Эпицентр - Шахтёр 9 августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2026
Эпицентр
0 : 2
Шахтёр
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Шахтёр
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|77
|зщ
|Nil Coch
|14
|пз
|Рауль Таварес
73'
|97
|пз
|Александр Климец
|21
|пз
|Nene
46'
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
87'
|99
|нп
|Carlos Rojas
|20
|нп
|Vadym Sydun
|9
|нп
|Joaquinete
|10
|зщ
|Хон Себерио
46'
|15
|нп
|Maksym Yevpak
73'
|59
|нп
|Артём Козак
87'
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|18
|зщ
|Алаа Грам
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|21
|пз
|Артём Бондаренко
67'
|10
|пз
|Педриньо
12'
|27
|пз
|Олег Очеретько
|30
|нп
|Алисон
80'
|77
|нп
|Глейкер Мендоса
67'
|2
|нп
|Лассина Траоре
80'
|29
|пз
|Егор Назарина
12'
|14
|пз
|Исаке
67'
|11
|пз
|Невертон
67'
|37
|нп
|Лукас Феррейра
80'
|9
|нп
|Кауан Элиас
80'
Запасные
|31
|вр
|Олег Билык
|3
|зщ
|Stepan Grygorashchuk
|5
|пз
|Евгений Запорожец
|28
|пз
|Andriy Lipovuz
|37
|Aseniy Vavshko
|25
|Vitaliy Gorin
|11
|Andrii Boiko
|48
|вр
|Денис Твардовский
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|20
|зщ
|Александр Караваев
|24
|пз
|Виктор Цуканов
|49
|нп
|Лука Мейреллес
|71
|Ryan Roberto
Главные тренеры
|Арда Туран
Голы
Олег Очеретько
Глейкер Мендоса
0:1
49'
Егор Назарина
0:2
77'
Наказания
Mykola Myronyuk
54'
Алисон
65'
Игорь Кирюханцев
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Шахтёр, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.