Бавария - Магдебург 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
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Составы команд
Бавария
Мюнхен
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Венсан Компани
История личных встреч
|25.10.2026
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|21.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 2
|17.10.2026
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|6 : 1
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|10.10.2026
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
| Санкт-Тёнис
Айнтрахт Ф
|0 : 11
| Вальдхоф
Кайзерслаутерн
|0 : 1 ДВ
| Пройссен Мюнстер
Карлсруэ
|1 : 2
| Ганза Р
Штутгарт
|0 : 4
| Веен
Байер
|0 : 4
| Энерги
Аугсбург
|0 : 2
| Дуйсбург
Эльферсберг
|1 : 3
| Ганза Л
Вердер
|0 : 3
| Хемелинген
Ганновер-96
|1 : 9
| Виктория 1904
Нюрнберг
|1 : 1 4 : 5
| Эрцгебирге
Хоффенхайм
|0 : 4
| Саарбрюккен
Герта
|1 : 1 2 : 4
| Мюнхен-1860
Хольштайн
|0 : 2
| Зонненхоф Гроссаспах
Арминия
|2 : 2 3 : 0
| Айнтрахт Трир
РБ Лейпциг
|0 : 6
| Гройтер Фюрт
Бохум
|1 : 2
| Еддело
Хайденхайм
|5 : 2
| Кришов
Майнц
|0 : 9
| Вестфалия Ринерн
Динамо Др
|0 : 6
| Балингер
Магдебург
|0 : 4
| Карл Цейсс
Дармштадт 98
|1 : 2
| Шотт
Боруссия М
|0 : 5
| Айнтрахт Б
Унион
|2 : 4
| Рот-Вайсс Эс
Санкт-Паули
|2 : 0
| Феникс Любек
Падерборн 07
|2 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 5
| Ферль
Гамбург
|0 : 3
| Альтглинике
Вольфсбург
|3 : 3 5 : 6
| Вюрцбургер Киккерс
Кёльн
|1 : 2
| Галлешер
Шальке-04
|2 : 5 ДВ
| ХЕБК Гамбург
Боруссия Д
|0 : 5
| Оснабрюк
Бавария
|1 : 4
1/16 финала
| Гамбург
Айнтрахт Ф
|27.10
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|27.10
| Зонненхоф Гроссаспах
Аугсбург
|27.10
| Бохум
Майнц
|27.10
| Кёльн
Унион
|27.10
| Эльферсберг
Дармштадт 98
|27.10
| Боруссия Д
Вердер
|27.10
| Боруссия М
Карлсруэ
|27.10
| Динамо Др
Шальке-04
|28.10
| Еддело
Герта
|28.10
| Фрайбург
Вольфсбург
|28.10
| Падерборн 07
Штутгарт
|28.10
| Хольштайн
Хоффенхайм
|28.10
| Ганновер-96
Кайзерслаутерн
|28.10
| Бавария
Магдебург
|28.10
| Байер
Нюрнберг
|28.10
Кто победит?
2 голосов болельщиков