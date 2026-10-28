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ЛНЗ Черкассы - Металлист 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
0 : 1
Металлист
Металлист
События матча ЛНЗ Черкассы - ФК Металлист Харьков
23'
Егор Шерстюк
39'
Максим Багачански
80'
Андрей Китела
81'
Данило Кайдалов (0 - 1)
90+7'
Дмитрий Ледвий
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Металлист
Харьков
1УкраинаврДмитрий Ледвий
29УкраиназщРоман Дидык
14УкраиназщАлександр Драмбаев
75УкраиназщАндрей Китела
17УкраиназщДенис Кузык
92УкраиназщБогдан Слюбик
16УкраинапзАртур Рябов
30Бразилияпз Таллес
90ГананпМарк Ассинор
77АлбаниянпТеди Цара
9УкраинанпЕгор Твердохлеб
35УкраинаврPavlo Pletnyov
8УкраиназщКирилл Дигтярь
31УкраиназщБогдан Порох
20УкраиназщДаниэль Вернаттус
10УкраинанпMaksym Bagachanskyi
29УкраинаYehor Abramov
19УкраинаDanylo Kaydalov
17УкраинаDaniil Prykhodko
33УкраинаYegor Sherstyuk
6УкраинаDanyil Teplyakov
11УкраинаOleksandr Tsvirenko
Голы
Danylo Kaydalov
0:1
81'
Наказания
Yegor Sherstyuk
23'
Maksym Bagachanskyi
39'
Андрей Китела
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Металлист, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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