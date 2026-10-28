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Боруссия М - Карлсруэ 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Боруссия М - Карлсруэ 27.10.2026 Кубок Германии

События матча Боруссия Мёнхенгладбах - Карлсруэ
7'
Робин Хак (1 - 0)
39'
Филипп ЗандерПрямое удаление
46'
Джейсон Поненте / Сандро Тремуле
46'
Лукас Ульрих / Хуго Болин
49'
Лукас Ульрих (2 - 0)
60'
Ноэль Айхингер / Лилиан Эглофф
61'
Луи Бен Фархат / Тим Чивея
69'
Данял Зор / Сантери Вяянянен
72'
Матьё Нгефак / Зенто Уно
77'
Ко Итакура / Шуто Мачино
86'
Виктор Берг / Дениз Офли
86'
Ваэль Мохья / Робин Хак

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия М - Карлсруэ, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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