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Ле-Ман - Ланс 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Ле-Ман
Ле-Ман
2 : 2
Ланс
Ланс
Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Ланс
Ланс
1ФранцияврЭван Атфу
15ФранциязщNoa Boisse
46'
5ФранциязщАроль Войе
26ФранциязщРайан Бамба
22ФранциязщLucas Calodat
17ФранциязщСамюэль Йоху
77'
11ФранцияпзAdil Bourabaa
29ФранцияпзLucas Bretelle
65'
10ФранциянпJean Vercruysse
65'
14ЦАРнпЛуи Мафута
25СенегалнпДам Гейе
66'
19ФранциязщДжибриль Сидибе
46'
8ФранцияпзАлександр Лоре
65'
23ФранцияпзДауда Траоре
65'
13СенегалпзХабиб Диалло
66'
16ИспаниязщРауль Торренте
77'
40ФранцияврРобен Риссер
32ФранциязщКиллиан Антонио
14ФранциязщМатьё Юдоль
24ФранциязщЖонатан Гради
55'
2ФранцияпзРубен Агилар
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
46'
10ФранцияпзФлорьян Товен
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
22ПольшапзМихал Скурась
46'
19СенегалнпАбдалла Сима
76'
11ФранциянпОдсонн Эдуар
46'
21МалипзАмаду Айдара
46'
29ХорватияпзФраньо Иванович
46'
38ПортугалияпзМезиан Суареш
46'
20ФранциязщЖан-Клер Тодибо
55'
9БельгияпзТорган Азар
76'
Запасные
98ФранцияврНиколя Косик
76АлжирпзЯссер Ларуси
7АлжирпзБилал Браими
9ФранциянпАнтуан Рабийяр
16ФранцияврМатьё Горжелен
4Босния и ГерцеговиназщНидал Челик
7ФранциянпФлорьян Сотока
28ФранциянпЖуниор Кадиль
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
Голы
Adil Bourabaa
1:0
32'
Lucas Calodat
Adil Bourabaa
2:0
44'
Абдалла Сима
Флорьян Товен
2:1
45+2'
Франьо Иванович
Рубен Агилар
2:2
51'
Наказания
Noa Boisse
15'
Микаэль Кюизанс
20'
Jean Vercruysse
28'
Андрия Булатович
38'
Флорьян Товен
53'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ле-Ман - Ланс, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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