Боруссия М - Карлсруэ 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
События матча Боруссия Мёнхенгладбах - Карлсруэ
7'
⚽
Робин Хак (1 - 0)
39'
Филипп ЗандерПрямое удаление
46'
⇄
Джейсон Поненте / Сандро Тремуле
46'
⇄
Лукас Ульрих / Хуго Болин
49'
⚽
Лукас Ульрих (2 - 0)
60'
⇄
Ноэль Айхингер / Лилиан Эглофф
61'
⇄
Луи Бен Фархат / Тим Чивея
69'
⇄
Данял Зор / Сантери Вяянянен
72'
⇄
Матьё Нгефак / Зенто Уно
77'
⇄
Ко Итакура / Шуто Мачино
86'
⇄
Виктор Берг / Дениз Офли
86'
⇄
Ваэль Мохья / Робин Хак
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия М - Карлсруэ, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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