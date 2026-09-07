Марсель - Париж 6 сентября обзор матча Дата публикации: 07-09-2026 Марсель 2 : 3 Париж Составы команд Марсель Марсель Париж Париж 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 4 зщ Си Джей Иган-Райли 33 зщ Эмерсон 90+1' 21 зщ Найеф Агер 73' 8 пз Химад Абделли 90+1' 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 77 пз Амин Арит 7 пз Эйнджел Гомес 73' 14 пз Игор Пайшао 72' 9 нп Амин Гуири 43 пз Таджидин Ммади 72' 13 зщ Дерек Корнелиус 73' 48 нп Кейлиан Абдалла 73' 25 зщ Улиссес Гарсия 90+1' 29 нп Фарис Мумбанья 90+1' 1 вр Кевин Трапп 17 зщ Адама Камара 42 зщ Диего Коппола 14 зщ Амари Траоре 31 зщ Самир Шерги 33 пз Пьер Леэ-Мелу 20 пз Максим Лопес 90+1' 10 пз Илан Кеббаль 78' 7 пз Пабло Пажи 64' 15 пз Лука Колеошо 78' 9 нп Лассин Синайоко 90+1' 23 пз Руди Матондо 64' 27 пз Мозес Саймон 78' 8 пз Заби Гуэу 78' 5 зщ Мустафа Мбов 90+1' 18 нп Omar Sissoko 90+1' Запасные 92 вр Тео Вермо 18 зщ Бамо Мейте 11 нп Ниль Мопе 42 Nouhoum Kamissoko 16 вр Обед Нкамбадио 25 зщ Йоан Коре 4 пз Венсан Маршетти 11 нп Жан-Филипп Крассо Главные тренеры Бруно Женезио Лиам Росеньор Голы Лассин Синайоко Лука Колеошо 0:1 1' Амин Гуири 1:1 8' Лассин Синайоко Пабло Пажи 1:2 19' Амин Гуири Амин Арит 2:2 53' Лассин Синайоко 2:3 86' Наказания Руди Матондо 65' Лассин Синайоко 87'

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