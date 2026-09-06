Болонья - Сассуоло 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Болонья
2 : 2
Сассуоло
Составы команд
Болонья
Болонья
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|23
|зщ
|Рахим Альхассан
46'
|3
|зщ
|Артюр Теат
|4
|пз
|Томмазо Побега
46'
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
86'
|21
|пз
|Йенс Одгор
46'
|28
|нп
|Николо Камбьяги
66'
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|33
|зщ
|Хуан Миранда
46'
|18
|пз
|Марко Либра
46'
|6
|пз
|Никола Моро
46'
|9
|нп
|Артём Довбик
66'
|11
|пз
|Самюэль Мбангула
86'
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|21
|зщ
|Джей Идзес
|16
|зщ
|Федде Лейсен
|3
|зщ
|Джош Дойг
80'
|17
|пз
|Василие Аджич
60'
|18
|пз
|Неманья Матич
80'
|35
|пз
|Лука Липани
60'
|9
|нп
|Кирон Боуи
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|7
|нп
|Кристиан Вольпато
38'
|10
|нп
|Доменико Берарди
38'
|55
|пз
|Ибраим Сулемана
60'
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
60'
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
80'
|8
|пз
|Андреа Гьон
80'
Запасные
|72
|вр
|Укко Хаппонен
|25
|вр
|Массимо Пессина
|5
|зщ
|Эйвинн Хелланн
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|41
|зщ
|Мартин Витик
|8
|пз
|Микель Амондарайн
|22
|нп
|Джей Энем
|80
|вр
|Стефано Турати
|12
|вр
|Джакомо Саталино
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|26
|зщ
|Кас Одентал
|20
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|77
|пз
|Николас Пьерини
|25
|нп
|Бенхамин Домингес
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|19
|нп
|Лаурс Скеллеруп
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
Голы
Джош Дойг
Симоне Чинквеграно
0:1
19'
Роберто Пикколи
Хуан Миранда
1:1
50'
Василие Аджич
1:2
56'
Артём Довбик
2:2
90+1'
Наказания
Эмиль Хольм
51'
Джей Идзес
53'
Роберто Пикколи
54'
Артём Довбик
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Болонья - Сассуоло, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.