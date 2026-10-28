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Борнмут - Астон Вилла 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
Астон Вилла

Стартовый состав
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Составы команд
Борнмут
Борнмут
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
07.02.2026Англия — Премьер-лига25-й турБорнмут1 : 1Астон Вилла
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турАстон Вилла4 : 0Борнмут
10.05.2025Англия — Премьер-лига36-й турБорнмут0 : 1Астон Вилла
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турАстон Вилла1 : 1Борнмут
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турАстон Вилла3 : 1Борнмут
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2Астон Вилла
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла3 : 0Борнмут
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут2 : 0Астон Вилла
01.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турБорнмут2 : 1Астон Вилла
17.08.2019Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла1 : 2Борнмут
Турнирная таблица
1-й раунд
Бристоль Сити
Уолсолл
0 : 1
Вулверхэмптон
Порт Вейл
3 : 0
Уиком Уондерерс
Стивенидж
1 : 2
Мидлсбро
Рексем
1 : 0
Кембридж Юнайтед
Барнет
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
1 : 1 0 : 2
Сток Сити
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
1 : 0
Дерби Каунти
Линкольн Сити
1 : 2
Лестер Сити
Нортгемптон Таун
1 : 0
Гримсби Таун
Блэкпул
1 : 3
Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
3 : 1
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 4 : 3
Барнсли
Уиган Атлетик
1 : 1 6 : 5
Брэдфорд Сити
Рочдейл
2 : 0
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
1 : 1 3 : 4
Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
4 : 1
Флитвуд Таун
Честерфилд
1 : 0
Гиллингем
Лутон Таун
0 : 3
Бёрнли
Ноттс Каунти
1 : 1 4 : 3
Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Бирмингем Сити
0 : 1
Уимблдон
Ньюпорт Каунти
1 : 1 5 : 4
Бромли
Рединг
1 : 1 4 : 5
Уотфорд
Кроули Таун
1 : 0
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Кардифф Сити
Суиндон Таун
3 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
1 : 4
Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
1 : 3
Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Плимут Аргайл
Эксетер Сити
2 : 0
2-й раунд
Кардифф Сити
Норвич Сити
1 : 2
Донкастер Роверс
Мидлсбро
1 : 3
Ипсвич Таун
Лестер Сити
3 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкпул
Линкольн Сити
1 : 4
Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
4 : 0
Барнсли
Кру Александра
3 : 2
Уолсолл
Лейтон Ориент
0 : 0 5 : 6
Стивенидж
Рединг
0 : 3
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
0 : 1
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
1 : 4
Уотфорд
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Плимут Аргайл
Ковентри Сити
2 : 4
Сток Сити
Халл Сити
1 : 1 4 : 5
Бирмингем Сити
Брентфорд
1 : 6
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
3 : 2
Брэдфорд Сити
Бёрнли
0 : 0 4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
5 : 1
Престон Норт Энд
Эвертон
0 : 4
Челси
Лутон Таун
2 : 0
Фулхэм
Уимблдон
3 : 0
1/16 финала
Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити
1 : 3
Борнмут
Линкольн Сити
4 : 0
Сандерленд
Халл Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
Мидлсбро
3 : 0
Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Челси
Лидс Юнайтед
6 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
3 : 3 7 : 6
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
2 : 3
Рединг
Брентфорд
1 : 2
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
3 : 1
Ипсвич Таун
Арсенал
2 : 4
Флитвуд Таун
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Эвертон
Вулверхэмптон
1 : 0
Ковентри Сити
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 3
Манчестер Сити
Норвич Сити
5 : 0
1/8 финала
Брэдфорд Сити
Питерборо Юнайтед
27.10
Флитвуд Таун
Арсенал
27.10
Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
28.10
Сандерленд
Брентфорд
28.10
Борнмут
Астон Вилла
28.10
Фулхэм
Кристал Пэлас
28.10
Ливерпуль
Челси
28.10
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
29.10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Борнмут
0%
Ничья
0%
Астон Вилла
0%

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