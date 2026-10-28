Эльферсберг - Дармштадт 98 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Эльверсберг - Дармштадт 98 4' ⇄ Ларс Кель / Николас Веркойен 6' ⚽ Ларс Кель (0 - 1) 53' Милан Смит 56' ⚽ Милан Смит (0 - 2) 64' ⇄ Лука Шнельбахер / Ноэль Футке 64' ⇄ Феликс Кайдель / Лука Зирх 64' ⇄ Морис Краттенмахер / Лукаш Поремба 72' Рауль Петретта 72' ⇄ Ноа Вайсхаупт / Милан Смит 72' ⇄ Вильям Микельбренсис / Кристофер Ланнерт 77' ⇄ Давид Моква / Коул Кэмпбелл 83' ⇄ Фрэнсис Оньека / Флориан Ив Ле Жонкур 88' ⇄ Финн Лакенмахер / Ли Хо Джэ 90+3' Лассе Гюнтер

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльферсберг - Дармштадт 98, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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