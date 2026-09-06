Интер Майами - Атланта Юнайтед 06 Сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Интер Майами
2 : 2
Атланта Юнайтед
Составы команд
Интер Майами
Майами
Атланта Юнайтед
Атланта
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|
46'
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
69'
|10
|пз
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|
86'
|19
|нп
|Херман Бертераме
|4
|зщ
|Факундо Мура
|
46'
|88
|пз
|Александр Шоу
|
69'
|24
|пз
|Матео Сильветти
|
86'90+6'
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|
90+6'
|1
|вр
|Лукас Ойос
|27
|зщ
|Пауло Диас
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|3
|зщ
|Элиас Баэс
|55
|пз
|Томас Хакоб
|
66'
|48
|пз
|Купер Санчес
|
56'
|28
|пз
|Уилл Райлли
|
56'
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|8
|пз
|Тристан Муюмба
|
84'
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|36
|нп
|Брил Эмболо
|7
|пз
|Стивен Альсате
|
56'
|14
|Mauricio Amaro
|
56'
|47
|зщ
|Мэттью Эдвардс
|
66'
|22
|пз
|Фафа Пико
|
84'
Запасные
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|22
|пз
|Давид Айяла
|54
|Lovens Delinois
|59
|Preston Plambeck
|42
|вр
|Джейден Хибберт
|4
|зщ
|Энеа Михай
|20
|пз
|Люк Бреннан
|16
|пз
|Адриан Гилл
|19
|нп
|Сержио Сантос
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Херардо Мартино
Голы
Каземиро
Лионель Месси
1:0
32'
Мигель Альмирон
1:1
35'
Луис Суарес
Теласко Сеговия
2:1
45+1'
Брил Эмболо
2:2
87'
Наказания
Максимилиано Фалькон
28'
Купер Санчес
39'
Херман Бертераме
42'
Пауло Диас
47'
Fricio Caicedo
58'
Дейн Сент-Клэр
62'
Каземиро
72'
Родриго Де Пауль
75'
Мэттью Эдвардс
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Атланта Юнайтед, который состоялся 06 Сентября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.