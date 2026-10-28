«Флитвуд» остановил «Арсенал» и пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги 

«Флитвуд», представляющий четвёртый по силе дивизион английского футбола, сотворил сенсацию в 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027. Команда выбила из турнира лондонский «Арсенал», одержав победу в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии ударов с одиннадцатиметровой отметки хозяева оказались точнее — 5:3.

Матч прошёл на стадионе «Хайбери» во Флитвуде. Несмотря на разницу в статусе команд, хозяева сумели навязать борьбу именитому сопернику, а затем воспользовались своими шансами в решающий момент.

Лупало-Би вывел «Флитвуд» вперёд

Первый гол зрители увидели на 21-й минуте. Футболист хозяев Аарон Лупало-Би поразил ворота «Арсенала» и позволил своей команде повести в счёте. Пропущенный мяч поставил лондонцев перед необходимостью отыгрываться, однако быстро восстановить равновесие гостям не удалось.

После перерыва «канониры» активизировались и на 50-й минуте добились своего. Нападающий Виктор Дьёкереш отправил мяч в сетку, сравняв счёт — 1:1. Оставшееся время команды провели в борьбе за победный гол, но изменить результат до финального свистка так и не смогли.

Удаление Доумена осложнило задачу «Арсенала»

На 85-й минуте положение лондонской команды стало ещё сложнее. Полузащитник «Арсенала» Макс Доумен получил красную карточку, оставив партнёров в меньшинстве на заключительном отрезке встречи.

Несмотря на это, «канониры» удержали ничейный счёт и довели игру до серии пенальти. Именно там определился участник четвертьфинала, а преимущество оказалось на стороне хозяев.

Гимарайнс не реализовал решающий удар

В серии послематчевых пенальти футболисты «Флитвуда» действовали точнее и реализовали пять попыток. «Арсенал» забил трижды, однако полузащитник Бруно Гимарайнс не сумел переиграть вратаря и не реализовал свой удар.

Победа со счётом 5:3 в серии пенальти позволила «Флитвуду» пробиться в четвертьфинал Кубка английской лиги. Для клуба из четвёртого дивизиона это громкий успех, тогда как «Арсенал» завершил выступление в турнире.

Матч стал ярким примером того, насколько непредсказуемыми могут быть кубковые соревнования: даже команда с более скромными ресурсами способна воспользоваться своими шансами и выбить одного из фаворитов.