23:48 ()
Свернуть список

Алавес - Осасуна 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Алавес
Алавес
5 : 2
Осасуна
Осасуна
Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
1ИспанияврАнтонио Сивера
7ИспаниязщАнхель Перес
14АргентиназщНауэль Теналья
16ФинляндиязщВилле Коски
17ИспаниязщХонни Отто
80'
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
10ИспанияпзКарлес Аленья
71'
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
71'
15АргентинанпЛукас Бойе
85'
21АлжирнпАбде Реббаш
71'
3МароккозщЮссеф Энрикес
71'
4ИспанияпзДенис Суарес
71'
20ИспаниянпАйтор Маньяс
71'
27ИспаниязщХанет Олайс
80'
22ИспанияпзМигель Родригес
85'
1ИспанияврСерхио Эррера
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
85'
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
60'
23ИспаниязщАбель Бретонес
14ИспанияпзРубен Гарсия
61'
7ИспанияпзХон Монкайола
8ИспанияпзИкер Муньос
16ИспанияпзМой Гомес
60'
9ИспаниянпРауль Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
48ГаназщRockson Yeboah
60'
18ИспаниянпРауль Моро
60'
21ИспаниянпХонатан Дубасин
61'
29ИспанияпзАсьер Осамбела
85'
Запасные
13ИспанияврАдриан Родригес
2АргентиназщНиколас Валентини
12ИспаниязщУго Новоа
6ИспанияпзАндер Гевара
23УругвайпзКарлос Протесони
24ИспанияпзСелу Диалло
32ИспаниянпИсей Эрнандес
13ИспанияврАйтор Фернандес
15ИспаниязщДиего Рико
6ИспанияпзЛукас Торро
26ИспанияпзМауро Эчегоен
11ИспаниянпЭнрике Барха
20ФранциянпРомен дель Кастильо
30ИспанияAsier Bonel
35ИспанияUnai Santos
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
Голы
Лукас Бойе
Мариано Диас
1:0
27'
Мариано Диас
Антонио Сивера
2:0
36'
Анте Будимир
Мой Гомес
2:1
46'
Лукас Бойе
Карлес Аленья
3:1
51'
Анте Будимир
3:2
64'
Лукас Бойе
Анхель Перес
4:2
68'
Пабло Ибаньес
Анхель Перес
5:2
90'
Наказания
Абель Бретонес
58'
Абде Реббаш
62'
Rockson Yeboah
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алавес - Осасуна, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close