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Кауно Жальгирис - Бранн 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Кауно Жальгирис
Кауно Жальгирис
1 : 4
Бранн
Бранн
События матча ФК Кауно Жальгирис - Бранн
7'
Никлас Кастро (0 - 1)Пенальти
12'
Ренан Оливейра (1 - 1)
25'
Ноа Жан Хольм (1 - 2)
36'
Иван Фиолич
37'
Лео Рибейро
40'
Ноа Жан Хольм (1 - 3)
42'
Фабьен Урега
46'
Леон Крекович / Иван Фиолич
46'
Алдайр Эрнандес / Рокас Лекиатас
46'
Викинтас Сливко / Лео Рибейро
53'
Носа Ийобоса Эдокполор
63'
Мотеюс Бурба / Фабьен Урега
68'
Эггерт Арон Гудмундссон
68'
Кристиан Эриксен / Сэвар Атли Магнуссон
75'
Ветле Драгснес / Йоахим Солтведт
75'
Торе Педерсен / Йонас Торсвик
82'
Габриэль Дебелюх / Ренан Оливейра
85'
Ноа Жан Хольм (1 - 4)
88'
Юлиан Легрейд / Никлас Кастро
88'
Борд Финне / Эггерт Арон Гудмундссон
90'
Алдайр Эрнандес
Составы команд
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
Бранн
Берген, Норвегия
55ЛитваврТомас Шведкаускас
45МартиниказщЖори Муташи
3ГрузиязщАнтон Толордава
77ЛитвазщРокас Лекятас
46'
37АвстриязщНоса Ийобоса Эдокполор
20АвстралияпзЭнтони Калик
70ФранцияпзФабьен Урега
63'
17ХорватияпзИван Фиолич
46'
10ЛитвапзГратас Сиргедас
15БразилияпзЛео Рибейро
46'
19БразилиянпРенан Оливейра
82'
23КолумбиязщАльдаир Эрнандес
46'
14ЛитвапзВыкинтас Сливка
46'
9ХорватиянпЛеон Крекович
46'
24ЛитванпМотеюс Бурба
63'
27ХорватиянпГабриэл Дебелюх
82'
12НорвегияврСимен Видтун Нильсен
15НорвегиязщЙонас Торсвик
75'
3НорвегиязщФредрик Паллесен Кнудсен
17НорвегиязщЙоахим Солтведт
75'
25НорвегияпзНиклас Вассберг
18ДанияпзЯкоб Лунги Сёренсен
10ИсландияпзКристадль Ингасон
19ИсландияпзЭггерт Арон Гюдмюндссон
88'
22ИсландиянпСайвар Атли Магнуссон
68'
29НорвегиянпНоа-Жан Хольм
9ЧилинпНиклас Кастро
88'
16НорвегияпзКристиан Эриксен
68'
23НорвегиязщТоре Педерсен
75'
20НорвегиязщВетле Драгснес
75'
39НорвегиянпЮлиан Легрейд
88'
11НорвегиянпБор Финне
88'
Запасные
22ЛитваврДейвидас Микялёнис
62КосовозщЛирим Кастрати
7БельгияпзАмин Беншаиб
8ЯпонияпзЮкиёси Карасима
47ЛитваVejas Pocius
74ЛитваAdomas Uzkurnys
1НорвегияврМатиас Дюнгеланн
2НорвегиязщЛео Чорнич
36НорвегияHaakon Melaas Hellesoey
41НорвегияAndreas Wilhelmsen
43НорвегияBrage Haugen
Главные тренеры
ХорватияЖелько Сопич
НорвегияЭйрик Хорнеланн
Голы
Никлас Кастро
0:1
7'
Ренан Оливейра
1:1
12'
Ноа-Жан Хольм
Йоахим Солтведт
1:2
25'
Ноа-Жан Хольм
Эггерт Арон Гюдмюндссон
1:3
40'
Ноа-Жан Хольм
Кристиан Эриксен
1:4
86'
Наказания
Иван Фиолич
36'
Лео Рибейро
37'
Фабьен Урега
42'
Носа Ийобоса Эдокполор
54'
Эггерт Арон Гюдмюндссон
68'
Альдаир Эрнандес
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кауно Жальгирис - Бранн, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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