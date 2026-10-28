Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
28 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/8 финала
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бристоль Сити
Уолсолл
|0 : 1
| Вулверхэмптон
Порт Вейл
|3 : 0
| Уиком Уондерерс
Стивенидж
|1 : 2
| Мидлсбро
Рексем
|1 : 0
| Кембридж Юнайтед
Барнет
|2 : 1
| Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
|1 : 1 0 : 2
| Сток Сити
Олдхэм Атлетик
|2 : 0
| Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
|1 : 0
| Дерби Каунти
Линкольн Сити
|1 : 2
| Лестер Сити
Нортгемптон Таун
|1 : 0
| Гримсби Таун
Блэкпул
|1 : 3
| Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
|1 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
|3 : 1
| Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 4 : 3
| Барнсли
Уиган Атлетик
|1 : 1 6 : 5
| Брэдфорд Сити
Рочдейл
|2 : 0
| Солфорд Сити
Шрусбери Таун
|1 : 1 3 : 4
| Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
|4 : 1
| Флитвуд Таун
Честерфилд
|1 : 0
| Гиллингем
Лутон Таун
|0 : 3
| Бёрнли
Ноттс Каунти
|1 : 1 4 : 3
| Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Уимблдон
Ньюпорт Каунти
|1 : 1 5 : 4
| Бромли
Рединг
|1 : 1 4 : 5
| Уотфорд
Кроули Таун
|1 : 0
| Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
|1 : 1 4 : 5
| Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
|0 : 1
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|3 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|1 : 4
| Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
|1 : 3
| Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
|0 : 2
| Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
|0 : 3
| Плимут Аргайл
Эксетер Сити
|2 : 0
2-й раунд
| Кардифф Сити
Норвич Сити
|1 : 2
| Донкастер Роверс
Мидлсбро
|1 : 3
| Ипсвич Таун
Лестер Сити
|3 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
|0 : 2
| Блэкпул
Линкольн Сити
|1 : 4
| Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
|1 : 2
| Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
|4 : 0
| Барнсли
Кру Александра
|3 : 2
| Уолсолл
Лейтон Ориент
|0 : 0 5 : 6
| Стивенидж
Рединг
|0 : 3
| Кембридж Юнайтед
Миллуолл
|0 : 1
| Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 4
| Уотфорд
Питерборо Юнайтед
|1 : 5
| Плимут Аргайл
Ковентри Сити
|2 : 4
| Сток Сити
Халл Сити
|1 : 1 4 : 5
| Бирмингем Сити
Брентфорд
|1 : 6
| Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
|0 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|3 : 2
| Брэдфорд Сити
Бёрнли
|0 : 0 4 : 2
| Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
|5 : 1
| Престон Норт Энд
Эвертон
|0 : 4
| Челси
Лутон Таун
|2 : 0
| Фулхэм
Уимблдон
|3 : 0
1/16 финала
| Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити
|1 : 3
| Борнмут
Линкольн Сити
|4 : 0
| Сандерленд
Халл Сити
|1 : 0
| Кристал Пэлас
Мидлсбро
|3 : 0
| Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 1
| Челси
Лидс Юнайтед
|6 : 3
| Питерборо Юнайтед
Барнсли
|3 : 3 7 : 6
| Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
|2 : 3
| Рединг
Брентфорд
|1 : 2
| Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
|3 : 1
| Ипсвич Таун
Арсенал
|2 : 4
| Флитвуд Таун
Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
| Эвертон
Вулверхэмптон
|1 : 0
| Ковентри Сити
Астон Вилла
|1 : 3
| Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 3
| Манчестер Сити
Норвич Сити
|5 : 0
1/8 финала
| Брэдфорд Сити
Питерборо Юнайтед
|27.10
| Флитвуд Таун
Арсенал
|27.10
| Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|28.10
| Сандерленд
Брентфорд
|28.10
| Борнмут
Астон Вилла
|28.10
| Фулхэм
Кристал Пэлас
|28.10
| Ливерпуль
Челси
|28.10
| Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
|29.10
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