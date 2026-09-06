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Оренбург - Акрон 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Оренбург
Оренбург
2 : 2
Акрон
Акрон
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Акрон
Тольятти
1РоссияврБогдан Овсянников
5РоссиязщАлексей Татаев
6КолумбиязщДжон Паласиос
24ФранциязщМаксим Сивис
26БолгариязщЭмил Ценов
57РоссияпзЕвгений Болотов
8АргентинапзДамиан Пуэбла
62'
11РоссияпзЕгор Назаренко
80'
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
82'
78РоссиянпРуслан Куль
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
80'
77РоссиянпАндрей Касаджиков
62'
10ЧилинпХорди Томпсон
80'
19БразилиянпАлешандре Жезус
80'
27РоссияпзРенат Голыбин
82'
88РоссияврВиталий Гудиев
2БоливиязщЙомар Роча
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
89РоссиязщДенис Попенков
86'
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
46'
80РоссияпзХетаг Хосонов
62'
7Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
10УругвайнпКевин Аревало
46'
11Бразилиянп Дуду
86'
8ХорватияпзКристиян Бистрович
46'
9СербиянпСлободан Тедич
46'
6АрменияпзКарлен Оганесян
62'
19РоссиязщМарат Бокоев
86'
21БоливиязщРоберто Фернандес
86'
Запасные
95РоссияврАндрей Ходанович
3РоссиязщДанила Ведерников
4РоссиязщДанила Хотулёв
38РоссиязщАртём Касимов
63РоссияпзОмар Минатулаев
65РоссияпзИван Иващенко
7КолумбияпзХерссон Гонсалес
80РоссияпзМихаил Пыхчеев
32РоссияврИгнат Тереховский
98РоссияврРоман Волочай
47РоссиязщЕгор Ведерников
67РоссияпзНикита Платон
81РоссияпзНикита Базилевский
69РоссиянпАрсений Дмитриев
39РоссияNazar Makeev
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
СербияСрджан Благоевич
Голы
Гедеон Гузина
Дмитрий Рыбчинский
1:0
36'
Дуду
Жилсон Беншимол
1:1
75'
Жилсон Беншимол
Йомар Роча
1:2
78'
Алешандре Жезус
Хорди Томпсон
2:2
83'
Наказания
Евгений Болотов
20'
Хетаг Хосонов
44'
Жилсон Беншимол
67'
Алексей Татаев
69'
Марат Бокоев
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Акрон, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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