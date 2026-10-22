01:09 ()
Свернуть список

Кайрат - Панатинаикос 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Кайрат
Кайрат
1 : 5
Панатинаикос
Панатинаикос
События матча ФК «Кайрат» Алматы - ФК Панатинаикос
6'
Висенте Таборда (0 - 1)
24'
Сирил Дессер (0 - 2)Пенальти
25'
Еркин Тапалов
32'
Александр Широбоков / Олжас Байбек
45'
Эрик Палмер-Браун
45'
Александр Мрынский
46'
Ойва Юккола / Эдмилсон
47'
Сирил Дессер (0 - 3)
56'
Эльмин Растодер / Сирил Дессер
56'
Кингс Кангва / Этьен Камара
57'
Кингс Кангва (0 - 4)
65'
Лев Кургин / Луиш Мата
65'
Исмаил Бекболат / Марк Гуаль
65'
Дамир Касабулат / Jaakko Oksanen
65'
Педро Чиривелья / Имран Луза
65'
Факундо Пельистри / Сантино Андино
75'
Эльмин Растодер (0 - 5)
75'
Георгиос Катрис / Стефан де Врей
77'
Кингс Кангва
79'
Исмаил Бекболат (1 - 5)
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Панатинаикос
Афины, Греция
1КазахстанврТемирлан Анарбеков
20КазахстанзщЕркин Тапалов
14БеларусьзщАлександр Мартынович
3ПортугалиязщЛуиш Мата
65'
8КазахстанпзОлжас Байбек
32'
22ПортугалияпзГуштаву Мендонса
13ФинляндияпзЯакко Оксанен
65'
24КазахстанпзАлександр Мрынский
28ИспанияпзМарк Гуаль
65'
17КазахстанпзАзамат Туякбаев
9Бразилиянп Эдмилсон
46'
25КазахстанзщАлександр Широбоков
32'
19ФинляндияпзОйва Юккола
46'
5КазахстанзщЛев Кургин
65'
4КазахстанпзДамир Касабулат
65'
81КазахстаннпИсмаил Бекболат
65'
1ИспанияврИньяки Пенья
19ГрециязщТриантафиллос Цапрас
6НидерландызщСтефан де Врей
76'
14СШАзщЭрик Палмер-Браун
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
22ФранцияпзЭтьен Камара
56'
26МароккопзИмран Луза
65'
20АргентинанпВисенте Таборда
7ГрециянпАндреас Тетте
9НигериянпСирил Дессерс
56'
10АргентинанпСантино Андино
65'
42ЗамбияпзКингз Кангва
56'
74Северная МакедониянпЭльмин Растодер
56'
4ИспанияпзПедро Чиривелья
65'
28УругвайнпФакундо Пельистри
65'
3ГрециязщГеоргиос Катрис
76'
Запасные
82КазахстанврШерхан Калмурза
6КазахстанпзАдилет Садыбеков
15КазахстаннпМансур Биркурманов
70ГрецияврКостас Коцарис
2ИталиязщДавиде Калабрия
55НидерландызщРик ван Дронгелен
18ГрецияпзСотирис Контурис
99Тринидад и ТобагонпЛивай Гарсия
71ГрецияChristos Geitonas
53ГрецияIason Nempis
Главные тренеры
КазахстанРафаэль Радикович Уразбахтин
ИспанияРафаэль Бенитес
ДанияЯкоб Неэструп
Голы
Висенте Таборда
Гиоргос Кирьякопулос
0:1
6'
Сирил Дессерс
0:2
24'
Сирил Дессерс
Андреас Тетте
0:3
47'
Кингз Кангва
0:4
57'
Эльмин Растодер
0:5
75'
Исмаил Бекболат
Александр Широбоков
1:5
79'
Наказания
Еркин Тапалов
25'
Эрик Палмер-Браун
45+1'
Александр Мрынский
45+2'
Кингз Кангва
77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кайрат - Панатинаикос, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча
    Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча
    Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 октября обзор матча
    Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Интер - Шахтёр 21 октября обзор матча
    Интер - Шахтёр 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Астон Вилла - Викинг 21 октября обзор матча
    Астон Вилла - Викинг 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close