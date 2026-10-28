ЛНЗ Черкассы - Металлист 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 ЛНЗ Черкассы 0 : 1 Металлист События матча ЛНЗ Черкассы - ФК Металлист Харьков 23' Егор Шерстюк 39' Максим Багачански 80' Андрей Китела 81' ⚽ Данило Кайдалов (0 - 1) 90+7' Дмитрий Ледвий Составы команд ЛНЗ Черкассы Черкассы Металлист Харьков 1 вр Дмитрий Ледвий 29 зщ Роман Дидык 14 зщ Александр Драмбаев 75 зщ Андрей Китела 17 зщ Денис Кузык 92 зщ Богдан Слюбик 16 пз Артур Рябов 30 пз Таллес 90 нп Марк Ассинор 77 нп Теди Цара 9 нп Егор Твердохлеб 35 вр Pavlo Pletnyov 8 зщ Кирилл Дигтярь 31 зщ Богдан Порох 20 зщ Даниэль Вернаттус 10 нп Maksym Bagachanskyi 29 Yehor Abramov 19 Danylo Kaydalov 17 Daniil Prykhodko 33 Yegor Sherstyuk 6 Danyil Teplyakov 11 Oleksandr Tsvirenko Голы Danylo Kaydalov 0:1 81' Наказания Yegor Sherstyuk 23' Maksym Bagachanskyi 39' Андрей Китела 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Металлист, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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