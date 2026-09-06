Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Динамо Киев
0 : 0
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Динамо К
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
|1
|вр
|Георгий Бущан
|5
|зщ
|Алексей Сыч
77'
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
|6
|пз
|Владимир Бражко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
84'
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
88'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
77'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|23
|пз
|Навин Малыш
77'
|39
|пз
|Эдуардо Герреро
77'
|9
|пз
|Назар Волошин
84'
|8
|пз
|Александр Пихаленок
88'
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|4
|зщ
|Айди Дайко
|34
|зщ
|Назарий Муравский
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|29
|зщ
|Роман Дидык
|17
|зщ
|Денис Кузык
|16
|пз
|Артур Рябов
|8
|пз
|Adam Yakubu
90+1'
|90
|нп
|Марк Ассинор
66'
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
46'
|19
|нп
|Евгений Пастух
46'
|37
|нп
|Папа Яд
66'
|7
|нп
|Артур Микитишин
90+1'
Запасные
|43
|вр
|Илья Ольховый
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|14
|пз
|Павел Люсин
|91
|пз
|Николай Михайленко
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
|90
|Denys Dykyi
|42
|Keasse Bah
|72
|вр
|Кирилл Самойленко
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|92
|зщ
|Богдан Слюбик
|75
|зщ
|Андрей Китела
|93
|зщ
|Виталий Роман
|30
|пз
|Таллес
|77
|нп
|Теди Цара
|20
|Maksym Tlumak
|49
|Myroslav Donyk
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Костюк
Наказания
Томаш Кендзёра
15'
Айди Дайко
45+1'
Папа Яд
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.