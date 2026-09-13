Спартак Москва - Ростов 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Спартак М 3 : 0 Ростов Составы команд Спартак М Москва Ростов Ростов-на-Дону 98 вр Александр Максименко 4 зщ Александер Джику 6 зщ Срджан Бабич 75' 33 зщ Виктор Парада 97 зщ Даниил Денисов 18 пз Наиль Умяров 47 пз Роман Зобнин 67' 83 пз Жедсон Фернандеш 7 нп Пабло Солари 86' 10 нп Маркиньос 66' 9 нп Манфред Угальде 75' 27 нп Игорь Дмитриев 66' 25 пз Данил Пруцев 67' 3 зщ Кристофер Ву 75' 19 нп Мирлинд Даку 75' 24 нп Никита Массалыга 86' 84 вр Артём Петров 22 зщ Давид Семенчук 27 зщ Данила Прохин 40 зщ Игор Ногейра 59 зщ Никита Бабакин 87 зщ Андрей Лангович 5 пз Ярослав Михайлов 86' 10 пз Иван Комаров 61' 18 пз Константин Кучаев 6 нп Олакунле Олусегун 99 нп Тимур Сулейманов 72' 7 нп Роналдо 61' 16 пз Максим Мухин 72' 21 пз Даниил Шанталий 86' Запасные 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 17 пз Владислав Саусь 5 пз Эсекьель Барко 40 пз Иван Сорокин 62 нп Павел Полех 1 вр Рустам Ятимов 34 вр Даниил Голиков 80 нп Карим Мадрахимов 11 нп Ибрахим Махфус Аджаса 73 нп Имран Азнауров 13 нп Денис Титов 91 нп Антон Шамонин Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Джонатан Альба Голы Жедсон Фернандеш Даниил Денисов 1:0 26' Пабло Солари 2:0 56' Никита Массалыга Игорь Дмитриев 3:0 89' Наказания Константин Кучаев 63' Тимур Сулейманов 67' Андрей Лангович 72' Константин Кучаев 90' Виктор Парада 90+3' Данила Прохин 90+5'

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