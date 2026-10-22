Норшелланн - ЦСКА С 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Норшелланн 2 : 2 ЦСКА С События матча Норшелланн - ЦСКА (София) -5' Jens Olsen 8' ⚽ Леандро Годой (0 - 1) 20' Диниш Алмейда 30' ⇄ Тобиас Сальквист / Виктор Нельссон 36' Стивен Аква 55' ⚽ Ибрагим Адель (1 - 1) 59' Джастин Янссен 62' ⇄ Мальте Хейде / Никлас Ройкьер 62' ⇄ Яльте Расмуссен / Виллум Бертельсен 65' ⇄ Кэтэлин Иту / Петко Панайотов 67' ⚽ Ибрагим Адель (2 - 1) 76' Джастин Янссен Вторая желтая — удаление 77' ⇄ Теодор Иванов / Макс Эбонг 77' ⇄ Исаак Соле / Диниш Алмейда 81' ⇄ Марк Бринк / Ибрагим Адель 81' ⇄ Маркус Уокер / Юхо Ляхтеэнмяки 84' Теодор Иванов 84' ⇄ Джеймс Это'о / Пастор 88' ⚽ Леандро Годой (2 - 2) 90' Андреас Хансен 90' Исаак Соле 90' Ноа Маркманн 90' Бруно Жордау Составы команд Норшелланн Фарум, Дания ЦСКА С София, Болгария 13 вр Андреас Хансен 25 зщ Виктор Нельссон 30' 4 зщ Ноа Маркманн 15 зщ Stephen Acquah 23 пз Рунар Робинсон Норхейм 18 пз Юстин Янссен 5 пз Юхо Лахтеенмяки 82' 8 пз Никлас Рёйкьер 62' 11 нп Александер Линн 14 нп Ибрахим Адель 82' 29 нп Виллум Бертельсен 62' 3 зщ Тобиас Сальквист 30' 21 пз Malte Heyde 62' 40 нп Hjalte Rasmussen 62' 28 зщ Маркус Валькер 82' 6 пз Марк Бринк 82' 21 вр Фёдор Лапоухов 2 зщ Пастор 84' 4 зщ Диниш Алмейда 77' 32 зщ Факундо Родригес 17 зщ Анхело Мартино 6 пз Бруну Жордау 7 пз Макс Эбон 77' 8 пз Стефано Сенси 30 пз Петко Панайотов 65' 28 нп Иоаннис Питтас 9 нп Леандро Годой 67 пз Catalin Itu 65' 14 зщ Теодор Иванов 77' 94 пз Исаак Соле 77' 99 пз Джеймс Это'О 84' Голы Леандро Годой Стефано Сенси 0:1 8' Ибрахим Адель Ноа Маркманн 1:1 55' Ибрахим Адель Александер Линн 2:1 68' Леандро Годой 2:2 88' Наказания Диниш Алмейда 20' Stephen Acquah 36' Юстин Янссен 59' Юстин Янссен 76' Теодор Иванов 84' Исаак Соле 90' Бруну Жордау 90' Андреас Хансен 90' Ноа Маркманн 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норшелланн - ЦСКА С, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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