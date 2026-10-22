Яблонец - Брайтон 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Яблонец 0 : 0 Брайтон События матча ФК Яблонец - Брайтон энд Хоув Альбион 62' ⇄ Гаранг Куол / Саиду Алиум Мубарак 62' ⇄ Себастьян Небыла / Матей Полидар 65' Себастьян Небыла 68' ⇄ Чема Андрес / Паскаль Гросс 68' ⇄ Лука Вушкович / Оливье Боскальи 68' ⇄ Ясин Аяри / Мэтт О’Райли 68' ⇄ Промис Дэвид / Джек Хиншелвуд 69' Коштинья 73' Антонин Русек 74' ⇄ Доминик Холлы / Антонин Русек 77' Душан Павлович 85' Мартин Цедидла 86' ⇄ Ферди Кадыоглу / Жауэн Хаджам 90' ⇄ Ян Храмоста / Нельсон Океке 90' ⇄ Даниэль Соучек / Рихард Седлачек Составы команд Яблонец Яблонец-над-Нисой, Чехия Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув, Англия 1 вр Ян Гануш 13 зщ Рихард Седлачек 90+1' 6 зщ Nelson Okeke 90+1' 4 зщ Неманья Текияшки 15 зщ Душан Павлович 20 зщ Иржи Слама 7 пз Вахтанг Чантуришвили 21 пз Матей Полидар 62' 18 пз Мартин Цедидла 17 пз Саиду Алиум 62' 9 нп Антонин Русек 74' 25 пз Себастьян Небыла 62' 36 нп Гаранг Куол 62' 24 пз Доминик Голли 74' 14 зщ Даниэль Соучек 90+1' 19 нп Ян Храмоста 90+1' 1 вр Барт Вербрюгген 20 зщ Коштинья 30 зщ Михаэль Свобода 21 зщ Оливье Боскальи 68' 3 зщ Жауэн Аджам 86' 13 пз Паскаль Грос 68' 35 пз Малик Ялькуе 8 пз Джек Хиншелвуд 68' 33 пз Мэттью О'Райли 68' 15 нп Ибрахим Осман 10 нп Жоржиньо Рюттер 44 зщ Лука Вушкович 68' 14 пз Чема Андрес 68' 26 пз Ясин Аяри 68' 12 нп Промис Дэвид 68' 24 зщ Ферди Кадыоглу 86' Запасные 99 вр Клемен Михелак 57 зщ Филип Новак 8 пз Филип Зорван 12 пз David Nykrín 31 Evzen Maly 34 Adam Kuabt 38 вр Том Макгилл 61 вр Стивен Холл 5 зщ Льюис Данк 19 нп Харалампос Костулас 49 нп Неемия Ориола 50 Shane Nti 59 Younes Ibrahim Главные тренеры Любош Козель Фабиан Марк Хюрцелер Наказания Себастьян Небыла 65' Коштинья 70' Антонин Русек 73' Душан Павлович 77' Мартин Цедидла 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Яблонец - Брайтон, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Кайрат - Панатинаикос 22 октября обзор матча

Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...

Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...

Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 октября обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...