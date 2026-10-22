Кайрат - Панатинаикос 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Кайрат
1 : 5
Панатинаикос
События матча ФК «Кайрат» Алматы - ФК Панатинаикос
6'
⚽
Висенте Таборда (0 - 1)
24'
⚽
Сирил Дессер (0 - 2)Пенальти
25'
Еркин Тапалов
32'
⇄
Александр Широбоков / Олжас Байбек
45'
Эрик Палмер-Браун
45'
Александр Мрынский
46'
⇄
Ойва Юккола / Эдмилсон
47'
⚽
Сирил Дессер (0 - 3)
56'
⇄
Эльмин Растодер / Сирил Дессер
56'
⇄
Кингс Кангва / Этьен Камара
57'
⚽
Кингс Кангва (0 - 4)
65'
⇄
Лев Кургин / Луиш Мата
65'
⇄
Исмаил Бекболат / Марк Гуаль
65'
⇄
Дамир Касабулат / Jaakko Oksanen
65'
⇄
Педро Чиривелья / Имран Луза
65'
⇄
Факундо Пельистри / Сантино Андино
75'
⚽
Эльмин Растодер (0 - 5)
75'
⇄
Георгиос Катрис / Стефан де Врей
77'
Кингс Кангва
79'
⚽
Исмаил Бекболат (1 - 5)
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Панатинаикос
Афины, Греция
|1
|вр
|Темирлан Анарбеков
|20
|зщ
|Еркин Тапалов
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|3
|зщ
|Луиш Мата
65'
|8
|пз
|Олжас Байбек
32'
|22
|пз
|Гуштаву Мендонса
|13
|пз
|Яакко Оксанен
65'
|24
|пз
|Александр Мрынский
|28
|пз
|Марк Гуаль
65'
|17
|пз
|Азамат Туякбаев
|9
|нп
|Эдмилсон
46'
|25
|зщ
|Александр Широбоков
32'
|19
|пз
|Ойва Юккола
46'
|5
|зщ
|Лев Кургин
65'
|4
|пз
|Дамир Касабулат
65'
|81
|нп
|Исмаил Бекболат
65'
|1
|вр
|Иньяки Пенья
|19
|зщ
|Триантафиллос Цапрас
|6
|зщ
|Стефан де Врей
76'
|14
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|22
|пз
|Этьен Камара
56'
|26
|пз
|Имран Луза
65'
|20
|нп
|Висенте Таборда
|7
|нп
|Андреас Тетте
|9
|нп
|Сирил Дессерс
56'
|10
|нп
|Сантино Андино
65'
|42
|пз
|Кингз Кангва
56'
|74
|нп
|Эльмин Растодер
56'
|4
|пз
|Педро Чиривелья
65'
|28
|нп
|Факундо Пельистри
65'
|3
|зщ
|Георгиос Катрис
76'
Запасные
|82
|вр
|Шерхан Калмурза
|6
|пз
|Адилет Садыбеков
|15
|нп
|Мансур Биркурманов
|70
|вр
|Костас Коцарис
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|55
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|18
|пз
|Сотирис Контурис
|99
|нп
|Ливай Гарсия
|71
|Christos Geitonas
|53
|Iason Nempis
Главные тренеры
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|Рафаэль Бенитес
|Якоб Неэструп
Голы
Висенте Таборда
Гиоргос Кирьякопулос
0:1
6'
Сирил Дессерс
0:2
24'
Сирил Дессерс
Андреас Тетте
0:3
47'
Кингз Кангва
0:4
57'
Эльмин Растодер
0:5
75'
Исмаил Бекболат
Александр Широбоков
1:5
79'
Наказания
Еркин Тапалов
25'
Эрик Палмер-Браун
45+1'
Александр Мрынский
45+2'
Кингз Кангва
77'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кайрат - Панатинаикос, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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