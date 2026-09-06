Болонья - Сассуоло 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Болонья 2 : 2 Сассуоло Составы команд Болонья Болонья Сассуоло Сассуоло 1 вр Лукаш Скорупски 2 зщ Эмиль Хольм 14 зщ Торбьёрн Хеггем 23 зщ Рахим Альхассан 46' 3 зщ Артюр Теат 4 пз Томмазо Побега 46' 19 пз Льюис Фергюсон 10 пз Федерико Бернардески 86' 21 пз Йенс Одгор 46' 28 нп Николо Камбьяги 66' 91 нп Роберто Пикколи 33 зщ Хуан Миранда 46' 18 пз Марко Либра 46' 6 пз Никола Моро 46' 9 нп Артём Довбик 66' 11 пз Самюэль Мбангула 86' 49 вр Ариянет Мурич 46 зщ Симоне Чинквеграно 21 зщ Джей Идзес 16 зщ Федде Лейсен 3 зщ Джош Дойг 80' 17 пз Василие Аджич 60' 18 пз Неманья Матич 80' 35 пз Лука Липани 60' 9 нп Кирон Боуи 45 нп Арман Лорьенте 7 нп Кристиан Вольпато 38' 10 нп Доменико Берарди 38' 55 пз Ибраим Сулемана 60' 42 пз Кристиан Торстведт 60' 33 зщ Рафа Обрадор 80' 8 пз Андреа Гьон 80' Запасные 72 вр Укко Хаппонен 25 вр Массимо Пессина 5 зщ Эйвинн Хелланн 20 зщ Надир Цортеа 29 зщ Лоренцо Де Сильвестри 41 зщ Мартин Витик 8 пз Микель Амондарайн 22 нп Джей Энем 80 вр Стефано Турати 12 вр Джакомо Саталино 15 зщ Дуе Чалета-Цар 26 зщ Кас Одентал 20 зщ Игнасе ван дер Бремпт 77 пз Николас Пьерини 25 нп Бенхамин Домингес 94 нп Себастьяно Эспозито 19 нп Лаурс Скеллеруп Главные тренеры Доменико Тедеско Голы Джош Дойг Симоне Чинквеграно 0:1 19' Роберто Пикколи Хуан Миранда 1:1 50' Василие Аджич 1:2 56' Артём Довбик 2:2 90+1' Наказания Эмиль Хольм 51' Джей Идзес 53' Роберто Пикколи 54' Артём Довбик 90+2'

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