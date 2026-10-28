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Бавария - Магдебург 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Бавария
Магдебург

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Составы команд
Бавария
Мюнхен
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
25.10.2026Германия — Бундеслига7-й тур1 : 3Бавария
21.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБавария2 : 2
17.10.2026Германия — Бундеслига6-й турБавария6 : 1
13.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур3 : 3Бавария
10.10.2026Германия — Бундеслига5-й тур2 : 2Бавария
Турнирная таблица
1-й раунд
Санкт-Тёнис
Айнтрахт Ф
0 : 11
Вальдхоф
Кайзерслаутерн
0 : 1 ДВ
Пройссен Мюнстер
Карлсруэ
1 : 2
Ганза Р
Штутгарт
0 : 4
Веен
Байер
0 : 4
Энерги
Аугсбург
0 : 2
Дуйсбург
Эльферсберг
1 : 3
Ганза Л
Вердер
0 : 3
Хемелинген
Ганновер-96
1 : 9
Виктория 1904
Нюрнберг
1 : 1 4 : 5
Эрцгебирге
Хоффенхайм
0 : 4
Саарбрюккен
Герта
1 : 1 2 : 4
Мюнхен-1860
Хольштайн
0 : 2
Зонненхоф Гроссаспах
Арминия
2 : 2 3 : 0
Айнтрахт Трир
РБ Лейпциг
0 : 6
Гройтер Фюрт
Бохум
1 : 2
Еддело
Хайденхайм
5 : 2
Кришов
Майнц
0 : 9
Вестфалия Ринерн
Динамо Др
0 : 6
Балингер
Магдебург
0 : 4
Карл Цейсс
Дармштадт 98
1 : 2
Шотт
Боруссия М
0 : 5
Айнтрахт Б
Унион
2 : 4
Рот-Вайсс Эс
Санкт-Паули
2 : 0
Феникс Любек
Падерборн 07
2 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 5
Ферль
Гамбург
0 : 3
Альтглинике
Вольфсбург
3 : 3 5 : 6
Вюрцбургер Киккерс
Кёльн
1 : 2
Галлешер
Шальке-04
2 : 5 ДВ
ХЕБК Гамбург
Боруссия Д
0 : 5
Оснабрюк
Бавария
1 : 4
1/16 финала
Гамбург
Айнтрахт Ф
27.10
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
27.10
Зонненхоф Гроссаспах
Аугсбург
27.10
Бохум
Майнц
27.10
Кёльн
Унион
27.10
Эльферсберг
Дармштадт 98
27.10
Боруссия Д
Вердер
27.10
Боруссия М
Карлсруэ
27.10
Динамо Др
Шальке-04
28.10
Еддело
Герта
28.10
Фрайбург
Вольфсбург
28.10
Падерборн 07
Штутгарт
28.10
Хольштайн
Хоффенхайм
28.10
Ганновер-96
Кайзерслаутерн
28.10
Бавария
Магдебург
28.10
Байер
Нюрнберг
28.10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Бавария
100%
Ничья
0%
Магдебург
0%

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