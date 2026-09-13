Спартак Москва - Ростов 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Спартак М
3 : 0
Ростов
Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
|98
|вр
|Александр Максименко
|4
|зщ
|Александер Джику
|6
|зщ
|Срджан Бабич
75'
|33
|зщ
|Виктор Парада
|97
|зщ
|Даниил Денисов
|18
|пз
|Наиль Умяров
|47
|пз
|Роман Зобнин
67'
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
|7
|нп
|Пабло Солари
86'
|10
|нп
|Маркиньос
66'
|9
|нп
|Манфред Угальде
75'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
66'
|25
|пз
|Данил Пруцев
67'
|3
|зщ
|Кристофер Ву
75'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
75'
|24
|нп
|Никита Массалыга
86'
|84
|вр
|Артём Петров
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|27
|зщ
|Данила Прохин
|40
|зщ
|Игор Ногейра
|59
|зщ
|Никита Бабакин
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
86'
|10
|пз
|Иван Комаров
61'
|18
|пз
|Константин Кучаев
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
72'
|7
|нп
|Роналдо
61'
|16
|пз
|Максим Мухин
72'
|21
|пз
|Даниил Шанталий
86'
Запасные
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|17
|пз
|Владислав Саусь
|5
|пз
|Эсекьель Барко
|40
|пз
|Иван Сорокин
|62
|нп
|Павел Полех
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|34
|вр
|Даниил Голиков
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
|11
|нп
|Ибрахим Махфус Аджаса
|73
|нп
|Имран Азнауров
|13
|нп
|Денис Титов
|91
|нп
|Антон Шамонин
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Джонатан Альба
Голы
Жедсон Фернандеш
Даниил Денисов
1:0
26'
Пабло Солари
2:0
56'
Никита Массалыга
Игорь Дмитриев
3:0
89'
Наказания
Константин Кучаев
63'
Тимур Сулейманов
67'
Андрей Лангович
72'
Константин Кучаев
90'
Виктор Парада
90+3'
Данила Прохин
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Ростов, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.