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Буковина - Заря 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Буковина
Буковина
1 : 1
Заря
Заря
Составы команд
Буковина
Черновцы
Заря
94УкраинаврГерман Пеньков
24УкраиназщАндрей Бусько
5УкраиназщВладислав Приймак
2УкраиназщДаниил Карась
95УкраиназщПётр Стасюк
20УкраинапзМаксим Задерака
70'
44УкраинапзВадим Витенчук
18НигериянпEdwin Odinaka
46'
70СенегалнпМор Талла
67'
7УкраинанпОлег Кожушко
66'
21УкраинанпДаниил Кравчук
80'
11УкраинапзВиталий Дахновский
46'
9АзербайджаннпРенат Дадашов
66'
12УкраинанпEvgeniy Pidlepenets
67'
6УкраинапзВячеслав Танковский
70'
77ХорватияпзМихаэл Клепач
80'
1УкраинаврАлександр Сапутин
55Бразилиязщ Жордан
5Босния и ГерцеговиназщАндрия Яньич
44УкраиназщИгорь Пердута
21ХорватиязщЯков Башич
39УкраинапзАртём Мачелюк
6Босния и ГерцеговинапзДеян Попара
30УкраинапзИван Нестеренко
72'
28УкраинапзФилипп Будковский
9УкраинанпАртём Слесарь
46'
27ХорватиянпDomagoj Jelavic
65'
77УкраинапзБогдан Кушниренко
46'
11УкраинанпИгорь Горбач
65'
14УкраинапзАнтон Глущенко
72'
Запасные
30УкраинаврДанила Каневцев
3УкраиназщНикита Безуглый
25УкраинапзВиталий Груша
97УкраинанпОлег Ильин
17УкраинаFedir Babak
69УкраинаEduard Romanets
78УкраинаMaksym Yakhontov
23УкраинаврИлья Караващенко
31УкраинаврВалерий Косивский
3УкраиназщВасилий Кравец
4АвстриязщГабриэль Эскинья
10Бразилиязщ Жуниньо
8УкраинапзКирилл Дришлюк
18УкраинапзМаксим Бойко
80УкраинапзВладлен Юрченко
40Бразилия Italo
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
Голы
Игорь Пердута
0:1
7'
Вячеслав Танковский
Андрей Бусько
1:1
81'
Наказания
Мор Талла
4'
Иван Нестеренко
33'
Вадим Витенчук
38'
Вячеслав Танковский
81'
Андрей Бусько
83'
Богдан Кушниренко
86'
Яков Башич
86'
Деян Попара
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Заря, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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