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Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Динамо Киев
Динамо Киев
0 : 0
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Динамо К
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
1УкраинаврГеоргий Бущан
5УкраиназщАлексей Сыч
77'
94ПольшазщТомаш Кендзёра
32УкраиназщТарас Михавко
44УкраиназщВладислав Дубинчак
6УкраинапзВладимир Бражко
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
84'
21СуринампзДжастин Лонвейк
15УкраинапзВалентин Рубчинский
88'
22УкраинанпВладислав Кабаев
77'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
23УкраинапзНавин Малыш
77'
39ПанамапзЭдуардо Герреро
77'
9УкраинапзНазар Волошин
84'
8УкраинапзАлександр Пихаленок
88'
1УкраинаврДмитрий Ледвий
11УкраиназщГеннадий Пасич
4АлбаниязщАйди Дайко
34УкраиназщНазарий Муравский
14УкраиназщАлександр Драмбаев
29УкраиназщРоман Дидык
17УкраиназщДенис Кузык
16УкраинапзАртур Рябов
8НигерияпзAdam Yakubu
90+1'
90ГананпМарк Ассинор
66'
9УкраинанпЕгор Твердохлеб
46'
19УкраинанпЕвгений Пастух
46'
37МавританиянпПапа Яд
66'
7УкраинанпАртур Микитишин
90+1'
Запасные
43УкраинаврИлья Ольховый
66СенегалзщАлиу Тьяре
40УкраиназщКристиан Беловар
14УкраинапзПавел Люсин
91УкраинапзНиколай Михайленко
99ФранциянпПьер Мунгенге
90УкраинаDenys Dykyi
42Кот-д&#039;ИвуарKeasse Bah
72УкраинаврКирилл Самойленко
12УкраинаврАлексей Паламарчук
92УкраиназщБогдан Слюбик
75УкраиназщАндрей Китела
93УкраиназщВиталий Роман
30Бразилияпз Таллес
77АлбаниянпТеди Цара
20УкраинаMaksym Tlumak
49УкраинаMyroslav Donyk
Главные тренеры
УкраинаИгорь Владимирович Костюк
Наказания
Томаш Кендзёра
15'
Айди Дайко
45+1'
Папа Яд
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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