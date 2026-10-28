Боруссия М - Карлсруэ 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Боруссия Мёнхенгладбах - Карлсруэ 7' ⚽ Робин Хак (1 - 0) 39' Филипп Зандер Прямое удаление 46' ⇄ Джейсон Поненте / Сандро Тремуле 46' ⇄ Лукас Ульрих / Хуго Болин 49' ⚽ Лукас Ульрих (2 - 0) 60' ⇄ Ноэль Айхингер / Лилиан Эглофф 61' ⇄ Луи Бен Фархат / Тим Чивея 69' ⇄ Данял Зор / Сантери Вяянянен 72' ⇄ Матьё Нгефак / Зенто Уно 77' ⇄ Ко Итакура / Шуто Мачино 86' ⇄ Виктор Берг / Дениз Офли 86' ⇄ Ваэль Мохья / Робин Хак

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия М - Карлсруэ, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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