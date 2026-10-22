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Трабзонспор - Хартс 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Трабзонспор
Трабзонспор
2 : 0
Хартс
Хартс
События матча Трабзонспор - Харт оф Мидлотиан
-5'
Wouter Vrancken
9'
Сидни Лопеш Кабрал
11'
Кэлвин Миллер
20'
Кристиан Борхгревинк
32'
Мохаммед Салах (1 - 0)Пенальти
38'
Самет Акайдын
44'
Стивен Кингсли / Кристиан Борхгревинк
58'
Франкулино (2 - 0)
70'
Вагнер Пина / Бенджамин Бушуари
71'
Озан Туфан / Мохаммед Салах
71'
Арал Шимшир / Тим Жабол-Фолькарелли
75'
Джером Уильямс / Джеймс Уилсон
75'
Сабах Кержота / Кэлвин Миллер
75'
Джош Макпейк / Северин Сабри Гендуз
87'
Фабиньо / Батиста Менди
87'
Мустафа Акчай / Ноа Савиоло
90'
Джош Макпейк
90'
Пьер Ландри Каборе / Клаудио Брага
90'
Сидни Лопеш КабралВторая желтая — удаление
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Хартс
Эдинбург, Шотландия
24КамерунврАндре Онана
3ФранциязщБатиста Менди
87'
4ТурциязщСамет Акайдын
39ТурциязщДженк Озкачар
55Кабо-ВердезщСидни Лопеш Кабрал
8МароккопзБеньямин Бушуари
71'
26ФранцияпзTim Jabol Folcarelli
71'
57ТурцияпзМелих Кабасакал
9Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
10ЕгипетнпМохамед Салах
71'
70БельгиянпНоа Савьолу
87'
20Кабо-ВердезщВагнер Пина
71'
11ТурцияпзОзан Туфан
71'
58ТурциянпАраль Шимшир
71'
6Бразилияпз Фабиньо
87'
81ТурцияMustafa Akcay
87'
1НидерландыврБо Рёс
2НорвегиязщКристиан Дале Борхгревинк
44'
5ШотландиязщДжейми Маккарт
7ШотландиязщКелвин Миллер
75'
23НидерландызщЙорди Алтена
64АнглиязщMalachi Walcott
22ИсландияпзTomas Magnusson
10ПортугалиянпClaudio Braga
90+2'
19ФранциянпSabri Guendouz
75'
21ШотландиянпДжеймс Уилсон
75'
74УганданпРоджерс Мато
3ШотландиязщСтивен Кингсли
44'
29АлбанияпзSabah Kerjota
75'
9СШАнпJJ Williams
75'
15ШотландиянпДжошуа Макпэйк
75'
11Буркина-ФасонпПьер Ландри Каборе
90+2'
Запасные
1ТурцияврАхмет Йылдырым
27НигериязщЧибуйке Нвайву
90ТурцияпзОгуджан Эртем
7АлбаниянпЭрнест Мучи
96ТурцияErol Colak
92ТурцияHakan Yilmaz
28ШотландияврЗандер Кларк
30ШотландияврРайан Фултон
78ФранцияпзLaurent Mendy
33ШотландияFinlay Pollock
38ШотландияGus Stevenson
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
БельгияВоутер Вранкен
Голы
Мохамед Салах
1:0
32'
Франкулину Джу
Мохамед Салах
2:0
58'
Наказания
Сидни Лопеш Кабрал
9'
Келвин Миллер
11'
Кристиан Дале Борхгревинк
20'
Самет Акайдын
38'
Джошуа Макпэйк
90+1'
Сидни Лопеш Кабрал
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Трабзонспор - Хартс, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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