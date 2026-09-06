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Фрозиноне - Венеция 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Фрозиноне
Фрозиноне
3 : 2
Венеция
Венеция
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Венеция
Венеция
22ИталияврЛоренцо Пальмизани
3ИталиязщГабриэле Кальвани
79ИталиязщGabriele Bracaglia
2ИталиязщДжорджио Читтадини
79'
20ГабонпзЭнтони Ойоно
73ИталияпзПатрицио Мазини
14ИталияпзДжакомо Кало
88'
10АвстрияпзРомано Шмид
57'
40ИталиянпСейду Фини
57'
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
9ИталиянпАнтонио Раймондо
80'
16ИталияпзMatteo Cichella
57'
7АлжирнпФарес Геджемис
57'
30ИталиязщИларио Монтеризи
79'
11РумыниянпДаниэль Бырлиджа
80'
5ИталиязщУиздом Амей
88'
1СербияврФилип Станкович
3БельгиязщЙоэль Шингтьен
17ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
17'
25МароккозщРедуан Халал
5НидерландызщРидгесиано Хапс
75'
18ФранцияпзАнтуан Эно
71ИспанияпзКике Перес
6СШАпзДжанлука Бузио
19ШвейцарияпзСимон Зом
46'
45НигериянпАкор Адамс
71'
7КосовонпАльбион Рахмани
46'
20БельгиязщРичи Саградо
17'
10ЭквадорнпДжон Йебоа
46'
77ИспаниянпТони Фернандес
46'
29ГерманиянпЛион Лаубербах
71'
2АргентиназщМатиас Морено
75'
Голы
Антонио Раймондо
Энтони Ойоно
1:0
21'
Антонио Раймондо
Патрицио Мазини
2:0
39'
Джон Йебоа
Джанлука Бузио
2:1
66'
Ричи Саградо
Антуан Эно
2:2
74'
Георгий Квернадзе
3:2
83'
Наказания
Романо Шмид
33'
Редуан Халал
33'
Джанлука Бузио
42'
Симон Зом
44'
Энтони Ойоно
61'
Матиас Морено
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрозиноне - Венеция, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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