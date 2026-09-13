РБ Лейпциг - Гамбург 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
РБ Лейпциг
5 : 0
Гамбург
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Гамбург
Гамбург
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
73'
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
74'
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Браян Груда
|8
|пз
|Ассан Уэдраого
35'
|7
|нп
|Антонио Нуса
78'
|27
|нп
|Тидиам Гомис
74'
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
35'
|3
|зщ
|Максим Эстеве
73'
|17
|зщ
|Ридле Баку
74'
|40
|нп
|Ромуло
74'
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
78'
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|43
|зщ
|Шафик Нанджа
73'
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
89'
|21
|пз
|Николай Ремберг
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
78'
|27
|нп
|Патсон Дака
72'
|15
|нп
|Юссуф Поульсен
46'
|9
|нп
|Теремас Моффи
46'
|20
|пз
|Фабиу Виейра
72'
|17
|зщ
|Варме Омари
73'
|19
|нп
|Отто Штанге
78'
|18
|пз
|Бейкери Джатта
89'
Запасные
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|30
|пз
|Андрия Максимович
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|9
|нп
|Марк Гиу
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|37
|пз
|Луис Лемке
|5
|пз
|Мартен Аделин
|4
|нп
|Билал Надир
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
Голы
Тидиам Гомис
Эзехил Банзюзи
1:0
17'
Антонио Нуса
2:0
28'
Вилли Орбан
Антонио Нуса
3:0
72'
Кристофер Нкунку
Антонио Нуса
4:0
74'
Ромуло
5:0
77'
Наказания
Николас Капальдо
6'
Кастелло Люкеба
48'
Шафик Нанджа
71'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Гамбург, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.