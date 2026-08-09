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Эпицентр - Шахтёр 9 августа обзор матча

Дата публикации: 09-08-2026
Эпицентр
Эпицентр
0 : 2
Шахтёр
Шахтёр
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Шахтёр
71УкраинаврNikita Fedotov
70УкраиназщИгорь Кирюханцев
13АлбаниязщSerjan Repaj
77ИспаниязщNil Coch
14ИспанияпзРауль Таварес
73'
97УкраинапзАлександр Климец
21Испанияпз Nene
46'
8УкраинапзMykola Myronyuk
87'
99ИспаниянпCarlos Rojas
20УкраинанпVadym Sydun
9Испаниянп Joaquinete
10ИспаниязщХон Себерио
46'
15УкраинанпMaksym Yevpak
73'
59УкраинанпАртём Козак
87'
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
18ТунисзщАлаа Грам
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
21УкраинапзАртём Бондаренко
67'
10Бразилияпз Педриньо
12'
27УкраинапзОлег Очеретько
30Бразилиянп Алисон
80'
77ВенесуэланпГлейкер Мендоса
67'
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
80'
29УкраинапзЕгор Назарина
12'
14пз Исаке
67'
11Бразилияпз Невертон
67'
37БразилиянпЛукас Феррейра
80'
9БразилиянпКауан Элиас
80'
Запасные
31УкраинаврОлег Билык
3УкраиназщStepan Grygorashchuk
5УкраинапзЕвгений Запорожец
28УкраинапзAndriy Lipovuz
37УкраинаAseniy Vavshko
25УкраинаVitaliy Gorin
11УкраинаAndrii Boiko
48УкраинаврДенис Твардовский
5УкраиназщВалерий Бондарь
16ГрузиязщИраклий Азаров
20УкраиназщАлександр Караваев
24УкраинапзВиктор Цуканов
49БразилиянпЛука Мейреллес
71БразилияRyan Roberto
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
Голы
Олег Очеретько
Глейкер Мендоса
0:1
49'
Егор Назарина
0:2
77'
Наказания
Mykola Myronyuk
54'
Алисон
65'
Игорь Кирюханцев
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Шахтёр, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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