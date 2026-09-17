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Милан - Бенфика 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Милан
Милан
0 : 2
Бенфика
Бенфика
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
16ФранцияврМик Меньян
42ИталиязщФилиппо Терраччано
46'
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
21НигерияпзСаму Чуквезе
80СШАпзЮнус Муса
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
73'
33ИталияпзДавиде Бартезаги
57'
20АнглиянпОмари Хатчинсон
46'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
70ИталиянпАльфаджо Сиссе
57'
34ИспаниязщМарио Хила
46'
11СШАнпКристиан Пулишич
46'
56БельгиянпАлексис Салемакерс
57'
22БельгиянпДиегу Морейра
57'
12ФранцияпзАдриен Рабьо
73'
1УкраинаврАнатолий Трубин
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
44ПортугалиязщТомаш Араужу
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
88'
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
13ПольшапзЯкуб Каминьский
80'
10УкраинапзГеоргий Судаков
70'
11БельгияпзДоди Лукебакио
8НорвегиянпФредрик Эурснес
70'
22КолумбиянпДжон Дуран
80'
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
70'
25АргентинанпДжанлука Престианни
70'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
80'
14ГрециянпВангелис Павлидис
80'
26ШвециязщСамуэль Даль
88'
Запасные
96ИталияврЛоренцо Торриани
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
14ХорватияпзЛука Модрич
73ИталиянпФранческо Камарда
24ПортугалияврСамуэл Суареш
2ФранциязщКлеман Лангле
16ПортугалиязщМануэл Силва
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
27ПортугалияпзРафаэл Силва
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
72Португалиянп Анизиу
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ПортугалияМарку Силва
Голы
Доди Лукебакио
Якуб Каминьский
0:1
16'
Якуб Каминьский
Суфьян Эль-Каруани
0:2
53'
Наказания
Страхиня Павлович
11'
Суфьян Эль-Каруани
26'
Джон Дуран
37'
Даниэл Банжаки
77'
Леандро Баррейро
85'
Вангелис Павлидис
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Бенфика, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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