Малага - Леванте 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Малага 0 : 0 Леванте Составы команд Малага Малага Леванте Валенсия 1 вр Альфонсо Эрреро 15 зщ Анхель Ресио 4 зщ Эйнар Галилея 12 зщ Хосе Салинас 31 зщ Рафита Гарридо 67' 22 пз Даниэль Лоренсо 67' 18 пз Пабло Мартинес 59' 10 нп Давид Ларрубия 8 нп Карлос Дотор 86' 9 нп Чупе 19 нп Хуан Крус 59' 23 пз Исан Мерино 59' 11 нп Хоакин Муньос 59' 3 зщ Карлос Пуга 67' 6 пз Рамон Энрикес 67' 2 пз Йенс Каюсте 86' 13 вр Мэтью Райан 29 зщ Начо Перес 77' 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 2 зщ Айсса Манди 23 зщ Мануэль Санчес 18 пз Энзо Бардели 77' 20 пз Ориоль Эренас 8 пз Хон Андер Оласагасти 86' 7 пз Рохер Бруге 24 нп Тьяго Фернандес 77' 9 нп Иван Ромеро 60' 11 Yanis Musuayi 60' 22 зщ Джереми Тольян 77' 5 пз Уго Сотело 77' 27 пз Пако Кортес 77' 6 пз Даньель Рекена 86' Запасные 13 вр Карлос Ногерас 5 зщ Алекс Пастор 25 зщ Хуан Беррокаль 39 зщ Адам Азну 14 пз Рафа Родригес 17 нп Энеко Хауреги Эскобар 1 вр Пабло Куньят 3 зщ Ифеаньи Ндукве 14 зщ Хорхе Кабельо 17 зщ Виктор Гарсия 16 пз Аксель Тап-Кобрисса 10 нп Петар Ратков 33 Marc Santos Главные тренеры Хуан Фунес Луиш Мануэл Феррейра Каштру Наказания Даниэль Лоренсо 25' Рафита Гарридо 34' Пабло Мартинес 45+1' Адриан Де Ла Фуэнте 70' Карлос Пуга 90+2' Айсса Манди 90+5'

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