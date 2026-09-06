Оренбург - Акрон 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Оренбург 2 : 2 Акрон Составы команд Оренбург Оренбург Акрон Тольятти 1 вр Богдан Овсянников 5 зщ Алексей Татаев 6 зщ Джон Паласиос 24 зщ Максим Сивис 26 зщ Эмил Ценов 57 пз Евгений Болотов 8 пз Дамиан Пуэбла 62' 11 пз Егор Назаренко 80' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 82' 78 нп Руслан Куль 30 нп Гедеон Гузина 80' 77 нп Андрей Касаджиков 62' 10 нп Хорди Томпсон 80' 19 нп Алешандре Жезус 80' 27 пз Ренат Голыбин 82' 88 вр Виталий Гудиев 2 зщ Йомар Роча 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 26 зщ Родригу Эшковал 89 зщ Денис Попенков 86' 15 пз Стефан Лончар 22 пз Константин Марадишвили 46' 80 пз Хетаг Хосонов 62' 7 нп Жилсон Беншимол 10 нп Кевин Аревало 46' 11 нп Дуду 86' 8 пз Кристиян Бистрович 46' 9 нп Слободан Тедич 46' 6 пз Карлен Оганесян 62' 19 зщ Марат Бокоев 86' 21 зщ Роберто Фернандес 86' Запасные 95 вр Андрей Ходанович 3 зщ Данила Ведерников 4 зщ Данила Хотулёв 38 зщ Артём Касимов 63 пз Омар Минатулаев 65 пз Иван Иващенко 7 пз Херссон Гонсалес 80 пз Михаил Пыхчеев 32 вр Игнат Тереховский 98 вр Роман Волочай 47 зщ Егор Ведерников 67 пз Никита Платон 81 пз Никита Базилевский 69 нп Арсений Дмитриев 39 Nazar Makeev Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Срджан Благоевич Голы Гедеон Гузина Дмитрий Рыбчинский 1:0 36' Дуду Жилсон Беншимол 1:1 75' Жилсон Беншимол Йомар Роча 1:2 78' Алешандре Жезус Хорди Томпсон 2:2 83' Наказания Евгений Болотов 20' Хетаг Хосонов 44' Жилсон Беншимол 67' Алексей Татаев 69' Марат Бокоев 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Акрон, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.