«Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Вердера» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии 

Дортмундская «Боруссия» пробилась в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2026/2027, одержав победу над бременским «Вердером» со счётом 3:2. Встреча 1/16 финала прошла во вторник, 27 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Хозяева быстро захватили преимущество и повели с разницей в два мяча, однако после перерыва гости сумели восстановить равновесие. Судьба противостояния решилась уже в компенсированное время: на 90+3-й минуте Марсель Забитцер забил победный гол и избавил дортмундцев от дополнительного времени.

Гирасси и Чуквуэмека обеспечили «Боруссии» преимущество

Дортмундцы активно начали встречу и открыли счёт уже на шестой минуте. Нападающий Серу Гирасси успешно завершил комбинацию после передачи Юлиана Рюэрсона, отправив мяч в ворота «Вердера».

Хозяева продолжили атаковать и на 17-й минуте увеличили отрыв. Карни Чуквуэмека воспользовался пасом Джоба Беллингема и сделал счёт 2:0. Стартовый отрезок складывался для «Боруссии» удачно, а бременцам пришлось искать способы вернуться в игру.

Фюллькруг оформил дубль за три минуты

После перерыва «Вердер» сумел переломить ход встречи. Главным героем бременской команды стал Никлас Фюллькруг, который дважды поразил ворота соперника во втором тайме.

На 65-й минуте нападающий сократил отставание, вернув интригу в противостояние. Спустя всего три минуты Фюллькруг забил ещё раз после передачи Юри Регера и восстановил равенство — 2:2.

Камбэк гостей поставил «Боруссию» в непростое положение. Дортмундцам необходимо было вновь выходить вперёд, чтобы избежать серии пенальти или дополнительного времени, если счёт останется неизменным.

Забитцер решил исход матча на 90+3-й минуте

Когда казалось, что командам предстоит продолжить борьбу за пределами основного времени, решающее слово осталось за Марселем Забитцером. Австрийский полузащитник «Боруссии» забил на третьей компенсированной минуте второго тайма и принёс хозяевам победу со счётом 3:2.

Поздний гол вызвал бурную реакцию на стадионе и поставил точку в напряжённом матче. «Боруссия» Дортмунд оформила выход в 1/8 финала Кубка Германии, а «Вердер» завершил выступление в турнире.

Бременцы сумели отыграть два мяча, но не удержали ничью в самой концовке. Для дортмундского клуба эта победа стала результатом упорной борьбы, в которой решающим оказался эпизод на последних секундах.