Кауно Жальгирис - Бранн 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Кауно Жальгирис 1 : 4 Бранн События матча ФК Кауно Жальгирис - Бранн 7' ⚽ Никлас Кастро (0 - 1) Пенальти 12' ⚽ Ренан Оливейра (1 - 1) 25' ⚽ Ноа Жан Хольм (1 - 2) 36' Иван Фиолич 37' Лео Рибейро 40' ⚽ Ноа Жан Хольм (1 - 3) 42' Фабьен Урега 46' ⇄ Леон Крекович / Иван Фиолич 46' ⇄ Алдайр Эрнандес / Рокас Лекиатас 46' ⇄ Викинтас Сливко / Лео Рибейро 53' Носа Ийобоса Эдокполор 63' ⇄ Мотеюс Бурба / Фабьен Урега 68' Эггерт Арон Гудмундссон 68' ⇄ Кристиан Эриксен / Сэвар Атли Магнуссон 75' ⇄ Ветле Драгснес / Йоахим Солтведт 75' ⇄ Торе Педерсен / Йонас Торсвик 82' ⇄ Габриэль Дебелюх / Ренан Оливейра 85' ⚽ Ноа Жан Хольм (1 - 4) 88' ⇄ Юлиан Легрейд / Никлас Кастро 88' ⇄ Борд Финне / Эггерт Арон Гудмундссон 90' Алдайр Эрнандес Составы команд Кауно Жальгирис Каунас, Литва Бранн Берген, Норвегия 55 вр Томас Шведкаускас 45 зщ Жори Муташи 3 зщ Антон Толордава 77 зщ Рокас Лекятас 46' 37 зщ Носа Ийобоса Эдокполор 20 пз Энтони Калик 70 пз Фабьен Урега 63' 17 пз Иван Фиолич 46' 10 пз Гратас Сиргедас 15 пз Лео Рибейро 46' 19 нп Ренан Оливейра 82' 23 зщ Альдаир Эрнандес 46' 14 пз Выкинтас Сливка 46' 9 нп Леон Крекович 46' 24 нп Мотеюс Бурба 63' 27 нп Габриэл Дебелюх 82' 12 вр Симен Видтун Нильсен 15 зщ Йонас Торсвик 75' 3 зщ Фредрик Паллесен Кнудсен 17 зщ Йоахим Солтведт 75' 25 пз Никлас Вассберг 18 пз Якоб Лунги Сёренсен 10 пз Кристадль Ингасон 19 пз Эггерт Арон Гюдмюндссон 88' 22 нп Сайвар Атли Магнуссон 68' 29 нп Ноа-Жан Хольм 9 нп Никлас Кастро 88' 16 пз Кристиан Эриксен 68' 23 зщ Торе Педерсен 75' 20 зщ Ветле Драгснес 75' 39 нп Юлиан Легрейд 88' 11 нп Бор Финне 88' Запасные 22 вр Дейвидас Микялёнис 62 зщ Лирим Кастрати 7 пз Амин Беншаиб 8 пз Юкиёси Карасима 47 Vejas Pocius 74 Adomas Uzkurnys 1 вр Матиас Дюнгеланн 2 зщ Лео Чорнич 36 Haakon Melaas Hellesoey 41 Andreas Wilhelmsen 43 Brage Haugen Главные тренеры Желько Сопич Эйрик Хорнеланн Голы Никлас Кастро 0:1 7' Ренан Оливейра 1:1 12' Ноа-Жан Хольм Йоахим Солтведт 1:2 25' Ноа-Жан Хольм Эггерт Арон Гюдмюндссон 1:3 40' Ноа-Жан Хольм Кристиан Эриксен 1:4 86' Наказания Иван Фиолич 36' Лео Рибейро 37' Фабьен Урега 42' Носа Ийобоса Эдокполор 54' Эггерт Арон Гюдмюндссон 68' Альдаир Эрнандес 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кауно Жальгирис - Бранн, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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