Парма - Монца 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Парма
1 : 1
Монца
Составы команд
Парма
Парма
Монца
Монца
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
77'
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|34
|зщ
|Диего Карлос
46'
|16
|пз
|Мандела Кейта
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
46'
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
46'
|19
|нп
|Эль Билал Туре
|9
|нп
|Давид Ромеро
55'
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
46'
|4
|пз
|Венсан Сьерро
46'
|20
|нп
|Матия Фриган
46'
|76
|нп
|Симоне Лонтани
55'
|11
|нп
|Понтус Альмквист
77'
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
81'
|44
|зщ
|Андреа Карбони
81'
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|11
|пз
|Омари Форсон
54'
|47
|нп
|Дани Мота
62'
|46
|нп
|Джей Робинсон
81'
|28
|пз
|Андреа Кольпани
54'
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
62'
|5
|зщ
|Иван Май
81'
|24
|пз
|Adam Bakoune
81'
|80
|пз
|Mathis Mout
81'
Запасные
|22
|вр
|Симоне Гидотти
|30
|вр
|Джованни Даффара
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|29
|зщ
|Франко Карбони
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
|23
|нп
|Неста Эльфеж
|25
|Tomas De Martis
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|6
|зщ
|Валентин Антов
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|43
|Aljaz Strajnar
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Иван Юрич
Голы
Джей Робинсон
Рикарду Мангаш
0:1
38'
Симоне Лонтани
1:1
60'
Наказания
Майкл Фолоруншо
41'
Мандела Кейта
66'
Леонардо Коломбо
68'
Понтус Альмквист
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Монца, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.