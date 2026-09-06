Арсенал - Челси 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Арсенал
2 : 1
Челси
Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
67'
|15
|зщ
|Эзри Конса
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
67'
|8
|пз
|Мартин Эдегор
77'
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
90'
|17
|нп
|Христос Цолис
|29
|нп
|Кай Хаверц
78'
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
67'
|36
|пз
|Мартин Субименди
67'
|23
|пз
|Микель Мерино
77'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
78'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
90'
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|7
|пз
|Педру Нету
81'
|45
|пз
|Ромео Лавиа
60'
|21
|пз
|Йоррел Хато
60'
|10
|пз
|Коул Палмер
|17
|нп
|Морган Роджерс
87'
|9
|нп
|Жоао Педро
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
60'
|27
|пз
|Мало Гюсто
60'
|41
|нп
|Эстевао
81'
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
87'
Запасные
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|56
|нп
|Макс Доумен
|39
|вр
|Майк Пендерс
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|4
|пз
|Валентин Барко
|23
|пз
|Жеовани Кенда
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хаби Алонсо
Голы
Морган Роджерс
Йоррел Хато
0:1
2'
Кай Хаверц
Деклан Райс
1:1
25'
Мартин Эдегор
Христос Цолис
2:1
50'
Наказания
Жоао Педро
14'
Коул Палмер
45'
Христос Цолис
58'
Максанс Лакруа
58'
Морган Роджерс
83'
Микель Мерино
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Челси, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.