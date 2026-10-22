Кауно Жальгирис - Бранн 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Кауно Жальгирис
1 : 4
Бранн
События матча ФК Кауно Жальгирис - Бранн
7'
⚽
Никлас Кастро (0 - 1)Пенальти
12'
⚽
Ренан Оливейра (1 - 1)
25'
⚽
Ноа Жан Хольм (1 - 2)
36'
Иван Фиолич
37'
Лео Рибейро
40'
⚽
Ноа Жан Хольм (1 - 3)
42'
Фабьен Урега
46'
⇄
Леон Крекович / Иван Фиолич
46'
⇄
Алдайр Эрнандес / Рокас Лекиатас
46'
⇄
Викинтас Сливко / Лео Рибейро
53'
Носа Ийобоса Эдокполор
63'
⇄
Мотеюс Бурба / Фабьен Урега
68'
Эггерт Арон Гудмундссон
68'
⇄
Кристиан Эриксен / Сэвар Атли Магнуссон
75'
⇄
Ветле Драгснес / Йоахим Солтведт
75'
⇄
Торе Педерсен / Йонас Торсвик
82'
⇄
Габриэль Дебелюх / Ренан Оливейра
85'
⚽
Ноа Жан Хольм (1 - 4)
88'
⇄
Юлиан Легрейд / Никлас Кастро
88'
⇄
Борд Финне / Эггерт Арон Гудмундссон
90'
Алдайр Эрнандес
Составы команд
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
Бранн
Берген, Норвегия
|55
|вр
|Томас Шведкаускас
|45
|зщ
|Жори Муташи
|3
|зщ
|Антон Толордава
|77
|зщ
|Рокас Лекятас
46'
|37
|зщ
|Носа Ийобоса Эдокполор
|20
|пз
|Энтони Калик
|70
|пз
|Фабьен Урега
63'
|17
|пз
|Иван Фиолич
46'
|10
|пз
|Гратас Сиргедас
|15
|пз
|Лео Рибейро
46'
|19
|нп
|Ренан Оливейра
82'
|23
|зщ
|Альдаир Эрнандес
46'
|14
|пз
|Выкинтас Сливка
46'
|9
|нп
|Леон Крекович
46'
|24
|нп
|Мотеюс Бурба
63'
|27
|нп
|Габриэл Дебелюх
82'
|12
|вр
|Симен Видтун Нильсен
|15
|зщ
|Йонас Торсвик
75'
|3
|зщ
|Фредрик Паллесен Кнудсен
|17
|зщ
|Йоахим Солтведт
75'
|25
|пз
|Никлас Вассберг
|18
|пз
|Якоб Лунги Сёренсен
|10
|пз
|Кристадль Ингасон
|19
|пз
|Эггерт Арон Гюдмюндссон
88'
|22
|нп
|Сайвар Атли Магнуссон
68'
|29
|нп
|Ноа-Жан Хольм
|9
|нп
|Никлас Кастро
88'
|16
|пз
|Кристиан Эриксен
68'
|23
|зщ
|Торе Педерсен
75'
|20
|зщ
|Ветле Драгснес
75'
|39
|нп
|Юлиан Легрейд
88'
|11
|нп
|Бор Финне
88'
Запасные
|22
|вр
|Дейвидас Микялёнис
|62
|зщ
|Лирим Кастрати
|7
|пз
|Амин Беншаиб
|8
|пз
|Юкиёси Карасима
|47
|Vejas Pocius
|74
|Adomas Uzkurnys
|1
|вр
|Матиас Дюнгеланн
|2
|зщ
|Лео Чорнич
|36
|Haakon Melaas Hellesoey
|41
|Andreas Wilhelmsen
|43
|Brage Haugen
Главные тренеры
|Желько Сопич
|Эйрик Хорнеланн
Голы
Никлас Кастро
0:1
7'
Ренан Оливейра
1:1
12'
Ноа-Жан Хольм
Йоахим Солтведт
1:2
25'
Ноа-Жан Хольм
Эггерт Арон Гюдмюндссон
1:3
40'
Ноа-Жан Хольм
Кристиан Эриксен
1:4
86'
Наказания
Иван Фиолич
36'
Лео Рибейро
37'
Фабьен Урега
42'
Носа Ийобоса Эдокполор
54'
Эггерт Арон Гюдмюндссон
68'
Альдаир Эрнандес
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кауно Жальгирис - Бранн, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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