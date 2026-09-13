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РБ Лейпциг - Гамбург 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
5 : 0
Гамбург
Гамбург
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Гамбург
Гамбург
26БельгияврМартен Вандевордт
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
23ФранциязщКастелло Люкеба
73'
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
74'
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
10ГерманияпзБраян Груда
8ГерманияпзАссан Уэдраого
35'
7НорвегиянпАнтонио Нуса
78'
27ФранциянпТидиам Гомис
74'
28ФранциянпКристофер Нкунку
35'
3ФранциязщМаксим Эстеве
73'
17ГерманиязщРидле Баку
74'
40Бразилиянп Ромуло
74'
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
78'
1ПортугалияврДаниэл Хойер
24АргентиназщНиколас Капальдо
23ГерманиязщДжордан Торунарига
43ГерманиязщШафик Нанджа
73'
7МароккопзЗакария Эль-Уахди
89'
21ГерманияпзНиколай Ремберг
3НорвегияпзДавид Мёллер Вольфе
11ДанияпзАльберт Грёнбек
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
78'
27ЗамбиянпПатсон Дака
72'
15ДаниянпЮссуф Поульсен
46'
9НигериянпТеремас Моффи
46'
20ПортугалияпзФабиу Виейра
72'
17ФранциязщВарме Омари
73'
19ГерманиянпОтто Штанге
78'
18ГамбияпзБейкери Джатта
89'
Запасные
1НорвегияврЭрьян Нюланд
30СербияпзАндрия Максимович
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
9ИспаниянпМарк Гиу
12НорвегияврСандер Тангвик
37ГерманияпзЛуис Лемке
5ФранцияпзМартен Аделин
4ФранциянпБилал Надир
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
Голы
Тидиам Гомис
Эзехил Банзюзи
1:0
17'
Антонио Нуса
2:0
28'
Вилли Орбан
Антонио Нуса
3:0
72'
Кристофер Нкунку
Антонио Нуса
4:0
74'
Ромуло
5:0
77'
Наказания
Николас Капальдо
6'
Кастелло Люкеба
48'
Шафик Нанджа
71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Гамбург, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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