05:02 ()
Свернуть список

Малага - Вильярреал 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Малага
Малага
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
Составы команд
Малага
Малага
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
15ИспаниязщАнхель Ресио
4ИспаниязщЭйнар Галилея
12ИспаниязщХосе Салинас
46'
3ИспаниязщКарлос Пуга
75'
18ИспанияпзПабло Мартинес
23ИспанияпзИсан Мерино
62'
10ИспаниянпДавид Ларрубия
9Испаниянп Чупе
19ИспаниянпХуан Крус
46'
8ИспаниянпКарлос Дотор
61'
31ИспаниязщРафита Гарридо
46'
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
46'
11ИспаниянпХоакин Муньос
61'
21ИспаниянпАдриан Ниньо
62'
6ИспанияпзРамон Энрикес
75'
25ВенгрияврПетер Гулачи
3СШАзщАлекс Фримен
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
6ИспаниязщПау Наварро
17КанадазщТейджон Бьюкенен
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
80'
10ИспанияпзАльберто Молейро
80'
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
37'
22ИспаниянпАйосе Перес
63'
11МарокконпИльяс Ахомаш
63'
18СенегалпзПап Гейе
37'
20ИспаниязщКарлос Ромеро
63'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
63'
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
80'
16ИспанияпзКарлос Масия
80'
Запасные
13ИспанияврКарлос Ногерас
5ИспаниязщАлекс Пастор
25ИспаниязщХуан Беррокаль
14ИспанияпзРафа Родригес
17ИспаниянпЭнеко Хауреги Эскобар
32Испаниянп Хуани
1БразилияврЛуис Жуниор
13ИспанияврРубен Гомес
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
5СенегалпзАлассан Диатта
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
7ИспаниянпХерар Морено
21КанаданпТани Олувасейи
Главные тренеры
ИспанияХуан Фунес
ИспанияИньиго Перес
Голы
Карлос Дотор
Хуан Крус
1:0
12'
Альберто Молейро
Ильяс Ахомаш
1:1
40'
Пап Гейе
Айосе Перес
1:2
45+2'
Пап Гейе
1:3
86'
Наказания
Хосе Салинас
34'
Ильяс Ахомаш
42'
Давид Ларрубия
68'
Эйнар Галилея
70'
Рамон Энрикес
79'
Альфонсо Эрреро
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Вильярреал, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close