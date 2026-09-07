Балтика - Локомотив 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 07-09-2026
Балтика
0 : 1
Локомотив М
Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
|1
|вр
|Евгений Латышонок
|2
|зщ
|Сергей Варатынов
|4
|зщ
|Натан Гассама
|21
|зщ
|Эдуардо Андерсон
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
|24
|зщ
|Лорис Муйоколо
|5
|пз
|Айман Мурид
79'
|8
|пз
|Андрей Мендель
89'
|11
|пз
|Николай Титков
61'
|42
|пз
|Владислав Поспелов
46'
|9
|нп
|Чинонсо Оффор
46'
|73
|пз
|Максим Петров
46'
|91
|нп
|Брайан Хиль
46'
|18
|зщ
|Фахд Муфи
61'
|26
|пз
|Иван Беликов
79'
|7
|пз
|Константин Шильцов
89'
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|3
|зщ
|Лукас Фассон
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
60'
|23
|зщ
|Сесар Монтес
46'
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|6
|зщ
|Сергей Бабкин
|75
|пз
|Илья Еремеев
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
74'
|77
|нп
|Андрей Мостовой
|9
|нп
|Сергей Пиняев
60'
|19
|нп
|Александр Руденко
|24
|зщ
|Максим Ненахов
46'
|59
|зщ
|Егор Погостнов
60'
|11
|нп
|Вадим Раков
60'
|27
|нп
|Николай Комличенко
74'
Запасные
|44
|вр
|Егор Любаков
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|3
|зщ
|Илья Кирш
|19
|зщ
|Максим Шнапцев
|68
|зщ
|Михаил Рядно
|77
|зщ
|Элдар Чивич
|10
|пз
|Илья Петров
|16
|вр
|Даниил Веселов
|22
|вр
|Илья Лантратов
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|8
|пз
|Александр Коваленко
|47
|пз
|Данила Годяев
|88
|пз
|Михаил Щетинин
|17
|нп
|Никита Салтыков
|63
|нп
|Владислав Голубев
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
|Михаил Михайлович Галактионов
Голы
Андрей Мостовой
Николай Комличенко
0:1
85'
Наказания
Сергей Пиняев
23'
Андрей Мостовой
26'
Сесар Монтес
44'
Александр Руденко
45'
Эдуардо Андерсон
54'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Локомотив, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.