Парма - Монца 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Парма 1 : 1 Монца Составы команд Парма Парма Монца Монца 40 вр Эдоардо Корви 15 зщ Энрико Дель Прато 37 зщ Марьяно Тройло 27 зщ Саша Бричги 77' 14 зщ Эмануэле Валери 34 зщ Диего Карлос 46' 16 пз Мандела Кейта 32 пз Кристиан Ордоньес 46' 80 пз Джованни Фаббьян 46' 19 нп Эль Билал Туре 9 нп Давид Ромеро 55' 5 зщ Лаутаро Валенти 46' 4 пз Венсан Сьерро 46' 20 нп Матия Фриган 46' 76 нп Симоне Лонтани 55' 11 нп Понтус Альмквист 77' 20 вр Демба Тиам 60 зщ Эдди Куадио 81' 44 зщ Андреа Карбони 81' 3 зщ Лоренсо Луккези 19 пз Самуэле Биринделли 7 пз Рикарду Мангаш 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 90 пз Майкл Фолоруншо 11 пз Омари Форсон 54' 47 нп Дани Мота 62' 46 нп Джей Робинсон 81' 28 пз Андреа Кольпани 54' 21 пз Леонардо Коломбо 62' 5 зщ Иван Май 81' 24 пз Adam Bakoune 81' 80 пз Mathis Mout 81' Запасные 22 вр Симоне Гидотти 30 вр Джованни Даффара 3 зщ Абдулайе Ндиайе 29 зщ Франко Карбони 72 зщ Доминик Дробнич 8 пз Бенха Кремаски 47 пз Абду-Салам Конате 23 нп Неста Эльфеж 25 Tomas De Martis 1 вр Ноэль Тёрнквист 2 зщ Саба Гогличидзе 6 зщ Валентин Антов 8 пз Манга Фоэ Ондоа 43 Aljaz Strajnar Главные тренеры Карлос Куэста Иван Юрич Голы Джей Робинсон Рикарду Мангаш 0:1 38' Симоне Лонтани 1:1 60' Наказания Майкл Фолоруншо 41' Мандела Кейта 66' Леонардо Коломбо 68' Понтус Альмквист 83'

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