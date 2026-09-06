Малага - Леванте 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Малага
0 : 0
Леванте
Составы команд
Малага
Малага
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|4
|зщ
|Эйнар Галилея
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
67'
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
67'
|18
|пз
|Пабло Мартинес
59'
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|8
|нп
|Карлос Дотор
86'
|9
|нп
|Чупе
|19
|нп
|Хуан Крус
59'
|23
|пз
|Исан Мерино
59'
|11
|нп
|Хоакин Муньос
59'
|3
|зщ
|Карлос Пуга
67'
|6
|пз
|Рамон Энрикес
67'
|2
|пз
|Йенс Каюсте
86'
|13
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Начо Перес
77'
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|18
|пз
|Энзо Бардели
77'
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
86'
|7
|пз
|Рохер Бруге
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
77'
|9
|нп
|Иван Ромеро
60'
|11
|Yanis Musuayi
60'
|22
|зщ
|Джереми Тольян
77'
|5
|пз
|Уго Сотело
77'
|27
|пз
|Пако Кортес
77'
|6
|пз
|Даньель Рекена
86'
Запасные
|13
|вр
|Карлос Ногерас
|5
|зщ
|Алекс Пастор
|25
|зщ
|Хуан Беррокаль
|39
|зщ
|Адам Азну
|14
|пз
|Рафа Родригес
|17
|нп
|Энеко Хауреги Эскобар
|1
|вр
|Пабло Куньят
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
|10
|нп
|Петар Ратков
|33
|Marc Santos
Главные тренеры
|Хуан Фунес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Наказания
Даниэль Лоренсо
25'
Рафита Гарридо
34'
Пабло Мартинес
45+1'
Адриан Де Ла Фуэнте
70'
Карлос Пуга
90+2'
Айсса Манди
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Леванте, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.