22:49 ()
Свернуть список

Спартак Москва - Ростов 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Спартак М
Спартак М
3 : 0
Ростов
Ростов
Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
98РоссияврАлександр Максименко
4ГаназщАлександер Джику
6СербиязщСрджан Бабич
75'
33ИспаниязщВиктор Парада
97РоссиязщДаниил Денисов
18РоссияпзНаиль Умяров
47РоссияпзРоман Зобнин
67'
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
7АргентинанпПабло Солари
86'
10Бразилиянп Маркиньос
66'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
75'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
66'
25РоссияпзДанил Пруцев
67'
3КамерунзщКристофер Ву
75'
19АлбаниянпМирлинд Даку
75'
24РоссиянпНикита Массалыга
86'
84РоссияврАртём Петров
22РоссиязщДавид Семенчук
27РоссиязщДанила Прохин
40БразилиязщИгор Ногейра
59РоссиязщНикита Бабакин
87РоссиязщАндрей Лангович
5РоссияпзЯрослав Михайлов
86'
10РоссияпзИван Комаров
61'
18РоссияпзКонстантин Кучаев
6НигериянпОлакунле Олусегун
99РоссиянпТимур Сулейманов
72'
7Бразилиянп Роналдо
61'
16РоссияпзМаксим Мухин
72'
21РоссияпзДаниил Шанталий
86'
Запасные
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
17РоссияпзВладислав Саусь
5АргентинапзЭсекьель Барко
40РоссияпзИван Сорокин
62РоссиянпПавел Полех
1ТаджикистанврРустам Ятимов
34РоссияврДаниил Голиков
80РоссиянпКарим Мадрахимов
11НигериянпИбрахим Махфус Аджаса
73РоссиянпИмран Азнауров
13ТуркменистаннпДенис Титов
91РоссиянпАнтон Шамонин
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
ИспанияДжонатан Альба
Голы
Жедсон Фернандеш
Даниил Денисов
1:0
26'
Пабло Солари
2:0
56'
Никита Массалыга
Игорь Дмитриев
3:0
89'
Наказания
Константин Кучаев
63'
Тимур Сулейманов
67'
Андрей Лангович
72'
Константин Кучаев
90'
Виктор Парада
90+3'
Данила Прохин
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Ростов, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close