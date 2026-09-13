РБ Лейпциг - Гамбург 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 РБ Лейпциг 5 : 0 Гамбург Составы команд РБ Лейпциг Лейпциг Гамбург Гамбург 26 вр Мартен Вандевордт 4 зщ Вилли Орбан 22 зщ Давид Раум 23 зщ Кастелло Люкеба 73' 39 зщ Бенджамин Хенрихс 74' 6 пз Эзехил Банзюзи 21 пз Нейл Эль-Айнауи 10 пз Браян Груда 8 пз Ассан Уэдраого 35' 7 нп Антонио Нуса 78' 27 нп Тидиам Гомис 74' 28 нп Кристофер Нкунку 35' 3 зщ Максим Эстеве 73' 17 зщ Ридле Баку 74' 40 нп Ромуло 74' 35 зщ Макс Финкгрефе 78' 1 вр Даниэл Хойер 24 зщ Николас Капальдо 23 зщ Джордан Торунарига 43 зщ Шафик Нанджа 73' 7 пз Закария Эль-Уахди 89' 21 пз Николай Ремберг 3 пз Давид Мёллер Вольфе 11 пз Альберт Грёнбек 6 пз Альберт-Самби Локонга 78' 27 нп Патсон Дака 72' 15 нп Юссуф Поульсен 46' 9 нп Теремас Моффи 46' 20 пз Фабиу Виейра 72' 17 зщ Варме Омари 73' 19 нп Отто Штанге 78' 18 пз Бейкери Джатта 89' Запасные 1 вр Эрьян Нюланд 30 пз Андрия Максимович 13 пз Николас Зайвальд 9 нп Марк Гиу 12 вр Сандер Тангвик 37 пз Луис Лемке 5 пз Мартен Аделин 4 нп Билал Надир Главные тренеры Мартин Гастон Демикелис Голы Тидиам Гомис Эзехил Банзюзи 1:0 17' Антонио Нуса 2:0 28' Вилли Орбан Антонио Нуса 3:0 72' Кристофер Нкунку Антонио Нуса 4:0 74' Ромуло 5:0 77' Наказания Николас Капальдо 6' Кастелло Люкеба 48' Шафик Нанджа 71'

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