Алавес - Осасуна 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Алавес
5 : 2
Осасуна
Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
80'
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
71'
|9
|нп
|Мариано Диас
71'
|15
|нп
|Лукас Бойе
85'
|21
|нп
|Абде Реббаш
71'
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
71'
|4
|пз
|Денис Суарес
71'
|20
|нп
|Айтор Маньяс
71'
|27
|зщ
|Ханет Олайс
80'
|22
|пз
|Мигель Родригес
85'
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
85'
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
60'
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
61'
|7
|пз
|Хон Монкайола
|8
|пз
|Икер Муньос
|16
|пз
|Мой Гомес
60'
|9
|нп
|Рауль Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|48
|зщ
|Rockson Yeboah
60'
|18
|нп
|Рауль Моро
60'
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
61'
|29
|пз
|Асьер Осамбела
85'
Запасные
|13
|вр
|Адриан Родригес
|2
|зщ
|Николас Валентини
|12
|зщ
|Уго Новоа
|6
|пз
|Андер Гевара
|23
|пз
|Карлос Протесони
|24
|пз
|Селу Диалло
|32
|нп
|Исей Эрнандес
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|15
|зщ
|Диего Рико
|6
|пз
|Лукас Торро
|26
|пз
|Мауро Эчегоен
|11
|нп
|Энрике Барха
|20
|нп
|Ромен дель Кастильо
|30
|Asier Bonel
|35
|Unai Santos
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
Голы
Лукас Бойе
Мариано Диас
1:0
27'
Мариано Диас
Антонио Сивера
2:0
36'
Анте Будимир
Мой Гомес
2:1
46'
Лукас Бойе
Карлес Аленья
3:1
51'
Анте Будимир
3:2
64'
Лукас Бойе
Анхель Перес
4:2
68'
Пабло Ибаньес
Анхель Перес
5:2
90'
Наказания
Абель Бретонес
58'
Абде Реббаш
62'
Rockson Yeboah
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алавес - Осасуна, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.