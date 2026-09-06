Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Динамо Киев 0 : 0 ЛНЗ Черкассы Составы команд Динамо К Киев ЛНЗ Черкассы Черкассы 1 вр Георгий Бущан 5 зщ Алексей Сыч 77' 94 зщ Томаш Кендзёра 32 зщ Тарас Михавко 44 зщ Владислав Дубинчак 6 пз Владимир Бражко 7 пз Андрей Ярмоленко 84' 21 пз Джастин Лонвейк 15 пз Валентин Рубчинский 88' 22 нп Владислав Кабаев 77' 11 нп Матвей Пономаренко 23 пз Навин Малыш 77' 39 пз Эдуардо Герреро 77' 9 пз Назар Волошин 84' 8 пз Александр Пихаленок 88' 1 вр Дмитрий Ледвий 11 зщ Геннадий Пасич 4 зщ Айди Дайко 34 зщ Назарий Муравский 14 зщ Александр Драмбаев 29 зщ Роман Дидык 17 зщ Денис Кузык 16 пз Артур Рябов 8 пз Adam Yakubu 90+1' 90 нп Марк Ассинор 66' 9 нп Егор Твердохлеб 46' 19 нп Евгений Пастух 46' 37 нп Папа Яд 66' 7 нп Артур Микитишин 90+1' Запасные 43 вр Илья Ольховый 66 зщ Алиу Тьяре 40 зщ Кристиан Беловар 14 пз Павел Люсин 91 пз Николай Михайленко 99 нп Пьер Мунгенге 90 Denys Dykyi 42 Keasse Bah 72 вр Кирилл Самойленко 12 вр Алексей Паламарчук 92 зщ Богдан Слюбик 75 зщ Андрей Китела 93 зщ Виталий Роман 30 пз Таллес 77 нп Теди Цара 20 Maksym Tlumak 49 Myroslav Donyk Главные тренеры Игорь Владимирович Костюк Наказания Томаш Кендзёра 15' Айди Дайко 45+1' Папа Яд 78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.