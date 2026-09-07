Марсель - Париж 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 07-09-2026
Марсель
2 : 3
Париж
Составы команд
Марсель
Марсель
Париж
Париж
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|33
|зщ
|Эмерсон
90+1'
|21
|зщ
|Найеф Агер
73'
|8
|пз
|Химад Абделли
90+1'
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|77
|пз
|Амин Арит
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
73'
|14
|пз
|Игор Пайшао
72'
|9
|нп
|Амин Гуири
|43
|пз
|Таджидин Ммади
72'
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
73'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
73'
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
90+1'
|29
|нп
|Фарис Мумбанья
90+1'
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
|42
|зщ
|Диего Коппола
|14
|зщ
|Амари Траоре
|31
|зщ
|Самир Шерги
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
90+1'
|10
|пз
|Илан Кеббаль
78'
|7
|пз
|Пабло Пажи
64'
|15
|пз
|Лука Колеошо
78'
|9
|нп
|Лассин Синайоко
90+1'
|23
|пз
|Руди Матондо
64'
|27
|пз
|Мозес Саймон
78'
|8
|пз
|Заби Гуэу
78'
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
90+1'
|18
|нп
|Omar Sissoko
90+1'
Запасные
|92
|вр
|Тео Вермо
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|11
|нп
|Ниль Мопе
|42
|Nouhoum Kamissoko
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|25
|зщ
|Йоан Коре
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Лиам Росеньор
Голы
Лассин Синайоко
Лука Колеошо
0:1
1'
Амин Гуири
1:1
8'
Лассин Синайоко
Пабло Пажи
1:2
19'
Амин Гуири
Амин Арит
2:2
53'
Лассин Синайоко
2:3
86'
Наказания
Руди Матондо
65'
Лассин Синайоко
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Париж, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.