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Норшелланн - ЦСКА С 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Норшелланн
Норшелланн
2 : 2
ЦСКА С
ЦСКА С
События матча Норшелланн - ЦСКА (София)
-5'
Jens Olsen
8'
Леандро Годой (0 - 1)
20'
Диниш Алмейда
30'
Тобиас Сальквист / Виктор Нельссон
36'
Стивен Аква
55'
Ибрагим Адель (1 - 1)
59'
Джастин Янссен
62'
Мальте Хейде / Никлас Ройкьер
62'
Яльте Расмуссен / Виллум Бертельсен
65'
Кэтэлин Иту / Петко Панайотов
67'
Ибрагим Адель (2 - 1)
76'
Джастин ЯнссенВторая желтая — удаление
77'
Теодор Иванов / Макс Эбонг
77'
Исаак Соле / Диниш Алмейда
81'
Марк Бринк / Ибрагим Адель
81'
Маркус Уокер / Юхо Ляхтеэнмяки
84'
Теодор Иванов
84'
Джеймс Это'о / Пастор
88'
Леандро Годой (2 - 2)
90'
Андреас Хансен
90'
Исаак Соле
90'
Ноа Маркманн
90'
Бруно Жордау
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
ЦСКА С
София, Болгария
13ДанияврАндреас Хансен
25ДаниязщВиктор Нельссон
30'
4ДаниязщНоа Маркманн
15ГаназщStephen Acquah
23НорвегияпзРунар Робинсон Норхейм
18ДанияпзЮстин Янссен
5ФинляндияпзЮхо Лахтеенмяки
82'
8ДанияпзНиклас Рёйкьер
62'
11ДаниянпАлександер Линн
14ЕгипетнпИбрахим Адель
82'
29ДаниянпВиллум Бертельсен
62'
3ДаниязщТобиас Сальквист
30'
21ДанияпзMalte Heyde
62'
40ДаниянпHjalte Rasmussen
62'
28ДаниязщМаркус Валькер
82'
6ДанияпзМарк Бринк
82'
21БеларусьврФёдор Лапоухов
2Бразилиязщ Пастор
84'
4ПортугалиязщДиниш Алмейда
77'
32АргентиназщФакундо Родригес
17АргентиназщАнхело Мартино
6ПортугалияпзБруну Жордау
7БеларусьпзМакс Эбон
77'
8ИталияпзСтефано Сенси
30БолгарияпзПетко Панайотов
65'
28КипрнпИоаннис Питтас
9АргентинанпЛеандро Годой
67РумынияпзCatalin Itu
65'
14БолгариязщТеодор Иванов
77'
94ЦАРпзИсаак Соле
77'
99КамерунпзДжеймс Это'О
84'
Голы
Леандро Годой
Стефано Сенси
0:1
8'
Ибрахим Адель
Ноа Маркманн
1:1
55'
Ибрахим Адель
Александер Линн
2:1
68'
Леандро Годой
2:2
88'
Наказания
Диниш Алмейда
20'
Stephen Acquah
36'
Юстин Янссен
59'
Юстин Янссен
76'
Теодор Иванов
84'
Исаак Соле
90'
Бруну Жордау
90'
Андреас Хансен
90'
Ноа Маркманн
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норшелланн - ЦСКА С, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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