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Малага - Леванте 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Малага
Малага
0 : 0
Леванте
Леванте
Составы команд
Малага
Малага
Леванте
Валенсия
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
15ИспаниязщАнхель Ресио
4ИспаниязщЭйнар Галилея
12ИспаниязщХосе Салинас
31ИспаниязщРафита Гарридо
67'
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
67'
18ИспанияпзПабло Мартинес
59'
10ИспаниянпДавид Ларрубия
8ИспаниянпКарлос Дотор
86'
9Испаниянп Чупе
19ИспаниянпХуан Крус
59'
23ИспанияпзИсан Мерино
59'
11ИспаниянпХоакин Муньос
59'
3ИспаниязщКарлос Пуга
67'
6ИспанияпзРамон Энрикес
67'
2ШвецияпзЙенс Каюсте
86'
13АвстралияврМэтью Райан
29ИспаниязщНачо Перес
77'
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
2АлжирзщАйсса Манди
23ИспаниязщМануэль Санчес
18ФранцияпзЭнзо Бардели
77'
20ИспанияпзОриоль Эренас
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
86'
7ИспанияпзРохер Бруге
24АргентинанпТьяго Фернандес
77'
9ИспаниянпИван Ромеро
60'
11БельгияYanis Musuayi
60'
22ГерманиязщДжереми Тольян
77'
5ИспанияпзУго Сотело
77'
27ИспанияпзПако Кортес
77'
6ИспанияпзДаньель Рекена
86'
Запасные
13ИспанияврКарлос Ногерас
5ИспаниязщАлекс Пастор
25ИспаниязщХуан Беррокаль
39МароккозщАдам Азну
14ИспанияпзРафа Родригес
17ИспаниянпЭнеко Хауреги Эскобар
1ИспанияврПабло Куньят
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
14ИспаниязщХорхе Кабельо
17ИспаниязщВиктор Гарсия
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
10СербиянпПетар Ратков
33ИспанияMarc Santos
Главные тренеры
ИспанияХуан Фунес
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
Наказания
Даниэль Лоренсо
25'
Рафита Гарридо
34'
Пабло Мартинес
45+1'
Адриан Де Ла Фуэнте
70'
Карлос Пуга
90+2'
Айсса Манди
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Леванте, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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