Интер Майами - Атланта Юнайтед 06 Сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Интер Майами 2 : 2 Атланта Юнайтед Составы команд Интер Майами Майами Атланта Юнайтед Атланта 97 вр Дейн Сент-Клэр 17 зщ Йен Фрэй 37 зщ Максимилиано Фалькон 46' 15 зщ Fricio Caicedo 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 42 пз Янник Брайт 8 пз Теласко Сеговия 69' 10 пз Лионель Месси 9 нп Луис Суарес 86' 19 нп Херман Бертераме 4 зщ Факундо Мура 46' 88 пз Александр Шоу 69' 24 пз Матео Сильветти 86'90+6' 56 нп Даниэль Пинтер 90+6' 1 вр Лукас Ойос 27 зщ Пауло Диас 6 зщ Хуниор Алонсо 3 зщ Элиас Баэс 55 пз Томас Хакоб 66' 48 пз Купер Санчес 56' 28 пз Уилл Райлли 56' 59 пз Алексей Миранчук 8 пз Тристан Муюмба 84' 10 нп Мигель Альмирон 36 нп Брил Эмболо 7 пз Стивен Альсате 56' 14 Mauricio Amaro 56' 47 зщ Мэттью Эдвардс 66' 22 пз Фафа Пико 84' Запасные 34 вр Рокко Риос Ново 76 зщ Эсекьель Абадья-Реда 22 пз Давид Айяла 54 Lovens Delinois 59 Preston Plambeck 42 вр Джейден Хибберт 4 зщ Энеа Михай 20 пз Люк Бреннан 16 пз Адриан Гилл 19 нп Сержио Сантос Главные тренеры Хавьер Маскерано Херардо Мартино Голы Каземиро Лионель Месси 1:0 32' Мигель Альмирон 1:1 35' Луис Суарес Теласко Сеговия 2:1 45+1' Брил Эмболо 2:2 87' Наказания Максимилиано Фалькон 28' Купер Санчес 39' Херман Бертераме 42' Пауло Диас 47' Fricio Caicedo 58' Дейн Сент-Клэр 62' Каземиро 72' Родриго Де Пауль 75' Мэттью Эдвардс 90+5'

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