Верес - Заря 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Верес
1 : 1
Заря
Составы команд
Верес
Ровно
Заря
|91
|вр
|Валентин Горох
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
|4
|зщ
|Кай Ципот
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|14
|пз
|Игорь Харатин
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
84'
|6
|пз
|David Niyo
57'
|77
|пз
|Владислав Шарай
65'
|7
|нп
|Fabricio Yan
65'
|9
|нп
|Натанаэл Блэр
56'
|23
|нп
|Никита Александров
56'
|44
|зщ
|Даниил Чечер
57'
|88
|пз
|Ростислав Баран
65'
|11
|пз
|Wesley da Conceição Duarte Moreira
65'
|80
|нп
|Гильерме Баия
84'
|1
|вр
|Александр Сапутин
|55
|зщ
|Жордан
|4
|зщ
|Габриэль Эскинья
|44
|зщ
|Игорь Пердута
|21
|зщ
|Яков Башич
86'
|39
|пз
|Артём Мачелюк
|14
|пз
|Антон Глущенко
68'
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
86'
|30
|пз
|Иван Нестеренко
|28
|пз
|Филипп Будковский
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
|9
|нп
|Артём Слесарь
68'
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
86'
|80
|пз
|Владлен Юрченко
86'
Запасные
|5
|зщ
|Pavlo Bagriy
|53
|зщ
|Андрей
|1
|Pavlo Stefanyuk
|13
|Oleksandar Harechko
|30
|Luka Khokhashvili
|27
|Stanislav Migutskyi
|25
|Ivan Sanotskyi
|23
|вр
|Илья Караващенко
|31
|вр
|Валерий Косивский
|10
|зщ
|Жуниньо
|3
|зщ
|Василий Кравец
|88
|пз
|Sallieu Bah
|18
|пз
|Максим Бойко
|11
|нп
|Игорь Горбач
|40
|Italo
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Владислав Шарай
Андре Гонсалвеш
1:0
22'
Domagoj Jelavic
Антон Глущенко
1:1
34'
Наказания
Игорь Харатин
43'
Семён Вовченко
52'
Филипп Будковский
53'
Игорь Пердута
64'
Богдан Кушниренко
83'
Максим Смиян
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Верес - Заря, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.