Леванте - Барселона 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Леванте 2 : 4 Барселона Составы команд Леванте Валенсия Барселона Барселона 13 вр Мэтью Райан 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 71' 2 зщ Айсса Манди 23 зщ Мануэль Санчес 71' 22 зщ Джереми Тольян 17 зщ Виктор Гарсия 8 пз Хон Андер Оласагасти 59' 7 пз Рохер Бруге 6 пз Даньель Рекена 5 пз Уго Сотело 60' 10 нп Петар Ратков 60' 18 пз Энзо Бардели 59' 20 пз Ориоль Эренас 60' 9 нп Иван Ромеро 60' 3 зщ Ифеаньи Ндукве 71' 29 зщ Начо Перес 71' 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 18 зщ Херард Мартин 46' 24 зщ Эрик Гарсия 12 пз Хави Эспарт 80' 8 пз Педри 66' 10 пз Ламин Ямаль 66' 7 пз Фермин Лопес 17 пз Энтони Гордон 67' 11 пз Рафинья 16 пз Родри 15 зщ Андреас Кристенсен 46' 20 пз Дани Ольмо 66' 22 пз Марк Берналь 66' 14 пз Карим Адейеми 67' 2 зщ Жоау Канселу 80' Запасные 1 вр Пабло Куньят 14 зщ Хорхе Кабельо 16 пз Аксель Тап-Кобрисса 27 пз Пако Кортес 24 нп Тьяго Фернандес 11 Yanis Musuayi 33 Marc Santos 13 вр Войцех Щенсны 25 вр Доминик Ливакович 23 зщ Жюль Кунде 3 зщ Алекс Бальде 6 пз Гави 9 нп Габриэл Жезус 29 нп Хамза Абделькарим Главные тренеры Луиш Мануэл Феррейра Каштру Ханс-Дитер Флик Голы Хави Эспарт Рафинья 0:1 5' Ламин Ямаль Рафинья 0:2 19' Ламин Ямаль 0:3 48' Иван Ромеро 1:3 79' Рохер Бруге 2:3 88' Карим Адейеми Марк Берналь 2:4 90+3' Наказания Херард Мартин 45+1' Уго Сотело 45+5'

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