Динамо Москва - Спартак Москва 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Динамо М 2 : 1 Спартак М Составы команд Динамо М Москва Спартак М Москва 1 вр Курбан Расулов 57 зщ Давид Рикардо 55 зщ Максим Осипенко 8 зщ Рубенс 4 зщ Хуан Хосе Касерес 15 пз Данил Глебов 24 пз Луис Чавес 72' 10 пз Бителло 90+4' 11 нп Артур Гомес 77' 91 нп Ярослав Гладышев 77' 70 нп Константин Тюкавин 74 пз Даниил Фомин 72' 2 зщ Николас Маричаль 77' 33 нп Иван Сергеев 77' 60 пз Тимофей Маринкин 90+4' 98 вр Александр Максименко 3 зщ Кристофер Ву 4 зщ Александер Джику 33 зщ Виктор Парада 75' 83 пз Жедсон Фернандеш 84' 25 пз Данил Пруцев 83' 18 пз Наиль Умяров 47 пз Роман Зобнин 83' 7 нп Пабло Солари 63' 9 нп Манфред Угальде 10 нп Маркиньос 62 нп Павел Полех 63' 19 нп Мирлинд Даку 75' 40 пз Иван Сорокин 83' 27 нп Игорь Дмитриев 83' 97 зщ Даниил Денисов 84' Запасные 31 вр Игорь Лещук 99 вр Андрей Лунёв 5 зщ Милан Майсторович 6 зщ Роберто Фернандес 7 зщ Дмитрий Скопинцев 56 зщ Леон Зайдензаль 88 пз Виктор Окишор 17 нп Ульви Бабаев 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 6 зщ Срджан Бабич 82 зщ Даниил Хлусевич 71 зщ Александр Добродицкий 17 пз Владислав Саусь 24 нп Никита Массалыга Главные тренеры Сандро Шварц Хуан Карлос Карседо Голы Данил Пруцев Маркиньос 0:1 21' Ярослав Гладышев 1:1 25' Артур Гомес Хуан Хосе Касерес 2:1 34' Наказания Хуан Хосе Касерес 37' Наиль Умяров 45' Константин Тюкавин 72' Александер Джику 72' Кристофер Ву 86' Мирлинд Даку 90+7'

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