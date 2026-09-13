Ле-Ман - Ланс 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Ле-Ман 2 : 2 Ланс Составы команд Ле-Ман Ле-Ман Ланс Ланс 1 вр Эван Атфу 15 зщ Noa Boisse 46' 5 зщ Ароль Войе 26 зщ Райан Бамба 22 зщ Lucas Calodat 17 зщ Самюэль Йоху 77' 11 пз Adil Bourabaa 29 пз Lucas Bretelle 65' 10 нп Jean Vercruysse 65' 14 нп Луи Мафута 25 нп Дам Гейе 66' 19 зщ Джибриль Сидибе 46' 8 пз Александр Лоре 65' 23 пз Дауда Траоре 65' 13 пз Хабиб Диалло 66' 16 зщ Рауль Торренте 77' 40 вр Робен Риссер 32 зщ Киллиан Антонио 14 зщ Матьё Юдоль 24 зщ Жонатан Гради 55' 2 пз Рубен Агилар 27 пз Микаэль Кюизанс 46' 10 пз Флорьян Товен 5 пз Андрия Булатович 22 пз Михал Скурась 46' 19 нп Абдалла Сима 76' 11 нп Одсонн Эдуар 46' 21 пз Амаду Айдара 46' 29 пз Франьо Иванович 46' 38 пз Мезиан Суареш 46' 20 зщ Жан-Клер Тодибо 55' 9 пз Торган Азар 76' Запасные 98 вр Николя Косик 76 пз Яссер Ларуси 7 пз Билал Браими 9 нп Антуан Рабийяр 16 вр Матьё Горжелен 4 зщ Нидал Челик 7 нп Флорьян Сотока 28 нп Жуниор Кадиль Главные тренеры Дино Топпмёллер Голы Adil Bourabaa 1:0 32' Lucas Calodat Adil Bourabaa 2:0 44' Абдалла Сима Флорьян Товен 2:1 45+2' Франьо Иванович Рубен Агилар 2:2 51' Наказания Noa Boisse 15' Микаэль Кюизанс 20' Jean Vercruysse 28' Андрия Булатович 38' Флорьян Товен 53'

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