Оренбург - Акрон 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Оренбург
2 : 2
Акрон
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Акрон
Тольятти
|1
|вр
|Богдан Овсянников
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|24
|зщ
|Максим Сивис
|26
|зщ
|Эмил Ценов
|57
|пз
|Евгений Болотов
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
62'
|11
|пз
|Егор Назаренко
80'
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
82'
|78
|нп
|Руслан Куль
|30
|нп
|Гедеон Гузина
80'
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
62'
|10
|нп
|Хорди Томпсон
80'
|19
|нп
|Алешандре Жезус
80'
|27
|пз
|Ренат Голыбин
82'
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|2
|зщ
|Йомар Роча
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|89
|зщ
|Денис Попенков
86'
|15
|пз
|Стефан Лончар
|22
|пз
|Константин Марадишвили
46'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
62'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
|10
|нп
|Кевин Аревало
46'
|11
|нп
|Дуду
86'
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
46'
|9
|нп
|Слободан Тедич
46'
|6
|пз
|Карлен Оганесян
62'
|19
|зщ
|Марат Бокоев
86'
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
86'
Запасные
|95
|вр
|Андрей Ходанович
|3
|зщ
|Данила Ведерников
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
|38
|зщ
|Артём Касимов
|63
|пз
|Омар Минатулаев
|65
|пз
|Иван Иващенко
|7
|пз
|Херссон Гонсалес
|80
|пз
|Михаил Пыхчеев
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|98
|вр
|Роман Волочай
|47
|зщ
|Егор Ведерников
|67
|пз
|Никита Платон
|81
|пз
|Никита Базилевский
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
|39
|Nazar Makeev
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Срджан Благоевич
Голы
Гедеон Гузина
Дмитрий Рыбчинский
1:0
36'
Дуду
Жилсон Беншимол
1:1
75'
Жилсон Беншимол
Йомар Роча
1:2
78'
Алешандре Жезус
Хорди Томпсон
2:2
83'
Наказания
Евгений Болотов
20'
Хетаг Хосонов
44'
Жилсон Беншимол
67'
Алексей Татаев
69'
Марат Бокоев
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Акрон, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.