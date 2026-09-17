Милан - Бенфика 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Милан
0 : 2
Бенфика
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|16
|вр
|Мик Меньян
|42
|зщ
|Филиппо Терраччано
46'
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|21
|пз
|Саму Чуквезе
|80
|пз
|Юнус Муса
|30
|пз
|Ардон Яшари
73'
|33
|пз
|Давиде Бартезаги
57'
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
46'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|70
|нп
|Альфаджо Сиссе
57'
|34
|зщ
|Марио Хила
46'
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
46'
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
57'
|22
|нп
|Диегу Морейра
57'
|12
|пз
|Адриен Рабьо
73'
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
88'
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|13
|пз
|Якуб Каминьский
80'
|10
|пз
|Георгий Судаков
70'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
70'
|22
|нп
|Джон Дуран
80'
|18
|пз
|Леандро Баррейро
70'
|25
|нп
|Джанлука Престианни
70'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
80'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
80'
|26
|зщ
|Самуэль Даль
88'
Запасные
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Лука Модрич
|73
|нп
|Франческо Камарда
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
|72
|нп
|Анизиу
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Марку Силва
Голы
Доди Лукебакио
Якуб Каминьский
0:1
16'
Якуб Каминьский
Суфьян Эль-Каруани
0:2
53'
Наказания
Страхиня Павлович
11'
Суфьян Эль-Каруани
26'
Джон Дуран
37'
Даниэл Банжаки
77'
Леандро Баррейро
85'
Вангелис Павлидис
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Бенфика, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.