Алавес - Осасуна 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Алавес 5 : 2 Осасуна Составы команд Алавес Витория Осасуна Памплона 1 вр Антонио Сивера 7 зщ Анхель Перес 14 зщ Науэль Теналья 16 зщ Вилле Коски 17 зщ Хонни Отто 80' 19 пз Пабло Ибаньес 8 пз Антонио Бланко 10 пз Карлес Аленья 71' 9 нп Мариано Диас 71' 15 нп Лукас Бойе 85' 21 нп Абде Реббаш 71' 3 зщ Юссеф Энрикес 71' 4 пз Денис Суарес 71' 20 нп Айтор Маньяс 71' 27 зщ Ханет Олайс 80' 22 пз Мигель Родригес 85' 1 вр Серхио Эррера 27 зщ Иньиго Аргибиде 85' 24 зщ Алехандро Катена 22 зщ Флавьен Бойомо 60' 23 зщ Абель Бретонес 14 пз Рубен Гарсия 61' 7 пз Хон Монкайола 8 пз Икер Муньос 16 пз Мой Гомес 60' 9 нп Рауль Гарсия 17 нп Анте Будимир 48 зщ Rockson Yeboah 60' 18 нп Рауль Моро 60' 21 нп Хонатан Дубасин 61' 29 пз Асьер Осамбела 85' Запасные 13 вр Адриан Родригес 2 зщ Николас Валентини 12 зщ Уго Новоа 6 пз Андер Гевара 23 пз Карлос Протесони 24 пз Селу Диалло 32 нп Исей Эрнандес 13 вр Айтор Фернандес 15 зщ Диего Рико 6 пз Лукас Торро 26 пз Мауро Эчегоен 11 нп Энрике Барха 20 нп Ромен дель Кастильо 30 Asier Bonel 35 Unai Santos Главные тренеры Кике Санчес Флорес Голы Лукас Бойе Мариано Диас 1:0 27' Мариано Диас Антонио Сивера 2:0 36' Анте Будимир Мой Гомес 2:1 46' Лукас Бойе Карлес Аленья 3:1 51' Анте Будимир 3:2 64' Лукас Бойе Анхель Перес 4:2 68' Пабло Ибаньес Анхель Перес 5:2 90' Наказания Абель Бретонес 58' Абде Реббаш 62' Rockson Yeboah 84'

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