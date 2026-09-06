Фрозиноне - Венеция 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Фрозиноне 3 : 2 Венеция Составы команд Фрозиноне Фрозиноне Венеция Венеция 22 вр Лоренцо Пальмизани 3 зщ Габриэле Кальвани 79 зщ Gabriele Bracaglia 2 зщ Джорджио Читтадини 79' 20 пз Энтони Ойоно 73 пз Патрицио Мазини 14 пз Джакомо Кало 88' 10 пз Романо Шмид 57' 40 нп Сейду Фини 57' 17 нп Георгий Квернадзе 9 нп Антонио Раймондо 80' 16 пз Matteo Cichella 57' 7 нп Фарес Геджемис 57' 30 зщ Иларио Монтеризи 79' 11 нп Даниэль Бырлиджа 80' 5 зщ Уиздом Амей 88' 1 вр Филип Станкович 3 зщ Йоэль Шингтьен 17 зщ Армель Белла-Котчап 17' 25 зщ Редуан Халал 5 зщ Ридгесиано Хапс 75' 18 пз Антуан Эно 71 пз Кике Перес 6 пз Джанлука Бузио 19 пз Симон Зом 46' 45 нп Акор Адамс 71' 7 нп Альбион Рахмани 46' 20 зщ Ричи Саградо 17' 10 нп Джон Йебоа 46' 77 нп Тони Фернандес 46' 29 нп Лион Лаубербах 71' 2 зщ Матиас Морено 75' Голы Антонио Раймондо Энтони Ойоно 1:0 21' Антонио Раймондо Патрицио Мазини 2:0 39' Джон Йебоа Джанлука Бузио 2:1 66' Ричи Саградо Антуан Эно 2:2 74' Георгий Квернадзе 3:2 83' Наказания Романо Шмид 33' Редуан Халал 33' Джанлука Бузио 42' Симон Зом 44' Энтони Ойоно 61' Матиас Морено 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрозиноне - Венеция, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.