ЛНЗ Черкассы - Металлист 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
ЛНЗ Черкассы
0 : 1
Металлист
События матча ЛНЗ Черкассы - ФК Металлист Харьков
23'
Егор Шерстюк
39'
Максим Багачански
80'
Андрей Китела
81'
⚽
Данило Кайдалов (0 - 1)
90+7'
Дмитрий Ледвий
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Металлист
Харьков
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|29
|зщ
|Роман Дидык
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|75
|зщ
|Андрей Китела
|17
|зщ
|Денис Кузык
|92
|зщ
|Богдан Слюбик
|16
|пз
|Артур Рябов
|30
|пз
|Таллес
|90
|нп
|Марк Ассинор
|77
|нп
|Теди Цара
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
|35
|вр
|Pavlo Pletnyov
|8
|зщ
|Кирилл Дигтярь
|31
|зщ
|Богдан Порох
|20
|зщ
|Даниэль Вернаттус
|10
|нп
|Maksym Bagachanskyi
|29
|Yehor Abramov
|19
|Danylo Kaydalov
|17
|Daniil Prykhodko
|33
|Yegor Sherstyuk
|6
|Danyil Teplyakov
|11
|Oleksandr Tsvirenko
Голы
Danylo Kaydalov
0:1
81'
Наказания
Yegor Sherstyuk
23'
Maksym Bagachanskyi
39'
Андрей Китела
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Металлист, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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