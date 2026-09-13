Буковина - Заря 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Буковина
1 : 1
Заря
Составы команд
Буковина
Черновцы
Заря
|94
|вр
|Герман Пеньков
|24
|зщ
|Андрей Бусько
|5
|зщ
|Владислав Приймак
|2
|зщ
|Даниил Карась
|95
|зщ
|Пётр Стасюк
|20
|пз
|Максим Задерака
70'
|44
|пз
|Вадим Витенчук
|18
|нп
|Edwin Odinaka
46'
|70
|нп
|Мор Талла
67'
|7
|нп
|Олег Кожушко
66'
|21
|нп
|Даниил Кравчук
80'
|11
|пз
|Виталий Дахновский
46'
|9
|нп
|Ренат Дадашов
66'
|12
|нп
|Evgeniy Pidlepenets
67'
|6
|пз
|Вячеслав Танковский
70'
|77
|пз
|Михаэл Клепач
80'
|1
|вр
|Александр Сапутин
|55
|зщ
|Жордан
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|44
|зщ
|Игорь Пердута
|21
|зщ
|Яков Башич
|39
|пз
|Артём Мачелюк
|6
|пз
|Деян Попара
|30
|пз
|Иван Нестеренко
72'
|28
|пз
|Филипп Будковский
|9
|нп
|Артём Слесарь
46'
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
65'
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
46'
|11
|нп
|Игорь Горбач
65'
|14
|пз
|Антон Глущенко
72'
Запасные
|30
|вр
|Данила Каневцев
|3
|зщ
|Никита Безуглый
|25
|пз
|Виталий Груша
|97
|нп
|Олег Ильин
|17
|Fedir Babak
|69
|Eduard Romanets
|78
|Maksym Yakhontov
|23
|вр
|Илья Караващенко
|31
|вр
|Валерий Косивский
|3
|зщ
|Василий Кравец
|4
|зщ
|Габриэль Эскинья
|10
|зщ
|Жуниньо
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
|18
|пз
|Максим Бойко
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|40
|Italo
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Игорь Пердута
0:1
7'
Вячеслав Танковский
Андрей Бусько
1:1
81'
Наказания
Мор Талла
4'
Иван Нестеренко
33'
Вадим Витенчук
38'
Вячеслав Танковский
81'
Андрей Бусько
83'
Богдан Кушниренко
86'
Яков Башич
86'
Деян Попара
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Заря, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.