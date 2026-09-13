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Леванте - Барселона 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Леванте
Леванте
2 : 4
Барселона
Барселона
Составы команд
Леванте
Валенсия
Барселона
Барселона
13АвстралияврМэтью Райан
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
71'
2АлжирзщАйсса Манди
23ИспаниязщМануэль Санчес
71'
22ГерманиязщДжереми Тольян
17ИспаниязщВиктор Гарсия
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
59'
7ИспанияпзРохер Бруге
6ИспанияпзДаньель Рекена
5ИспанияпзУго Сотело
60'
10СербиянпПетар Ратков
60'
18ФранцияпзЭнзо Бардели
59'
20ИспанияпзОриоль Эренас
60'
9ИспаниянпИван Ромеро
60'
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
71'
29ИспаниязщНачо Перес
71'
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
46'
24ИспаниязщЭрик Гарсия
12ИспанияпзХави Эспарт
80'
8Испанияпз Педри
66'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
66'
7ИспанияпзФермин Лопес
17АнглияпзЭнтони Гордон
67'
11Бразилияпз Рафинья
16Испанияпз Родри
15ДаниязщАндреас Кристенсен
46'
20ИспанияпзДани Ольмо
66'
22ИспанияпзМарк Берналь
66'
14ГерманияпзКарим Адейеми
67'
2ПортугалиязщЖоау Канселу
80'
Запасные
1ИспанияврПабло Куньят
14ИспаниязщХорхе Кабельо
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
27ИспанияпзПако Кортес
24АргентинанпТьяго Фернандес
11БельгияYanis Musuayi
33ИспанияMarc Santos
13ПольшаврВойцех Щенсны
25ХорватияврДоминик Ливакович
23ФранциязщЖюль Кунде
3ИспаниязщАлекс Бальде
6Испанияпз Гави
9БразилиянпГабриэл Жезус
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Хави Эспарт
Рафинья
0:1
5'
Ламин Ямаль
Рафинья
0:2
19'
Ламин Ямаль
0:3
48'
Иван Ромеро
1:3
79'
Рохер Бруге
2:3
88'
Карим Адейеми
Марк Берналь
2:4
90+3'
Наказания
Херард Мартин
45+1'
Уго Сотело
45+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Барселона, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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