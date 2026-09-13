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Ковентри Сити - Брайтон 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Ковентри
Ковентри
0 : 5
Брайтон
Брайтон
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
19АнглияврКарл Рашворт
4АнглиязщБобби Томас
24ШвейцариязщОрель Аменда
2ЯмайказщИтан Пиннок
27НидерландызщМилан ван Эвейк
3УэльсзщДжей Дасилва
16НигерияпзФрэнк Оньека
73'
6АнглияпзМэтт Граймз
84'
5АнглияпзДжек Рудони
73'
14НигериянпТайво Авонийи
10АнглиянпЭфрон Мэйсон-Кларк
60'
49ФранциянпСидики Шериф
60'
8ГанапзКалеб Йиренки
73'
23ГананпБрендон Томас-Асанте
73'
29ДанияпзВиктор Торп
84'
1НидерландыврБарт Вербрюгген
44ХорватиязщЛука Вушкович
78'
5АнглиязщЛьюис Данк
21ФранциязщОливье Боскальи
78'
24ТурциязщФерди Кадыоглу
26ШвецияпзЯсин Аяри
25ПарагвайпзДиего Гомес
84'
29БельгияпзМаксим Де Кёйпер
35Кот-д&#039;ИвуарпзМалик Ялькуе
65'
13ГерманияпзПаскаль Грос
19ГрециянпХаралампос Костулас
84'
14ИспанияпзЧема Андрес
65'
4НидерландызщПаскаль Стрёйк
78'
15ГананпИбрахим Осман
78'
20Португалиязщ Коштинья
84'
33ДанияпзМэттью О'Райли
84'
Запасные
25АнглияврДэниел Бентли
30АнглиязщСтивен Мфуни
7ЯпонияпзТацухиро Сакамото
38НидерландыпзГуставо Хамер
18ФранциянпЛум Чауна
23АнглияврДжейсон Стил
3АлжирзщЖауэн Аджам
12КанаданпПромис Дэвид
59АвстралияYounes Ibrahim
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
Голы
Харалампос Костулас
Паскаль Грос
0:1
35'
Малик Ялькуе
Максим Де Кёйпер
0:2
51'
Паскаль Грос
0:3
70'
Льюис Данк
Чема Андрес
0:4
83'
Ясин Аяри
Паскаль Грос
0:5
90+4'
Наказания
Тайво Авонийи
53'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Брайтон, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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