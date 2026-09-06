Арсенал - Челси 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Арсенал 2 : 1 Челси Составы команд Арсенал Лондон Челси Лондон 1 вр Давид Райя 4 зщ Бен Уайт 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 67' 15 зщ Эзри Конса 49 пз Майлз Льюис-Скелли 67' 8 пз Мартин Эдегор 77' 41 пз Деклан Райс 7 нп Букайо Сака 90' 17 нп Христос Цолис 29 нп Кай Хаверц 78' 5 зщ Пьеро Инкапье 67' 36 пз Мартин Субименди 67' 23 пз Микель Мерино 77' 14 нп Виктор Дьёкереш 78' 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 90' 1 вр Эмилиано Мартинес 3 зщ Уэсли Фофана 5 зщ Максанс Лакруа 24 зщ Рис Джеймс 34 зщ Джош Ачимпонг 7 пз Педру Нету 81' 45 пз Ромео Лавиа 60' 21 пз Йоррел Хато 60' 10 пз Коул Палмер 17 нп Морган Роджерс 87' 9 нп Жоао Педро 29 зщ Пеп Чаварриа 60' 27 пз Мало Гюсто 60' 41 нп Эстевао 81' 18 нп Дэнни Уэлбек 87' Запасные 13 вр Кепа Аррисабалага 10 пз Эберечи Эзе 39 пз Бруно Гимарайнс 56 нп Макс Доумен 39 вр Майк Пендерс 6 зщ Ливай Колуилл 4 пз Валентин Барко 23 пз Жеовани Кенда 11 нп Джейми Гиттенс Главные тренеры Микель Артета Хаби Алонсо Голы Морган Роджерс Йоррел Хато 0:1 2' Кай Хаверц Деклан Райс 1:1 25' Мартин Эдегор Христос Цолис 2:1 50' Наказания Жоао Педро 14' Коул Палмер 45' Христос Цолис 58' Максанс Лакруа 58' Морган Роджерс 83' Микель Мерино 90+5'

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