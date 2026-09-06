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Болонья - Сассуоло 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Болонья
Болонья
2 : 2
Сассуоло
Сассуоло
Составы команд
Болонья
Болонья
Сассуоло
Сассуоло
1ПольшаврЛукаш Скорупски
2ШвециязщЭмиль Хольм
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
23НигерзщРахим Альхассан
46'
3БельгиязщАртюр Теат
4ИталияпзТоммазо Побега
46'
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
86'
21ДанияпзЙенс Одгор
46'
28ИталиянпНиколо Камбьяги
66'
91ИталиянпРоберто Пикколи
33ИспаниязщХуан Миранда
46'
18ВенесуэлапзМарко Либра
46'
6ХорватияпзНикола Моро
46'
9УкраинанпАртём Довбик
66'
11БельгияпзСамюэль Мбангула
86'
49КосововрАриянет Мурич
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
21ИндонезиязщДжей Идзес
16БельгиязщФедде Лейсен
3ШотландиязщДжош Дойг
80'
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
60'
18СербияпзНеманья Матич
80'
35ИталияпзЛука Липани
60'
9ШотландиянпКирон Боуи
45ФранциянпАрман Лорьенте
7АвстралиянпКристиан Вольпато
38'
10ИталиянпДоменико Берарди
38'
55ГанапзИбраим Сулемана
60'
42НорвегияпзКристиан Торстведт
60'
33ИспаниязщРафа Обрадор
80'
8ИталияпзАндреа Гьон
80'
Запасные
72ФинляндияврУкко Хаппонен
25ИталияврМассимо Пессина
5НорвегиязщЭйвинн Хелланн
20ИталиязщНадир Цортеа
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
41ЧехиязщМартин Витик
8АргентинапзМикель Амондарайн
22НидерландынпДжей Энем
80ИталияврСтефано Турати
12ИталияврДжакомо Саталино
15ХорватиязщДуе Чалета-Цар
26НидерландызщКас Одентал
20БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
77ИталияпзНиколас Пьерини
25АргентинанпБенхамин Домингес
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
19ДаниянпЛаурс Скеллеруп
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
Голы
Джош Дойг
Симоне Чинквеграно
0:1
19'
Роберто Пикколи
Хуан Миранда
1:1
50'
Василие Аджич
1:2
56'
Артём Довбик
2:2
90+1'
Наказания
Эмиль Хольм
51'
Джей Идзес
53'
Роберто Пикколи
54'
Артём Довбик
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Болонья - Сассуоло, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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