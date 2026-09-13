Ковентри Сити - Брайтон 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Ковентри 0 : 5 Брайтон Составы команд Ковентри Сити Ковентри Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 19 вр Карл Рашворт 4 зщ Бобби Томас 24 зщ Орель Аменда 2 зщ Итан Пиннок 27 зщ Милан ван Эвейк 3 зщ Джей Дасилва 16 пз Фрэнк Оньека 73' 6 пз Мэтт Граймз 84' 5 пз Джек Рудони 73' 14 нп Тайво Авонийи 10 нп Эфрон Мэйсон-Кларк 60' 49 нп Сидики Шериф 60' 8 пз Калеб Йиренки 73' 23 нп Брендон Томас-Асанте 73' 29 пз Виктор Торп 84' 1 вр Барт Вербрюгген 44 зщ Лука Вушкович 78' 5 зщ Льюис Данк 21 зщ Оливье Боскальи 78' 24 зщ Ферди Кадыоглу 26 пз Ясин Аяри 25 пз Диего Гомес 84' 29 пз Максим Де Кёйпер 35 пз Малик Ялькуе 65' 13 пз Паскаль Грос 19 нп Харалампос Костулас 84' 14 пз Чема Андрес 65' 4 зщ Паскаль Стрёйк 78' 15 нп Ибрахим Осман 78' 20 зщ Коштинья 84' 33 пз Мэттью О'Райли 84' Запасные 25 вр Дэниел Бентли 30 зщ Стивен Мфуни 7 пз Тацухиро Сакамото 38 пз Густаво Хамер 18 нп Лум Чауна 23 вр Джейсон Стил 3 зщ Жауэн Аджам 12 нп Промис Дэвид 59 Younes Ibrahim Главные тренеры Фрэнк Лэмпард Фабиан Марк Хюрцелер Голы Харалампос Костулас Паскаль Грос 0:1 35' Малик Ялькуе Максим Де Кёйпер 0:2 51' Паскаль Грос 0:3 70' Льюис Данк Чема Андрес 0:4 83' Ясин Аяри Паскаль Грос 0:5 90+4' Наказания Тайво Авонийи 53'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Брайтон, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.