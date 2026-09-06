13:51 ()
Расписание матчей
Воскресенье 06 сентября
Свернуть список

Интер Майами - Атланта Юнайтед 06 Сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Интер Майами
Интер Майами
2 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед
Составы команд
Интер Майами
Майами
Атланта Юнайтед
Атланта
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
46'
15 Эквадор зщ Fricio Caicedo
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
42 Италия пз Янник Брайт
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
69'
10 Аргентина пз Лионель Месси
9 Уругвай нп Луис Суарес
86'
19 Аргентина нп Херман Бертераме
4 Аргентина зщ Факундо Мура
46'
88 США пз Александр Шоу
69'
24 Аргентина пз Матео Сильветти
86'90+6'
56 США нп Даниэль Пинтер
90+6'
1 Аргентина вр Лукас Ойос
27 Чили зщ Пауло Диас
6 Парагвай зщ Хуниор Алонсо
3 Аргентина зщ Элиас Баэс
55 Аргентина пз Томас Хакоб
66'
48 США пз Купер Санчес
56'
28 США пз Уилл Райлли
56'
59 Россия пз Алексей Миранчук
8 Франция пз Тристан Муюмба
84'
10 Парагвай нп Мигель Альмирон
36 Швейцария нп Брил Эмболо
7 Колумбия пз Стивен Альсате
56'
14 Уругвай Mauricio Amaro
56'
47 США зщ Мэттью Эдвардс
66'
22 Гаити пз Фафа Пико
84'
Запасные
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
76 США зщ Эсекьель Абадья-Реда
22 Аргентина пз Давид Айяла
54 Гаити Lovens Delinois
59 США Preston Plambeck
42 Канада вр Джейден Хибберт
4 Албания зщ Энеа Михай
20 США пз Люк Бреннан
16 США пз Адриан Гилл
19 Бразилия нп Сержио Сантос
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Аргентина Херардо Мартино
Голы
Каземиро
Лионель Месси
1:0
32'
Мигель Альмирон
1:1
35'
Луис Суарес
Теласко Сеговия
2:1
45+1'
Брил Эмболо
2:2
87'
Наказания
Максимилиано Фалькон
28'
Купер Санчес
39'
Херман Бертераме
42'
Пауло Диас
47'
Fricio Caicedo
58'
Дейн Сент-Клэр
62'
Каземиро
72'
Родриго Де Пауль
75'
Мэттью Эдвардс
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Атланта Юнайтед, который состоялся 06 Сентября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close