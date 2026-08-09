Эпицентр - Шахтёр 9 августа обзор матча Дата публикации: 09-08-2026 Эпицентр 0 : 2 Шахтёр Составы команд Эпицентр Дунаевцы Шахтёр 71 вр Nikita Fedotov 70 зщ Игорь Кирюханцев 13 зщ Serjan Repaj 77 зщ Nil Coch 14 пз Рауль Таварес 73' 97 пз Александр Климец 21 пз Nene 46' 8 пз Mykola Myronyuk 87' 99 нп Carlos Rojas 20 нп Vadym Sydun 9 нп Joaquinete 10 зщ Хон Себерио 46' 15 нп Maksym Yevpak 73' 59 нп Артём Козак 87' 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 18 зщ Алаа Грам 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 21 пз Артём Бондаренко 67' 10 пз Педриньо 12' 27 пз Олег Очеретько 30 нп Алисон 80' 77 нп Глейкер Мендоса 67' 2 нп Лассина Траоре 80' 29 пз Егор Назарина 12' 14 пз Исаке 67' 11 пз Невертон 67' 37 нп Лукас Феррейра 80' 9 нп Кауан Элиас 80' Запасные 31 вр Олег Билык 3 зщ Stepan Grygorashchuk 5 пз Евгений Запорожец 28 пз Andriy Lipovuz 37 Aseniy Vavshko 25 Vitaliy Gorin 11 Andrii Boiko 48 вр Денис Твардовский 5 зщ Валерий Бондарь 16 зщ Ираклий Азаров 20 зщ Александр Караваев 24 пз Виктор Цуканов 49 нп Лука Мейреллес 71 Ryan Roberto Главные тренеры Арда Туран Голы Олег Очеретько Глейкер Мендоса 0:1 49' Егор Назарина 0:2 77' Наказания Mykola Myronyuk 54' Алисон 65' Игорь Кирюханцев 76'

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