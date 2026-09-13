Ле-Ман - Ланс 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Ле-Ман
2 : 2
Ланс
Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Эван Атфу
|15
|зщ
|Noa Boisse
46'
|5
|зщ
|Ароль Войе
|26
|зщ
|Райан Бамба
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
77'
|11
|пз
|Adil Bourabaa
|29
|пз
|Lucas Bretelle
65'
|10
|нп
|Jean Vercruysse
65'
|14
|нп
|Луи Мафута
|25
|нп
|Дам Гейе
66'
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
46'
|8
|пз
|Александр Лоре
65'
|23
|пз
|Дауда Траоре
65'
|13
|пз
|Хабиб Диалло
66'
|16
|зщ
|Рауль Торренте
77'
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|24
|зщ
|Жонатан Гради
55'
|2
|пз
|Рубен Агилар
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
46'
|10
|пз
|Флорьян Товен
|5
|пз
|Андрия Булатович
|22
|пз
|Михал Скурась
46'
|19
|нп
|Абдалла Сима
76'
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
46'
|21
|пз
|Амаду Айдара
46'
|29
|пз
|Франьо Иванович
46'
|38
|пз
|Мезиан Суареш
46'
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
55'
|9
|пз
|Торган Азар
76'
Запасные
|98
|вр
|Николя Косик
|76
|пз
|Яссер Ларуси
|7
|пз
|Билал Браими
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|4
|зщ
|Нидал Челик
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
Голы
Adil Bourabaa
1:0
32'
Lucas Calodat
Adil Bourabaa
2:0
44'
Абдалла Сима
Флорьян Товен
2:1
45+2'
Франьо Иванович
Рубен Агилар
2:2
51'
Наказания
Noa Boisse
15'
Микаэль Кюизанс
20'
Jean Vercruysse
28'
Андрия Булатович
38'
Флорьян Товен
53'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ле-Ман - Ланс, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.