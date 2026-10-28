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Маяк Сарны - Харьков 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Маяк Сарны
Маяк Сарны
1 : 2
Харьков
Харьков
События матча ФК «Маяк» Сарны - ФК «Харьков»
36'
Игорь Когут (0 - 1)
76'
Юрий Романюк (1 - 1)
87'
Валерий Дубко (1 - 2)
Составы команд
Маяк Сарны
Металлист 1925
Харьков
30УкраинаврAndriy Tymoshytskyi
99УкраиназщАртём Данилюк
14УкраиназщЮрий Романюк
20УкраинапзАндрей Тотовицкий
40УкраинанпВладислав Кулач
9УкраинанпMikhail Sergiychuk
5УкраинаAndriy Bezhenar
10УкраинаMykola Kolyada
13УкраинаIlya Shevchenko
88УкраинаAlisher Yakubov
23УкраинаSergiy Zayets
30УкраинаврДаниил Варакута
27УкраиназщИлья Крупский
13УкраиназщВладимир Салюк
37УкраиназщВалерий Дубко
24УкраиназщАлександр Мартынюк
5УкраинапзИван Калюжный
8УкраинапзАлександр Яцык
19АлбанияпзЭрмир Рашица
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
25УкраинапзИгорь Когут
9УкраинанпДенис Антюх
Голы
Игорь Когут
0:1
35'
Юрий Романюк
1:1
76'
1:2
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Маяк Сарны - Харьков, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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