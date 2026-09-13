Ковентри Сити - Брайтон 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Ковентри
0 : 5
Брайтон
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|19
|вр
|Карл Рашворт
|4
|зщ
|Бобби Томас
|24
|зщ
|Орель Аменда
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
73'
|6
|пз
|Мэтт Граймз
84'
|5
|пз
|Джек Рудони
73'
|14
|нп
|Тайво Авонийи
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
60'
|49
|нп
|Сидики Шериф
60'
|8
|пз
|Калеб Йиренки
73'
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
73'
|29
|пз
|Виктор Торп
84'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
78'
|5
|зщ
|Льюис Данк
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
78'
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
84'
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|35
|пз
|Малик Ялькуе
65'
|13
|пз
|Паскаль Грос
|19
|нп
|Харалампос Костулас
84'
|14
|пз
|Чема Андрес
65'
|4
|зщ
|Паскаль Стрёйк
78'
|15
|нп
|Ибрахим Осман
78'
|20
|зщ
|Коштинья
84'
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
84'
Запасные
|25
|вр
|Дэниел Бентли
|30
|зщ
|Стивен Мфуни
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
|38
|пз
|Густаво Хамер
|18
|нп
|Лум Чауна
|23
|вр
|Джейсон Стил
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|12
|нп
|Промис Дэвид
|59
|Younes Ibrahim
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Фабиан Марк Хюрцелер
Голы
Харалампос Костулас
Паскаль Грос
0:1
35'
Малик Ялькуе
Максим Де Кёйпер
0:2
51'
Паскаль Грос
0:3
70'
Льюис Данк
Чема Андрес
0:4
83'
Ясин Аяри
Паскаль Грос
0:5
90+4'
Наказания
Тайво Авонийи
53'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Брайтон, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.