Пафос - Рига 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Пафос 1 : 1 Рига События матча Пафос - Рига ФК 46' ⇄ Иван Шунич / Алешандре Брито 49' Иван Шунич 61' ⇄ Домингуш Кина / Жуан Корреа 65' ⇄ Леле / Андерсон Силва 66' ⇄ Кайо Феррейра / Мейсса Диоп 66' ⇄ Мухаммед Бадамоси / Реджинальдо Рамирес 67' ⚽ Кайо Феррейра (0 - 1) 71' ⇄ Кен Сема / Гуга 76' ⚽ Габриэль Тейшейра Араган (1 - 1) 78' ⇄ Антоний Черномордый / Раки Ауани 87' Кен Сема 88' ⇄ Коли Сако / Салах Улад М'Ханд 90' Максим Тонишев Составы команд Пафос Пафос, Кипр Рига Рига, Латвия 99 вр Радослав Маецки 7 зщ Бруно 3 зщ Сами Ммаэ 4 зщ Давид Луис 14 зщ Николас Иоанну 77 зщ Жоау Коррея 61' 50 пз Алешандре Бриту 46' 6 пз Гонсалу Родригеш 71' 30 нп Влад Драгомир 33 нп Андерсон Силва 65' 20 нп Габриэл Тейшейра 26 пз Иван Шуньич 46' 8 пз Домингош Кина 61' 18 нп Lele 65' 12 зщ Кен Сема 71' 12 вр Кенан Пирич 23 зщ Максим Тонишев 21 зщ Баба Муса 13 зщ Райвис Юрковскис 5 пз Карл Гамени Вассом 40 пз Ахмед Анкра 8 пз Яго Сикейра 18 пз Салах Улад 88' 22 нп Меисса Диоп 65' 7 нп Раки Ауани 78' 10 нп Режиналдо Рамирес 65' 11 нп Кайо 65' 19 нп Мохамед Бадамоси 65' 34 зщ Антон Черномордый 78' 6 пз Коли Сако 88' Запасные 71 вр Михалис Папастиляну 82 вр Петрос Петру 60 пз Христос Эфзона 72 Kosmas Ioannou 44 вр Марцис Казайнис 91 вр Френк Орол 15 нп Самуэл Педру 25 нп Абдулрахман Тайво Главные тренеры Адриан Гуля Голы Кайо Салах Улад 0:1 67' Габриэл Тейшейра Кен Сема 1:1 76' Наказания Иван Шуньич 49' Кен Сема 88' Максим Тонишев 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Пафос - Рига, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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