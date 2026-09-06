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Верес - Заря 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Верес
Верес
1 : 1
Заря
Заря
Составы команд
Верес
Ровно
Заря
91УкраинаврВалентин Горох
17УкраиназщМихаил Протасевич
4СловениязщКай Ципот
3УкраиназщСемён Вовченко
2УкраиназщМаксим Смиян
14УкраинапзИгорь Харатин
19ПортугалияпзАндре Гонсалвеш
84'
6РуандапзDavid Niyo
57'
77УкраинапзВладислав Шарай
65'
7БразилиянпFabricio Yan
65'
9АвстралиянпНатанаэл Блэр
56'
23УкраинанпНикита Александров
56'
44УкраиназщДаниил Чечер
57'
88УкраинапзРостислав Баран
65'
11БразилияпзWesley da Conceição Duarte Moreira
65'
80БразилиянпГильерме Баия
84'
1УкраинаврАлександр Сапутин
55Бразилиязщ Жордан
4АвстриязщГабриэль Эскинья
44УкраиназщИгорь Пердута
21ХорватиязщЯков Башич
86'
39УкраинапзАртём Мачелюк
14УкраинапзАнтон Глущенко
68'
77УкраинапзБогдан Кушниренко
86'
30УкраинапзИван Нестеренко
28УкраинапзФилипп Будковский
27ХорватиянпDomagoj Jelavic
9УкраинанпАртём Слесарь
68'
8УкраинапзКирилл Дришлюк
86'
80УкраинапзВладлен Юрченко
86'
Запасные
5УкраиназщPavlo Bagriy
53Бразилиязщ Андрей
1УкраинаPavlo Stefanyuk
13УкраинаOleksandar Harechko
30ГрузияLuka Khokhashvili
27УкраинаStanislav Migutskyi
25Ivan Sanotskyi
23УкраинаврИлья Караващенко
31УкраинаврВалерий Косивский
10Бразилиязщ Жуниньо
3УкраиназщВасилий Кравец
88Сьерра-ЛеонепзSallieu Bah
18УкраинапзМаксим Бойко
11УкраинанпИгорь Горбач
40Бразилия Italo
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
Голы
Владислав Шарай
Андре Гонсалвеш
1:0
22'
Domagoj Jelavic
Антон Глущенко
1:1
34'
Наказания
Игорь Харатин
43'
Семён Вовченко
52'
Филипп Будковский
53'
Игорь Пердута
64'
Богдан Кушниренко
83'
Максим Смиян
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Верес - Заря, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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