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Балтика - Локомотив 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 07-09-2026
Балтика
Балтика
0 : 1
Локомотив М
Локомотив М
Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
1РоссияврЕвгений Латышонок
2РоссиязщСергей Варатынов
4МализщНатан Гассама
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
22РоссиязщМингиян Бевеев
24ФранциязщЛорис Муйоколо
5МароккопзАйман Мурид
79'
8РоссияпзАндрей Мендель
89'
11РоссияпзНиколай Титков
61'
42РоссияпзВладислав Поспелов
46'
9НигериянпЧинонсо Оффор
46'
73РоссияпзМаксим Петров
46'
91СальвадорнпБрайан Хиль
46'
18МароккозщФахд Муфи
61'
26РоссияпзИван Беликов
79'
7РоссияпзКонстантин Шильцов
89'
1РоссияврАнтон Митрюшкин
3БразилиязщЛукас Фассон
5КамерунзщЖерзино Ньямси
60'
23МексиказщСесар Монтес
46'
85РоссиязщЕвгений Морозов
6РоссиязщСергей Бабкин
75РоссияпзИлья Еремеев
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
74'
77РоссиянпАндрей Мостовой
9РоссиянпСергей Пиняев
60'
19РоссиянпАлександр Руденко
24РоссиязщМаксим Ненахов
46'
59РоссиязщЕгор Погостнов
60'
11РоссиянпВадим Раков
60'
27РоссиянпНиколай Комличенко
74'
Запасные
44РоссияврЕгор Любаков
81РоссияврИван Кукушкин
3РоссиязщИлья Кирш
19РоссиязщМаксим Шнапцев
68РоссиязщМихаил Рядно
77Босния и ГерцеговиназщЭлдар Чивич
10РоссияпзИлья Петров
16РоссияврДаниил Веселов
22РоссияврИлья Лантратов
74РоссияпзДаниил Чевардин
8РоссияпзАлександр Коваленко
47РоссияпзДанила Годяев
88РоссияпзМихаил Щетинин
17РоссиянпНикита Салтыков
63РоссиянпВладислав Голубев
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
Голы
Андрей Мостовой
Николай Комличенко
0:1
85'
Наказания
Сергей Пиняев
23'
Андрей Мостовой
26'
Сесар Монтес
44'
Александр Руденко
45'
Эдуардо Андерсон
54'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Локомотив, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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