурина / Максанс Какере
70'
Кайки / Алекс Валье
72'
Рафик Бельгали
74'
Сандро Куленович / Джованни Симеоне
78'
Самуэле Риччи / Джейден Аддаи
78'
Иван Смольчич / Луис Милья
81'
Хакобо Рамон (1 - 1)
87'
Нико Пас (1 - 2)
89'
Гаэтано Ористанио / Рафик Бельгали
89'
Эмирхан Ильхан / Даниэл Браганса
90+2'
Мартин Батурина (1 - 3)
Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
20БразилияврЛукас Перри
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИталиязщПьетро Комуццо
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
77ИталияпзАлессио Каччамани
55'
10ХорватияпзНикола Влашич
21ПортугалияпзДэниел Браганса
90'
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
55'
45АлжирпзРафик Белгали
89'
19ШотландиянпЧе Адамс
18АргентинанпДжованни Симеоне
75'
2ШотландиязщНейтан Паттерсон
55'
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
55'
17ХорватиянпСандро Куленович
75'
11ИталияпзГаэтано Ористанио
89'
6ТурцияпзЭмирхан Илькхан
90'
97ИспанияврРоберт Санчес
27БразилиязщЯн Коуто
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
4ИспаниязщХакобо Рамон
3ИспаниязщАлекс Валье
71'
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
6ИспанияпзЛуис Милья
79'
5АргентинапзМаксимо Перроне
58'
8ФранцияпзМаксанс Какере
58'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
20ХорватияпзМартин Батурина
58'
42НидерландынпДжейден Аддай
58'79'
16Бразилиязщ Кайки
71'
28ХорватиязщИван Смолчич
79'
21ИталияпзСамуэле Риччи
79'
Запасные
26ИталияврДиего Маскарди
76ИталияврЛапо Сивьеро
5ШвейцариязщЭрай Джёмерт
3ИталиязщКристиано Бираги
22ИталияпзЧезаре Казадей
7МарокконпЗакария Абухляль
91КолумбиянпДуван Сапата
9ИталиянпПьетро Пеллегри
1ФранцияврЖан Бутез
22ИталияврМауро Вигорито
53ФранциязщВилли Камбвала
13ИталиязщАльберто Доссена
18ИталиязщЭдоардо Гольданига
15ШвецияпзАдриан Лахдо
54ИталияпзМаттео Папаччоли
Главные тренеры
ИталияИньяцио Абате
ИспанияСеск Фабрегас
Голы
Че Адамс
Киян Фитц-Джим
1:0
25'
Хакобо Рамон
Николас Пас
1:1
82'
Николас Пас
Ян Коуто
1:2
88'
Мартин Батурина
1:3
90+2'
Наказания
Рафик Белгали
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Комо, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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