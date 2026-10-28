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Дженоа - Ювентус 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Дженоа
Ювентус

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
1НидерландыврЮстин Бейло
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
8ИталияпзТоммазо Бальданци
32ДанияпзМортен Френнруп
9ПортугалиянпВитор Оливейра
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
3Бразилиязщ Бремер
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
20ИталиязщАндреа Камбьязо
22СШАпзУэстон Маккенни
8НидерландыпзТён Копмейнерс
12БразилияпзДуглас Луис
9ФранциянпРандаль Коло Муани
27ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
06.04.2026Италия — Серия А31-й турЮвентус2 : 0Дженоа
31.08.2025Италия — Серия А2-й турДженоа0 : 1Ювентус
29.03.2025Италия — Серия А30-й турЮвентус1 : 0Дженоа
28.09.2024Италия — Серия А6-й турДженоа0 : 3Ювентус
17.03.2024Италия - Серия А29-й турЮвентус0 : 0Дженоа
15.12.2023Италия - Серия А16-й турДженоа1 : 1Ювентус
06.05.2022Италия - Серия А36-й турДженоа2 : 1Ювентус
05.12.2021Италия - Серия А16-й турЮвентус2 : 0Дженоа
11.04.2021Италия - Серия А30-й турЮвентус3 : 1Дженоа
13.01.2021Кубок Италии1/8 финалаЮвентус3 : 2 ДВДженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Дженоа
0%
Ничья
0%
Ювентус
0%

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