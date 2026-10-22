Кайрат - Панатинаикос 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Кайрат 1 : 5 Панатинаикос События матча ФК «Кайрат» Алматы - ФК Панатинаикос 6' ⚽ Висенте Таборда (0 - 1) 24' ⚽ Сирил Дессер (0 - 2) Пенальти 25' Еркин Тапалов 32' ⇄ Александр Широбоков / Олжас Байбек 45' Эрик Палмер-Браун 45' Александр Мрынский 46' ⇄ Ойва Юккола / Эдмилсон 47' ⚽ Сирил Дессер (0 - 3) 56' ⇄ Эльмин Растодер / Сирил Дессер 56' ⇄ Кингс Кангва / Этьен Камара 57' ⚽ Кингс Кангва (0 - 4) 65' ⇄ Лев Кургин / Луиш Мата 65' ⇄ Исмаил Бекболат / Марк Гуаль 65' ⇄ Дамир Касабулат / Jaakko Oksanen 65' ⇄ Педро Чиривелья / Имран Луза 65' ⇄ Факундо Пельистри / Сантино Андино 75' ⚽ Эльмин Растодер (0 - 5) 75' ⇄ Георгиос Катрис / Стефан де Врей 77' Кингс Кангва 79' ⚽ Исмаил Бекболат (1 - 5) Составы команд Кайрат Алма-Ата, Казахстан Панатинаикос Афины, Греция 1 вр Темирлан Анарбеков 20 зщ Еркин Тапалов 14 зщ Александр Мартынович 3 зщ Луиш Мата 65' 8 пз Олжас Байбек 32' 22 пз Гуштаву Мендонса 13 пз Яакко Оксанен 65' 24 пз Александр Мрынский 28 пз Марк Гуаль 65' 17 пз Азамат Туякбаев 9 нп Эдмилсон 46' 25 зщ Александр Широбоков 32' 19 пз Ойва Юккола 46' 5 зщ Лев Кургин 65' 4 пз Дамир Касабулат 65' 81 нп Исмаил Бекболат 65' 1 вр Иньяки Пенья 19 зщ Триантафиллос Цапрас 6 зщ Стефан де Врей 76' 14 зщ Эрик Палмер-Браун 77 зщ Гиоргос Кирьякопулос 22 пз Этьен Камара 56' 26 пз Имран Луза 65' 20 нп Висенте Таборда 7 нп Андреас Тетте 9 нп Сирил Дессерс 56' 10 нп Сантино Андино 65' 42 пз Кингз Кангва 56' 74 нп Эльмин Растодер 56' 4 пз Педро Чиривелья 65' 28 нп Факундо Пельистри 65' 3 зщ Георгиос Катрис 76' Запасные 82 вр Шерхан Калмурза 6 пз Адилет Садыбеков 15 нп Мансур Биркурманов 70 вр Костас Коцарис 2 зщ Давиде Калабрия 55 зщ Рик ван Дронгелен 18 пз Сотирис Контурис 99 нп Ливай Гарсия 71 Christos Geitonas 53 Iason Nempis Главные тренеры Рафаэль Радикович Уразбахтин Рафаэль Бенитес Якоб Неэструп Голы Висенте Таборда Гиоргос Кирьякопулос 0:1 6' Сирил Дессерс 0:2 24' Сирил Дессерс Андреас Тетте 0:3 47' Кингз Кангва 0:4 57' Эльмин Растодер 0:5 75' Исмаил Бекболат Александр Широбоков 1:5 79' Наказания Еркин Тапалов 25' Эрик Палмер-Браун 45+1' Александр Мрынский 45+2' Кингз Кангва 77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кайрат - Панатинаикос, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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