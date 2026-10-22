Пафос - Рига 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Пафос
1 : 1
Рига
События матча Пафос - Рига ФК
46'
⇄
Иван Шунич / Алешандре Брито
49'
Иван Шунич
61'
⇄
Домингуш Кина / Жуан Корреа
65'
⇄
Леле / Андерсон Силва
66'
⇄
Кайо Феррейра / Мейсса Диоп
66'
⇄
Мухаммед Бадамоси / Реджинальдо Рамирес
67'
⚽
Кайо Феррейра (0 - 1)
71'
⇄
Кен Сема / Гуга
76'
⚽
Габриэль Тейшейра Араган (1 - 1)
78'
⇄
Антоний Черномордый / Раки Ауани
87'
Кен Сема
88'
⇄
Коли Сако / Салах Улад М'Ханд
90'
Максим Тонишев
Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Рига
Рига, Латвия
|99
|вр
|Радослав Маецки
|7
|зщ
|Бруно
|3
|зщ
|Сами Ммаэ
|4
|зщ
|Давид Луис
|14
|зщ
|Николас Иоанну
|77
|зщ
|Жоау Коррея
61'
|50
|пз
|Алешандре Бриту
46'
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
71'
|30
|нп
|Влад Драгомир
|33
|нп
|Андерсон Силва
65'
|20
|нп
|Габриэл Тейшейра
|26
|пз
|Иван Шуньич
46'
|8
|пз
|Домингош Кина
61'
|18
|нп
|Lele
65'
|12
|зщ
|Кен Сема
71'
|12
|вр
|Кенан Пирич
|23
|зщ
|Максим Тонишев
|21
|зщ
|Баба Муса
|13
|зщ
|Райвис Юрковскис
|5
|пз
|Карл Гамени Вассом
|40
|пз
|Ахмед Анкра
|8
|пз
|Яго Сикейра
|18
|пз
|Салах Улад
88'
|22
|нп
|Меисса Диоп
65'
|7
|нп
|Раки Ауани
78'
|10
|нп
|Режиналдо Рамирес
65'
|11
|нп
|Кайо
65'
|19
|нп
|Мохамед Бадамоси
65'
|34
|зщ
|Антон Черномордый
78'
|6
|пз
|Коли Сако
88'
Запасные
|71
|вр
|Михалис Папастиляну
|82
|вр
|Петрос Петру
|60
|пз
|Христос Эфзона
|72
|Kosmas Ioannou
|44
|вр
|Марцис Казайнис
|91
|вр
|Френк Орол
|15
|нп
|Самуэл Педру
|25
|нп
|Абдулрахман Тайво
Главные тренеры
|Адриан Гуля
Голы
Кайо
Салах Улад
0:1
67'
Габриэл Тейшейра
Кен Сема
1:1
76'
Наказания
Иван Шуньич
49'
Кен Сема
88'
Максим Тонишев
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Пафос - Рига, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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