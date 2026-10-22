Трабзонспор - Хартс 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Трабзонспор
2 : 0
Хартс
События матча Трабзонспор - Харт оф Мидлотиан
-5'
Wouter Vrancken
9'
Сидни Лопеш Кабрал
11'
Кэлвин Миллер
20'
Кристиан Борхгревинк
32'
⚽
Мохаммед Салах (1 - 0)Пенальти
38'
Самет Акайдын
44'
⇄
Стивен Кингсли / Кристиан Борхгревинк
58'
⚽
Франкулино (2 - 0)
70'
⇄
Вагнер Пина / Бенджамин Бушуари
71'
⇄
Озан Туфан / Мохаммед Салах
71'
⇄
Арал Шимшир / Тим Жабол-Фолькарелли
75'
⇄
Джером Уильямс / Джеймс Уилсон
75'
⇄
Сабах Кержота / Кэлвин Миллер
75'
⇄
Джош Макпейк / Северин Сабри Гендуз
87'
⇄
Фабиньо / Батиста Менди
87'
⇄
Мустафа Акчай / Ноа Савиоло
90'
Джош Макпейк
90'
⇄
Пьер Ландри Каборе / Клаудио Брага
90'
Сидни Лопеш КабралВторая желтая — удаление
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Хартс
Эдинбург, Шотландия
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Батиста Менди
87'
|4
|зщ
|Самет Акайдын
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|55
|зщ
|Сидни Лопеш Кабрал
|8
|пз
|Беньямин Бушуари
71'
|26
|пз
|Tim Jabol Folcarelli
71'
|57
|пз
|Мелих Кабасакал
|9
|нп
|Франкулину Джу
|10
|нп
|Мохамед Салах
71'
|70
|нп
|Ноа Савьолу
87'
|20
|зщ
|Вагнер Пина
71'
|11
|пз
|Озан Туфан
71'
|58
|нп
|Араль Шимшир
71'
|6
|пз
|Фабиньо
87'
|81
|Mustafa Akcay
87'
|1
|вр
|Бо Рёс
|2
|зщ
|Кристиан Дале Борхгревинк
44'
|5
|зщ
|Джейми Маккарт
|7
|зщ
|Келвин Миллер
75'
|23
|зщ
|Йорди Алтена
|64
|зщ
|Malachi Walcott
|22
|пз
|Tomas Magnusson
|10
|нп
|Claudio Braga
90+2'
|19
|нп
|Sabri Guendouz
75'
|21
|нп
|Джеймс Уилсон
75'
|74
|нп
|Роджерс Мато
|3
|зщ
|Стивен Кингсли
44'
|29
|пз
|Sabah Kerjota
75'
|9
|нп
|JJ Williams
75'
|15
|нп
|Джошуа Макпэйк
75'
|11
|нп
|Пьер Ландри Каборе
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Ахмет Йылдырым
|27
|зщ
|Чибуйке Нвайву
|90
|пз
|Огуджан Эртем
|7
|нп
|Эрнест Мучи
|96
|Erol Colak
|92
|Hakan Yilmaz
|28
|вр
|Зандер Кларк
|30
|вр
|Райан Фултон
|78
|пз
|Laurent Mendy
|33
|Finlay Pollock
|38
|Gus Stevenson
Главные тренеры
|Томас Райс
|Воутер Вранкен
Голы
Мохамед Салах
1:0
32'
Франкулину Джу
Мохамед Салах
2:0
58'
Наказания
Сидни Лопеш Кабрал
9'
Келвин Миллер
11'
Кристиан Дале Борхгревинк
20'
Самет Акайдын
38'
Джошуа Макпэйк
90+1'
Сидни Лопеш Кабрал
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Трабзонспор - Хартс, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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