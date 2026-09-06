Динамо Москва - Спартак Москва 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Динамо М
2 : 1
Спартак М
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
|1
|вр
|Курбан Расулов
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|8
|зщ
|Рубенс
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|15
|пз
|Данил Глебов
|24
|пз
|Луис Чавес
72'
|10
|пз
|Бителло
90+4'
|11
|нп
|Артур Гомес
77'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
77'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
|74
|пз
|Даниил Фомин
72'
|2
|зщ
|Николас Маричаль
77'
|33
|нп
|Иван Сергеев
77'
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
90+4'
|98
|вр
|Александр Максименко
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|4
|зщ
|Александер Джику
|33
|зщ
|Виктор Парада
75'
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
84'
|25
|пз
|Данил Пруцев
83'
|18
|пз
|Наиль Умяров
|47
|пз
|Роман Зобнин
83'
|7
|нп
|Пабло Солари
63'
|9
|нп
|Манфред Угальде
|10
|нп
|Маркиньос
|62
|нп
|Павел Полех
63'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
75'
|40
|пз
|Иван Сорокин
83'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
83'
|97
|зщ
|Даниил Денисов
84'
Запасные
|31
|вр
|Игорь Лещук
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|5
|зщ
|Милан Майсторович
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|88
|пз
|Виктор Окишор
|17
|нп
|Ульви Бабаев
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|6
|зщ
|Срджан Бабич
|82
|зщ
|Даниил Хлусевич
|71
|зщ
|Александр Добродицкий
|17
|пз
|Владислав Саусь
|24
|нп
|Никита Массалыга
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Данил Пруцев
Маркиньос
0:1
21'
Ярослав Гладышев
1:1
25'
Артур Гомес
Хуан Хосе Касерес
2:1
34'
Наказания
Хуан Хосе Касерес
37'
Наиль Умяров
45'
Константин Тюкавин
72'
Александер Джику
72'
Кристофер Ву
86'
Мирлинд Даку
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Спартак Москва, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.