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Динамо Москва - Спартак Москва 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Динамо М
Динамо М
2 : 1
Спартак М
Спартак М
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
1РоссияврКурбан Расулов
57БразилиязщДавид Рикардо
55РоссиязщМаксим Осипенко
8Бразилиязщ Рубенс
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
15РоссияпзДанил Глебов
24МексикапзЛуис Чавес
72'
10Бразилияпз Бителло
90+4'
11БразилиянпАртур Гомес
77'
91РоссиянпЯрослав Гладышев
77'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
74РоссияпзДаниил Фомин
72'
2УругвайзщНиколас Маричаль
77'
33РоссиянпИван Сергеев
77'
60РоссияпзТимофей Маринкин
90+4'
98РоссияврАлександр Максименко
3КамерунзщКристофер Ву
4ГаназщАлександер Джику
33ИспаниязщВиктор Парада
75'
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
84'
25РоссияпзДанил Пруцев
83'
18РоссияпзНаиль Умяров
47РоссияпзРоман Зобнин
83'
7АргентинанпПабло Солари
63'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
10Бразилиянп Маркиньос
62РоссиянпПавел Полех
63'
19АлбаниянпМирлинд Даку
75'
40РоссияпзИван Сорокин
83'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
83'
97РоссиязщДаниил Денисов
84'
Запасные
31РоссияврИгорь Лещук
99РоссияврАндрей Лунёв
5СербиязщМилан Майсторович
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
88РоссияпзВиктор Окишор
17РоссиянпУльви Бабаев
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
6СербиязщСрджан Бабич
82РоссиязщДаниил Хлусевич
71РоссиязщАлександр Добродицкий
17РоссияпзВладислав Саусь
24РоссиянпНикита Массалыга
Главные тренеры
ГерманияСандро Шварц
ИспанияХуан Карлос Карседо
Голы
Данил Пруцев
Маркиньос
0:1
21'
Ярослав Гладышев
1:1
25'
Артур Гомес
Хуан Хосе Касерес
2:1
34'
Наказания
Хуан Хосе Касерес
37'
Наиль Умяров
45'
Константин Тюкавин
72'
Александер Джику
72'
Кристофер Ву
86'
Мирлинд Даку
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Спартак Москва, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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