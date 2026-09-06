Верес - Заря 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Верес 1 : 1 Заря Составы команд Верес Ровно Заря 91 вр Валентин Горох 17 зщ Михаил Протасевич 4 зщ Кай Ципот 3 зщ Семён Вовченко 2 зщ Максим Смиян 14 пз Игорь Харатин 19 пз Андре Гонсалвеш 84' 6 пз David Niyo 57' 77 пз Владислав Шарай 65' 7 нп Fabricio Yan 65' 9 нп Натанаэл Блэр 56' 23 нп Никита Александров 56' 44 зщ Даниил Чечер 57' 88 пз Ростислав Баран 65' 11 пз Wesley da Conceição Duarte Moreira 65' 80 нп Гильерме Баия 84' 1 вр Александр Сапутин 55 зщ Жордан 4 зщ Габриэль Эскинья 44 зщ Игорь Пердута 21 зщ Яков Башич 86' 39 пз Артём Мачелюк 14 пз Антон Глущенко 68' 77 пз Богдан Кушниренко 86' 30 пз Иван Нестеренко 28 пз Филипп Будковский 27 нп Domagoj Jelavic 9 нп Артём Слесарь 68' 8 пз Кирилл Дришлюк 86' 80 пз Владлен Юрченко 86' Запасные 5 зщ Pavlo Bagriy 53 зщ Андрей 1 Pavlo Stefanyuk 13 Oleksandar Harechko 30 Luka Khokhashvili 27 Stanislav Migutskyi 25 Ivan Sanotskyi 23 вр Илья Караващенко 31 вр Валерий Косивский 10 зщ Жуниньо 3 зщ Василий Кравец 88 пз Sallieu Bah 18 пз Максим Бойко 11 нп Игорь Горбач 40 Italo Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Голы Владислав Шарай Андре Гонсалвеш 1:0 22' Domagoj Jelavic Антон Глущенко 1:1 34' Наказания Игорь Харатин 43' Семён Вовченко 52' Филипп Будковский 53' Игорь Пердута 64' Богдан Кушниренко 83' Максим Смиян 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Верес - Заря, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.