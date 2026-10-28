Маяк Сарны - Харьков 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Маяк Сарны
1 : 2
Харьков
События матча ФК «Маяк» Сарны - ФК «Харьков»
36'
⚽
Игорь Когут (0 - 1)
76'
⚽
Юрий Романюк (1 - 1)
87'
⚽
Валерий Дубко (1 - 2)
Составы команд
Маяк Сарны
Металлист 1925
Харьков
|30
|вр
|Andriy Tymoshytskyi
|99
|зщ
|Артём Данилюк
|14
|зщ
|Юрий Романюк
|20
|пз
|Андрей Тотовицкий
|40
|нп
|Владислав Кулач
|9
|нп
|Mikhail Sergiychuk
|5
|Andriy Bezhenar
|10
|Mykola Kolyada
|13
|Ilya Shevchenko
|88
|Alisher Yakubov
|23
|Sergiy Zayets
|30
|вр
|Даниил Варакута
|27
|зщ
|Илья Крупский
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|37
|зщ
|Валерий Дубко
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
|5
|пз
|Иван Калюжный
|8
|пз
|Александр Яцык
|19
|пз
|Эрмир Рашица
|11
|пз
|Sebastian Castillo
|25
|пз
|Игорь Когут
|9
|нп
|Денис Антюх
Голы
Игорь Когут
0:1
35'
Юрий Романюк
1:1
76'
1:2
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Маяк Сарны - Харьков, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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