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Арсенал - Челси 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Арсенал
Арсенал
2 : 1
Челси
Челси
Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
1ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
67'
15АнглиязщЭзри Конса
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
67'
8НорвегияпзМартин Эдегор
77'
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглиянпБукайо Сака
90'
17ГрециянпХристос Цолис
29ГерманиянпКай Хаверц
78'
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
67'
36ИспанияпзМартин Субименди
67'
23ИспанияпзМикель Мерино
77'
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
78'
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
90'
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
3ФранциязщУэсли Фофана
5ФранциязщМаксанс Лакруа
24АнглиязщРис Джеймс
34АнглиязщДжош Ачимпонг
7ПортугалияпзПедру Нету
81'
45БельгияпзРомео Лавиа
60'
21НидерландыпзЙоррел Хато
60'
10АнглияпзКоул Палмер
17АнглиянпМорган Роджерс
87'
9БразилиянпЖоао Педро
29ИспаниязщПеп Чаварриа
60'
27ФранцияпзМало Гюсто
60'
41Бразилиянп Эстевао
81'
18АнглиянпДэнни Уэлбек
87'
Запасные
13ИспанияврКепа Аррисабалага
10АнглияпзЭберечи Эзе
39БразилияпзБруно Гимарайнс
56АнглиянпМакс Доумен
39БельгияврМайк Пендерс
6АнглиязщЛивай Колуилл
4АргентинапзВалентин Барко
23ПортугалияпзЖеовани Кенда
11АнглиянпДжейми Гиттенс
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияХаби Алонсо
Голы
Морган Роджерс
Йоррел Хато
0:1
2'
Кай Хаверц
Деклан Райс
1:1
25'
Мартин Эдегор
Христос Цолис
2:1
50'
Наказания
Жоао Педро
14'
Коул Палмер
45'
Христос Цолис
58'
Максанс Лакруа
58'
Морган Роджерс
83'
Микель Мерино
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Челси, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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