Фрозиноне - Венеция 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Фрозиноне
3 : 2
Венеция
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Венеция
Венеция
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
79'
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|14
|пз
|Джакомо Кало
88'
|10
|пз
|Романо Шмид
57'
|40
|нп
|Сейду Фини
57'
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|9
|нп
|Антонио Раймондо
80'
|16
|пз
|Matteo Cichella
57'
|7
|нп
|Фарес Геджемис
57'
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
79'
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
80'
|5
|зщ
|Уиздом Амей
88'
|1
|вр
|Филип Станкович
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|17
|зщ
|Армель Белла-Котчап
17'
|25
|зщ
|Редуан Халал
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
75'
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|19
|пз
|Симон Зом
46'
|45
|нп
|Акор Адамс
71'
|7
|нп
|Альбион Рахмани
46'
|20
|зщ
|Ричи Саградо
17'
|10
|нп
|Джон Йебоа
46'
|77
|нп
|Тони Фернандес
46'
|29
|нп
|Лион Лаубербах
71'
|2
|зщ
|Матиас Морено
75'
Голы
Антонио Раймондо
Энтони Ойоно
1:0
21'
Антонио Раймондо
Патрицио Мазини
2:0
39'
Джон Йебоа
Джанлука Бузио
2:1
66'
Ричи Саградо
Антуан Эно
2:2
74'
Георгий Квернадзе
3:2
83'
Наказания
Романо Шмид
33'
Редуан Халал
33'
Джанлука Бузио
42'
Симон Зом
44'
Энтони Ойоно
61'
Матиас Морено
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрозиноне - Венеция, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.