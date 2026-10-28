Эльферсберг - Дармштадт 98 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
События матча Эльверсберг - Дармштадт 98
4'
⇄
Ларс Кель / Николас Веркойен
6'
⚽
Ларс Кель (0 - 1)
53'
Милан Смит
56'
⚽
Милан Смит (0 - 2)
64'
⇄
Лука Шнельбахер / Ноэль Футке
64'
⇄
Феликс Кайдель / Лука Зирх
64'
⇄
Морис Краттенмахер / Лукаш Поремба
72'
Рауль Петретта
72'
⇄
Ноа Вайсхаупт / Милан Смит
72'
⇄
Вильям Микельбренсис / Кристофер Ланнерт
77'
⇄
Давид Моква / Коул Кэмпбелл
83'
⇄
Фрэнсис Оньека / Флориан Ив Ле Жонкур
88'
⇄
Финн Лакенмахер / Ли Хо Джэ
90+3'
Лассе Гюнтер
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльферсберг - Дармштадт 98, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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