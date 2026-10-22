Яблонец - Брайтон 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Яблонец
0 : 0
Брайтон
События матча ФК Яблонец - Брайтон энд Хоув Альбион
62'
⇄
Гаранг Куол / Саиду Алиум Мубарак
62'
⇄
Себастьян Небыла / Матей Полидар
65'
Себастьян Небыла
68'
⇄
Чема Андрес / Паскаль Гросс
68'
⇄
Лука Вушкович / Оливье Боскальи
68'
⇄
Ясин Аяри / Мэтт О’Райли
68'
⇄
Промис Дэвид / Джек Хиншелвуд
69'
Коштинья
73'
Антонин Русек
74'
⇄
Доминик Холлы / Антонин Русек
77'
Душан Павлович
85'
Мартин Цедидла
86'
⇄
Ферди Кадыоглу / Жауэн Хаджам
90'
⇄
Ян Храмоста / Нельсон Океке
90'
⇄
Даниэль Соучек / Рихард Седлачек
Составы команд
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
|1
|вр
|Ян Гануш
|13
|зщ
|Рихард Седлачек
90+1'
|6
|зщ
|Nelson Okeke
90+1'
|4
|зщ
|Неманья Текияшки
|15
|зщ
|Душан Павлович
|20
|зщ
|Иржи Слама
|7
|пз
|Вахтанг Чантуришвили
|21
|пз
|Матей Полидар
62'
|18
|пз
|Мартин Цедидла
|17
|пз
|Саиду Алиум
62'
|9
|нп
|Антонин Русек
74'
|25
|пз
|Себастьян Небыла
62'
|36
|нп
|Гаранг Куол
62'
|24
|пз
|Доминик Голли
74'
|14
|зщ
|Даниэль Соучек
90+1'
|19
|нп
|Ян Храмоста
90+1'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|20
|зщ
|Коштинья
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
68'
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
86'
|13
|пз
|Паскаль Грос
68'
|35
|пз
|Малик Ялькуе
|8
|пз
|Джек Хиншелвуд
68'
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
68'
|15
|нп
|Ибрахим Осман
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
68'
|14
|пз
|Чема Андрес
68'
|26
|пз
|Ясин Аяри
68'
|12
|нп
|Промис Дэвид
68'
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
86'
Запасные
|99
|вр
|Клемен Михелак
|57
|зщ
|Филип Новак
|8
|пз
|Филип Зорван
|12
|пз
|David Nykrín
|31
|Evzen Maly
|34
|Adam Kuabt
|38
|вр
|Том Макгилл
|61
|вр
|Стивен Холл
|5
|зщ
|Льюис Данк
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|49
|нп
|Неемия Ориола
|50
|Shane Nti
|59
|Younes Ibrahim
Главные тренеры
|Любош Козель
|Фабиан Марк Хюрцелер
Наказания
Себастьян Небыла
65'
Коштинья
70'
Антонин Русек
73'
Душан Павлович
77'
Мартин Цедидла
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Яблонец - Брайтон, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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