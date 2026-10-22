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Яблонец - Брайтон 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Яблонец
Яблонец
0 : 0
Брайтон
Брайтон
События матча ФК Яблонец - Брайтон энд Хоув Альбион
62'
Гаранг Куол / Саиду Алиум Мубарак
62'
Себастьян Небыла / Матей Полидар
65'
Себастьян Небыла
68'
Чема Андрес / Паскаль Гросс
68'
Лука Вушкович / Оливье Боскальи
68'
Ясин Аяри / Мэтт О’Райли
68'
Промис Дэвид / Джек Хиншелвуд
69'
Коштинья
73'
Антонин Русек
74'
Доминик Холлы / Антонин Русек
77'
Душан Павлович
85'
Мартин Цедидла
86'
Ферди Кадыоглу / Жауэн Хаджам
90'
Ян Храмоста / Нельсон Океке
90'
Даниэль Соучек / Рихард Седлачек
Составы команд
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
1ЧехияврЯн Гануш
13ЧехиязщРихард Седлачек
90+1'
6НигериязщNelson Okeke
90+1'
4СербиязщНеманья Текияшки
15СербиязщДушан Павлович
20ЧехиязщИржи Слама
7ГрузияпзВахтанг Чантуришвили
21ЧехияпзМатей Полидар
62'
18ЧехияпзМартин Цедидла
17КамерунпзСаиду Алиум
62'
9ЧехиянпАнтонин Русек
74'
25СловакияпзСебастьян Небыла
62'
36АвстралиянпГаранг Куол
62'
24СловакияпзДоминик Голли
74'
14ЧехиязщДаниэль Соучек
90+1'
19ЧехиянпЯн Храмоста
90+1'
1НидерландыврБарт Вербрюгген
20Португалиязщ Коштинья
30АвстриязщМихаэль Свобода
21ФранциязщОливье Боскальи
68'
3АлжирзщЖауэн Аджам
86'
13ГерманияпзПаскаль Грос
68'
35Кот-д&#039;ИвуарпзМалик Ялькуе
8АнглияпзДжек Хиншелвуд
68'
33ДанияпзМэттью О'Райли
68'
15ГананпИбрахим Осман
10ФранциянпЖоржиньо Рюттер
44ХорватиязщЛука Вушкович
68'
14ИспанияпзЧема Андрес
68'
26ШвецияпзЯсин Аяри
68'
12КанаданпПромис Дэвид
68'
24ТурциязщФерди Кадыоглу
86'
Запасные
99СловенияврКлемен Михелак
57ЧехиязщФилип Новак
8ЧехияпзФилип Зорван
12ЧехияпзDavid Nykrín
31ЧехияEvzen Maly
34ЧехияAdam Kuabt
38КанадаврТом Макгилл
61АвстралияврСтивен Холл
5АнглиязщЛьюис Данк
19ГрециянпХаралампос Костулас
49АнглиянпНеемия Ориола
50АнглияShane Nti
59АвстралияYounes Ibrahim
Главные тренеры
ЧехияЛюбош Козель
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
Наказания
Себастьян Небыла
65'
Коштинья
70'
Антонин Русек
73'
Душан Павлович
77'
Мартин Цедидла
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Яблонец - Брайтон, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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