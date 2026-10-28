Маяк Сарны - Харьков 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Маяк Сарны 1 : 2 Харьков События матча ФК «Маяк» Сарны - ФК «Харьков» 36' ⚽ Игорь Когут (0 - 1) 76' ⚽ Юрий Романюк (1 - 1) 87' ⚽ Валерий Дубко (1 - 2) Составы команд Маяк Сарны Металлист 1925 Харьков 30 вр Andriy Tymoshytskyi 99 зщ Артём Данилюк 14 зщ Юрий Романюк 20 пз Андрей Тотовицкий 40 нп Владислав Кулач 9 нп Mikhail Sergiychuk 5 Andriy Bezhenar 10 Mykola Kolyada 13 Ilya Shevchenko 88 Alisher Yakubov 23 Sergiy Zayets 30 вр Даниил Варакута 27 зщ Илья Крупский 13 зщ Владимир Салюк 37 зщ Валерий Дубко 24 зщ Александр Мартынюк 5 пз Иван Калюжный 8 пз Александр Яцык 19 пз Эрмир Рашица 11 пз Sebastian Castillo 25 пз Игорь Когут 9 нп Денис Антюх Голы Игорь Когут 0:1 35' Юрий Романюк 1:1 76' 1:2 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Маяк Сарны - Харьков, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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