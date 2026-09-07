Балтика - Локомотив 6 сентября обзор матча Дата публикации: 07-09-2026 Балтика 0 : 1 Локомотив М Составы команд Балтика Калининград Локомотив М Москва 1 вр Евгений Латышонок 2 зщ Сергей Варатынов 4 зщ Натан Гассама 21 зщ Эдуардо Андерсон 22 зщ Мингиян Бевеев 24 зщ Лорис Муйоколо 5 пз Айман Мурид 79' 8 пз Андрей Мендель 89' 11 пз Николай Титков 61' 42 пз Владислав Поспелов 46' 9 нп Чинонсо Оффор 46' 73 пз Максим Петров 46' 91 нп Брайан Хиль 46' 18 зщ Фахд Муфи 61' 26 пз Иван Беликов 79' 7 пз Константин Шильцов 89' 1 вр Антон Митрюшкин 3 зщ Лукас Фассон 5 зщ Жерзино Ньямси 60' 23 зщ Сесар Монтес 46' 85 зщ Евгений Морозов 6 зщ Сергей Бабкин 75 пз Илья Еремеев 7 нп Зелимхан Бакаев 74' 77 нп Андрей Мостовой 9 нп Сергей Пиняев 60' 19 нп Александр Руденко 24 зщ Максим Ненахов 46' 59 зщ Егор Погостнов 60' 11 нп Вадим Раков 60' 27 нп Николай Комличенко 74' Запасные 44 вр Егор Любаков 81 вр Иван Кукушкин 3 зщ Илья Кирш 19 зщ Максим Шнапцев 68 зщ Михаил Рядно 77 зщ Элдар Чивич 10 пз Илья Петров 16 вр Даниил Веселов 22 вр Илья Лантратов 74 пз Даниил Чевардин 8 пз Александр Коваленко 47 пз Данила Годяев 88 пз Михаил Щетинин 17 нп Никита Салтыков 63 нп Владислав Голубев Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.) Михаил Михайлович Галактионов Голы Андрей Мостовой Николай Комличенко 0:1 85' Наказания Сергей Пиняев 23' Андрей Мостовой 26' Сесар Монтес 44' Александр Руденко 45' Эдуардо Андерсон 54'

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