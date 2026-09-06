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Парма - Монца 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Парма
Парма
1 : 1
Монца
Монца
Составы команд
Парма
Парма
Монца
Монца
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
37АргентиназщМарьяно Тройло
27ШвейцариязщСаша Бричги
77'
14ИталиязщЭмануэле Валери
34БразилиязщДиего Карлос
46'
16БельгияпзМандела Кейта
32АргентинапзКристиан Ордоньес
46'
80ИталияпзДжованни Фаббьян
46'
19МалинпЭль Билал Туре
9АргентинанпДавид Ромеро
55'
5АргентиназщЛаутаро Валенти
46'
4ШвейцарияпзВенсан Сьерро
46'
20ХорватиянпМатия Фриган
46'
76ИталиянпСимоне Лонтани
55'
11ШвециянпПонтус Альмквист
77'
20СенегалврДемба Тиам
60ИталиязщЭдди Куадио
81'
44ИталиязщАндреа Карбони
81'
3ИталиязщЛоренсо Луккези
19ИталияпзСамуэле Биринделли
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
11АнглияпзОмари Форсон
54'
47ПортугалиянпДани Мота
62'
46АнглиянпДжей Робинсон
81'
28ИталияпзАндреа Кольпани
54'
21ИталияпзЛеонардо Коломбо
62'
5ФранциязщИван Май
81'
24ИталияпзAdam Bakoune
81'
80ИталияпзMathis Mout
81'
Запасные
22ИталияврСимоне Гидотти
30ИталияврДжованни Даффара
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
29АргентиназщФранко Карбони
72СловениязщДоминик Дробнич
8СШАпзБенха Кремаски
47СенегалпзАбду-Салам Конате
23ФранциянпНеста Эльфеж
25АргентинаTomas De Martis
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
6БолгариязщВалентин Антов
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
43СловенияAljaz Strajnar
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ХорватияИван Юрич
Голы
Джей Робинсон
Рикарду Мангаш
0:1
38'
Симоне Лонтани
1:1
60'
Наказания
Майкл Фолоруншо
41'
Мандела Кейта
66'
Леонардо Коломбо
68'
Понтус Альмквист
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Монца, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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