Буковина - Заря 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Буковина 1 : 1 Заря Составы команд Буковина Черновцы Заря 94 вр Герман Пеньков 24 зщ Андрей Бусько 5 зщ Владислав Приймак 2 зщ Даниил Карась 95 зщ Пётр Стасюк 20 пз Максим Задерака 70' 44 пз Вадим Витенчук 18 нп Edwin Odinaka 46' 70 нп Мор Талла 67' 7 нп Олег Кожушко 66' 21 нп Даниил Кравчук 80' 11 пз Виталий Дахновский 46' 9 нп Ренат Дадашов 66' 12 нп Evgeniy Pidlepenets 67' 6 пз Вячеслав Танковский 70' 77 пз Михаэл Клепач 80' 1 вр Александр Сапутин 55 зщ Жордан 5 зщ Андрия Яньич 44 зщ Игорь Пердута 21 зщ Яков Башич 39 пз Артём Мачелюк 6 пз Деян Попара 30 пз Иван Нестеренко 72' 28 пз Филипп Будковский 9 нп Артём Слесарь 46' 27 нп Domagoj Jelavic 65' 77 пз Богдан Кушниренко 46' 11 нп Игорь Горбач 65' 14 пз Антон Глущенко 72' Запасные 30 вр Данила Каневцев 3 зщ Никита Безуглый 25 пз Виталий Груша 97 нп Олег Ильин 17 Fedir Babak 69 Eduard Romanets 78 Maksym Yakhontov 23 вр Илья Караващенко 31 вр Валерий Косивский 3 зщ Василий Кравец 4 зщ Габриэль Эскинья 10 зщ Жуниньо 8 пз Кирилл Дришлюк 18 пз Максим Бойко 80 пз Владлен Юрченко 40 Italo Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Голы Игорь Пердута 0:1 7' Вячеслав Танковский Андрей Бусько 1:1 81' Наказания Мор Талла 4' Иван Нестеренко 33' Вадим Витенчук 38' Вячеслав Танковский 81' Андрей Бусько 83' Богдан Кушниренко 86' Яков Башич 86' Деян Попара 90+3'

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