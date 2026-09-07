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Марсель - Париж 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 07-09-2026
Марсель
Марсель
2 : 3
Париж
Париж
Составы команд
Марсель
Марсель
Париж
Париж
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
33Италиязщ Эмерсон
90+1'
21МароккозщНайеф Агер
73'
8АлжирпзХимад Абделли
90+1'
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
77МароккопзАмин Арит
7АнглияпзЭйнджел Гомес
73'
14БразилияпзИгор Пайшао
72'
9АлжирнпАмин Гуири
43ФранцияпзТаджидин Ммади
72'
13КанадазщДерек Корнелиус
73'
48ФранциянпКейлиан Абдалла
73'
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
90+1'
29КамеруннпФарис Мумбанья
90+1'
1ГерманияврКевин Трапп
17ФранциязщАдама Камара
42ИталиязщДиего Коппола
14МализщАмари Траоре
31АлжирзщСамир Шерги
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
20ФранцияпзМаксим Лопес
90+1'
10АлжирпзИлан Кеббаль
78'
7ФранцияпзПабло Пажи
64'
15ИталияпзЛука Колеошо
78'
9МалинпЛассин Синайоко
90+1'
23ФранцияпзРуди Матондо
64'
27НигерияпзМозес Саймон
78'
8Кот-д&#039;ИвуарпзЗаби Гуэу
78'
5СенегалзщМустафа Мбов
90+1'
18ФранциянпOmar Sissoko
90+1'
Запасные
92ФранцияврТео Вермо
18Кот-д&#039;ИвуарзщБамо Мейте
11ФранциянпНиль Мопе
42МалиNouhoum Kamissoko
16ФранцияврОбед Нкамбадио
25ФранциязщЙоан Коре
4ФранцияпзВенсан Маршетти
11Кот-д&#039;ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
АнглияЛиам Росеньор
Голы
Лассин Синайоко
Лука Колеошо
0:1
1'
Амин Гуири
1:1
8'
Лассин Синайоко
Пабло Пажи
1:2
19'
Амин Гуири
Амин Арит
2:2
53'
Лассин Синайоко
2:3
86'
Наказания
Руди Матондо
65'
Лассин Синайоко
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Париж, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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