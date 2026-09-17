Байер - Целе 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Байер 2 : 0 Целе Составы команд Байер Леверкузен, Германия Целе Целе, Словения 1 вр Марк Флеккен 2 зщ Факундо Медина 5 зщ Луак Баде 12 зщ Эдмон Тапсоба 17 зщ Лукас Васкес 60' 8 пз Роберт Андрих 10 пз Малик Тилльман 60' 19 пз Мусса Диаби 80' 24 пз Алеш Гарсия 11 нп Мартен Терье 60' 14 нп Патрик Шик 71' 4 зщ Джарелл Куанса 60' 6 пз Игнасио Фернандес 60' 9 пз Афонсу Морейра 60' 35 нп Кристиан Кофане 71' 29 пз Элисс Бен-Сегир 80' 1 вр Жан-Люк Лебан 2 зщ Пиюс Ширвис 6 зщ Артемиюс Тутишкинас 44 зщ Лукаш Бейгер 7 пз Беньямин Вербич 68' 10 пз Свит Сешлар 14 пз Лука Вешнер Тичич 80' 19 пз Марк Забуковник 11 нп Милёт Авдюли 47 нп Армандас Кучис 61' 91 нп Яя Дукули 61' 77 нп Матиц Иваншек 61' 9 нп Блаж Крамер 61' 25 пз Ветон Туша 68' 13 пз Папа Даниэль 80' Запасные 28 вр Янис Бласвих 36 вр Никлас Ломб 3 зщ Мигель Гутьеррес 12 вр Лука Колар 23 вр Жига Фрелих 4 зщ Дарко Хрка 20 зщ Альфа Дьонку 33 зщ Леонардо Кутрис 8 пз Марио Квешич 31 Dejan Suhovrsnik Главные тренеры Карлес Мартинес Витор Кампелуш Голы Свит Сешлар 1:0 15' Факундо Медина Алеш Гарсия 2:0 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Целе, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.