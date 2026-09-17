Милан - Бенфика 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Милан 0 : 2 Бенфика Составы команд Милан Милан, Италия Бенфика Лиссабон, Португалия 16 вр Мик Меньян 42 зщ Филиппо Терраччано 46' 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 21 пз Саму Чуквезе 80 пз Юнус Муса 30 пз Ардон Яшари 73' 33 пз Давиде Бартезаги 57' 20 нп Омари Хатчинсон 46' 9 нп Гонсалу Рамуш 70 нп Альфаджо Сиссе 57' 34 зщ Марио Хила 46' 11 нп Кристиан Пулишич 46' 56 нп Алексис Салемакерс 57' 22 нп Диегу Морейра 57' 12 пз Адриен Рабьо 73' 1 вр Анатолий Трубин 58 зщ Даниэл Банжаки 3 зщ Алессандро Чиркати 44 зщ Томаш Араужу 34 зщ Суфьян Эль-Каруани 88' 36 пз Жоау Пальинья 13 пз Якуб Каминьский 80' 10 пз Георгий Судаков 70' 11 пз Доди Лукебакио 8 нп Фредрик Эурснес 70' 22 нп Джон Дуран 80' 18 пз Леандро Баррейро 70' 25 нп Джанлука Престианни 70' 21 пз Андреас Шельдеруп 80' 14 нп Вангелис Павлидис 80' 26 зщ Самуэль Даль 88' Запасные 96 вр Лоренцо Торриани 23 зщ Фикайо Томори 46 зщ Маттео Габбиа 2 пз Первис Эступиньян 8 пз Рубен Лофтус-Чик 14 пз Лука Модрич 73 нп Франческо Камарда 24 вр Самуэл Суареш 2 зщ Клеман Лангле 16 зщ Мануэл Силва 5 пз Энсо Барренечеа 27 пз Рафаэл Силва 30 пз Клаудио Эчеверри 72 нп Анизиу Главные тренеры Рубен Аморим Марку Силва Голы Доди Лукебакио Якуб Каминьский 0:1 16' Якуб Каминьский Суфьян Эль-Каруани 0:2 53' Наказания Страхиня Павлович 11' Суфьян Эль-Каруани 26' Джон Дуран 37' Даниэл Банжаки 77' Леандро Баррейро 85' Вангелис Павлидис 90+2'

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