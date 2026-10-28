«Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Вердера» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии
Дортмундская «Боруссия» пробилась в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2026/2027, одержав победу над бременским «Вердером» со счётом 3:2. Встреча 1/16 финала прошла во вторник, 27 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Хозяева быстро захватили преимущество и повели с разницей в два мяча, однако после перерыва гости сумели восстановить равновесие. Судьба противостояния решилась уже в компенсированное время: на 90+3-й минуте Марсель Забитцер забил победный гол и избавил дортмундцев от дополнительного времени.
Гирасси и Чуквуэмека обеспечили «Боруссии» преимущество
Дортмундцы активно начали встречу и открыли счёт уже на шестой минуте. Нападающий Серу Гирасси успешно завершил комбинацию после передачи Юлиана Рюэрсона, отправив мяч в ворота «Вердера».
Хозяева продолжили атаковать и на 17-й минуте увеличили отрыв. Карни Чуквуэмека воспользовался пасом Джоба Беллингема и сделал счёт 2:0. Стартовый отрезок складывался для «Боруссии» удачно, а бременцам пришлось искать способы вернуться в игру.
Фюллькруг оформил дубль за три минуты
После перерыва «Вердер» сумел переломить ход встречи. Главным героем бременской команды стал Никлас Фюллькруг, который дважды поразил ворота соперника во втором тайме.
На 65-й минуте нападающий сократил отставание, вернув интригу в противостояние. Спустя всего три минуты Фюллькруг забил ещё раз после передачи Юри Регера и восстановил равенство — 2:2.
Камбэк гостей поставил «Боруссию» в непростое положение. Дортмундцам необходимо было вновь выходить вперёд, чтобы избежать серии пенальти или дополнительного времени, если счёт останется неизменным.
Забитцер решил исход матча на 90+3-й минуте
Когда казалось, что командам предстоит продолжить борьбу за пределами основного времени, решающее слово осталось за Марселем Забитцером. Австрийский полузащитник «Боруссии» забил на третьей компенсированной минуте второго тайма и принёс хозяевам победу со счётом 3:2.
Поздний гол вызвал бурную реакцию на стадионе и поставил точку в напряжённом матче. «Боруссия» Дортмунд оформила выход в 1/8 финала Кубка Германии, а «Вердер» завершил выступление в турнире.
Бременцы сумели отыграть два мяча, но не удержали ничью в самой концовке. Для дортмундского клуба эта победа стала результатом упорной борьбы, в которой решающим оказался эпизод на последних секундах.
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