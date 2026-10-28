Дженоа - Ювентус 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Юстин Бейло
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|9
|нп
|Витор Оливейра
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|12
|пз
|Дуглас Луис
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|06.04.2026
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков