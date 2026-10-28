03:45 ()
Свернуть список

Эльферсберг - Дармштадт 98 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Эльферсберг - Дармштадт 98 27.10.2026 Кубок Германии

События матча Эльверсберг - Дармштадт 98
4'
Ларс Кель / Николас Веркойен
6'
Ларс Кель (0 - 1)
53'
Милан Смит
56'
Милан Смит (0 - 2)
64'
Лука Шнельбахер / Ноэль Футке
64'
Феликс Кайдель / Лука Зирх
64'
Морис Краттенмахер / Лукаш Поремба
72'
Рауль Петретта
72'
Ноа Вайсхаупт / Милан Смит
72'
Вильям Микельбренсис / Кристофер Ланнерт
77'
Давид Моква / Коул Кэмпбелл
83'
Фрэнсис Оньека / Флориан Ив Ле Жонкур
88'
Финн Лакенмахер / Ли Хо Джэ
90+3'
Лассе Гюнтер

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльферсберг - Дармштадт 98, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 27 октября обзор матча
    Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Гамбург - Айнтрахт 27 октября обзор матча
    Гамбург - Айнтрахт 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Бохум - Майнц 27 октября обзор матча
    Бохум - Майнц 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27 октября обзор матча
    Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Краснодар - Динамо Москва 27 октября обзор матча
    Краснодар - Динамо Москва 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close