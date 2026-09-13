Леванте - Барселона 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Леванте
2 : 4
Барселона
Составы команд
Леванте
Валенсия
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
71'
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
71'
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
59'
|7
|пз
|Рохер Бруге
|6
|пз
|Даньель Рекена
|5
|пз
|Уго Сотело
60'
|10
|нп
|Петар Ратков
60'
|18
|пз
|Энзо Бардели
59'
|20
|пз
|Ориоль Эренас
60'
|9
|нп
|Иван Ромеро
60'
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
71'
|29
|зщ
|Начо Перес
71'
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
46'
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|12
|пз
|Хави Эспарт
80'
|8
|пз
|Педри
66'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
66'
|7
|пз
|Фермин Лопес
|17
|пз
|Энтони Гордон
67'
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Родри
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
46'
|20
|пз
|Дани Ольмо
66'
|22
|пз
|Марк Берналь
66'
|14
|пз
|Карим Адейеми
67'
|2
|зщ
|Жоау Канселу
80'
Запасные
|1
|вр
|Пабло Куньят
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
|27
|пз
|Пако Кортес
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|11
|Yanis Musuayi
|33
|Marc Santos
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Хави Эспарт
Рафинья
0:1
5'
Ламин Ямаль
Рафинья
0:2
19'
Ламин Ямаль
0:3
48'
Иван Ромеро
1:3
79'
Рохер Бруге
2:3
88'
Карим Адейеми
Марк Берналь
2:4
90+3'
Наказания
Херард Мартин
45+1'
Уго Сотело
45+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Барселона, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.