Байер - Целе 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Байер
2 : 0
Целе
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Целе
Целе, Словения
|1
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Факундо Медина
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|17
|зщ
|Лукас Васкес
60'
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Малик Тилльман
60'
|19
|пз
|Мусса Диаби
80'
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|11
|нп
|Мартен Терье
60'
|14
|нп
|Патрик Шик
71'
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
60'
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
60'
|9
|пз
|Афонсу Морейра
60'
|35
|нп
|Кристиан Кофане
71'
|29
|пз
|Элисс Бен-Сегир
80'
|1
|вр
|Жан-Люк Лебан
|2
|зщ
|Пиюс Ширвис
|6
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|7
|пз
|Беньямин Вербич
68'
|10
|пз
|Свит Сешлар
|14
|пз
|Лука Вешнер Тичич
80'
|19
|пз
|Марк Забуковник
|11
|нп
|Милёт Авдюли
|47
|нп
|Армандас Кучис
61'
|91
|нп
|Яя Дукули
61'
|77
|нп
|Матиц Иваншек
61'
|9
|нп
|Блаж Крамер
61'
|25
|пз
|Ветон Туша
68'
|13
|пз
|Папа Даниэль
80'
Запасные
|28
|вр
|Янис Бласвих
|36
|вр
|Никлас Ломб
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|12
|вр
|Лука Колар
|23
|вр
|Жига Фрелих
|4
|зщ
|Дарко Хрка
|20
|зщ
|Альфа Дьонку
|33
|зщ
|Леонардо Кутрис
|8
|пз
|Марио Квешич
|31
|Dejan Suhovrsnik
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Витор Кампелуш
Голы
Свит Сешлар
1:0
15'
Факундо Медина
Алеш Гарсия
2:0
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Целе, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.