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Байер - Целе 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Байер
Байер
2 : 0
Целе
Целе
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Целе
Целе, Словения
1НидерландыврМарк Флеккен
2АргентиназщФакундо Медина
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
17ИспаниязщЛукас Васкес
60'
8ГерманияпзРоберт Андрих
10СШАпзМалик Тилльман
60'
19ФранцияпзМусса Диаби
80'
24ИспанияпзАлеш Гарсия
11ФранциянпМартен Терье
60'
14ЧехиянпПатрик Шик
71'
4АнглиязщДжарелл Куанса
60'
6АргентинапзИгнасио Фернандес
60'
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
60'
35КамеруннпКристиан Кофане
71'
29МароккопзЭлисс Бен-Сегир
80'
1СловенияврЖан-Люк Лебан
2ЛитвазщПиюс Ширвис
6ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
44ПольшазщЛукаш Бейгер
7СловенияпзБеньямин Вербич
68'
10СловенияпзСвит Сешлар
14СловенияпзЛука Вешнер Тичич
80'
19СловенияпзМарк Забуковник
11КосовонпМилёт Авдюли
47ЛитванпАрмандас Кучис
61'
91АвстралиянпЯя Дукули
61'
77СловениянпМатиц Иваншек
61'
9СловениянпБлаж Крамер
61'
25КосовопзВетон Туша
68'
13НигерияпзПапа Даниэль
80'
Запасные
28ГерманияврЯнис Бласвих
36ГерманияврНиклас Ломб
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
12СловенияврЛука Колар
23СловенияврЖига Фрелих
4СловениязщДарко Хрка
20СенегалзщАльфа Дьонку
33ГрециязщЛеонардо Кутрис
8Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
31СловенияDejan Suhovrsnik
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ПортугалияВитор Кампелуш
Голы
Свит Сешлар
1:0
15'
Факундо Медина
Алеш Гарсия
2:0
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Целе, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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