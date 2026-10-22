01:10 ()
Свернуть список

Пафос - Рига 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Пафос
Пафос
1 : 1
Рига
Рига
События матча Пафос - Рига ФК
46'
Иван Шунич / Алешандре Брито
49'
Иван Шунич
61'
Домингуш Кина / Жуан Корреа
65'
Леле / Андерсон Силва
66'
Кайо Феррейра / Мейсса Диоп
66'
Мухаммед Бадамоси / Реджинальдо Рамирес
67'
Кайо Феррейра (0 - 1)
71'
Кен Сема / Гуга
76'
Габриэль Тейшейра Араган (1 - 1)
78'
Антоний Черномордый / Раки Ауани
87'
Кен Сема
88'
Коли Сако / Салах Улад М'Ханд
90'
Максим Тонишев
Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Рига
Рига, Латвия
99ПольшаврРадослав Маецки
7Бразилиязщ Бруно
3МароккозщСами Ммаэ
4БразилиязщДавид Луис
14КипрзщНиколас Иоанну
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
61'
50ПортугалияпзАлешандре Бриту
46'
6ПортугалияпзГонсалу Родригеш
71'
30РумыниянпВлад Драгомир
33БразилиянпАндерсон Силва
65'
20БразилиянпГабриэл Тейшейра
26Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
46'
8ПортугалияпзДомингош Кина
61'
18Бразилиянп Lele
65'
12ШвециязщКен Сема
71'
12Босния и ГерцеговинаврКенан Пирич
23ЛатвиязщМаксим Тонишев
21ГаназщБаба Муса
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
5КамерунпзКарл Гамени Вассом
40ГанапзАхмед Анкра
8БразилияпзЯго Сикейра
18НидерландыпзСалах Улад
88'
22СенегалнпМеисса Диоп
65'
7ТуниснпРаки Ауани
78'
10БразилиянпРежиналдо Рамирес
65'
11Бразилиянп Кайо
65'
19ГамбиянпМохамед Бадамоси
65'
34ЛатвиязщАнтон Черномордый
78'
6МалипзКоли Сако
88'
Запасные
71КипрврМихалис Папастиляну
82КипрврПетрос Петру
60КипрпзХристос Эфзона
72КипрKosmas Ioannou
44ЛатвияврМарцис Казайнис
91ЛатвияврФренк Орол
15ПортугалиянпСамуэл Педру
25НигериянпАбдулрахман Тайво
Главные тренеры
СловакияАдриан Гуля
Голы
Кайо
Салах Улад
0:1
67'
Габриэл Тейшейра
Кен Сема
1:1
76'
Наказания
Иван Шуньич
49'
Кен Сема
88'
Максим Тонишев
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Пафос - Рига, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Трабзонспор - Хартс 22 октября обзор матча
    Трабзонспор - Хартс 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Яблонец - Брайтон 22 октября обзор матча
    Яблонец - Брайтон 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Кайрат - Панатинаикос 22 октября обзор матча
    Кайрат - Панатинаикос 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча
    Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча
    Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close