Малага - Вильярреал 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Малага
1 : 3
Вильярреал
Составы команд
Малага
Малага
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|4
|зщ
|Эйнар Галилея
|12
|зщ
|Хосе Салинас
46'
|3
|зщ
|Карлос Пуга
75'
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|23
|пз
|Исан Мерино
62'
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|9
|нп
|Чупе
|19
|нп
|Хуан Крус
46'
|8
|нп
|Карлос Дотор
61'
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
46'
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
46'
|11
|нп
|Хоакин Муньос
61'
|21
|нп
|Адриан Ниньо
62'
|6
|пз
|Рамон Энрикес
75'
|25
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|6
|зщ
|Пау Наварро
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
80'
|10
|пз
|Альберто Молейро
80'
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
37'
|22
|нп
|Айосе Перес
63'
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
63'
|18
|пз
|Пап Гейе
37'
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
63'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
63'
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
80'
|16
|пз
|Карлос Масия
80'
Запасные
|13
|вр
|Карлос Ногерас
|5
|зщ
|Алекс Пастор
|25
|зщ
|Хуан Беррокаль
|14
|пз
|Рафа Родригес
|17
|нп
|Энеко Хауреги Эскобар
|32
|нп
|Хуани
|1
|вр
|Луис Жуниор
|13
|вр
|Рубен Гомес
|2
|зщ
|Логан Кошта
|5
|пз
|Алассан Диатта
|19
|пз
|Николя Пепе
|7
|нп
|Херар Морено
|21
|нп
|Тани Олувасейи
Главные тренеры
|Хуан Фунес
|Иньиго Перес
Голы
Карлос Дотор
Хуан Крус
1:0
12'
Альберто Молейро
Ильяс Ахомаш
1:1
40'
Пап Гейе
Айосе Перес
1:2
45+2'
Пап Гейе
1:3
86'
Наказания
Хосе Салинас
34'
Ильяс Ахомаш
42'
Давид Ларрубия
68'
Эйнар Галилея
70'
Рамон Энрикес
79'
Альфонсо Эрреро
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Вильярреал, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.