Малага - Вильярреал 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Малага 1 : 3 Вильярреал Составы команд Малага Малага Вильярреал Вильярреал 1 вр Альфонсо Эрреро 15 зщ Анхель Ресио 4 зщ Эйнар Галилея 12 зщ Хосе Салинас 46' 3 зщ Карлос Пуга 75' 18 пз Пабло Мартинес 23 пз Исан Мерино 62' 10 нп Давид Ларрубия 9 нп Чупе 19 нп Хуан Крус 46' 8 нп Карлос Дотор 61' 31 зщ Рафита Гарридо 46' 22 пз Даниэль Лоренсо 46' 11 нп Хоакин Муньос 61' 21 нп Адриан Ниньо 62' 6 пз Рамон Энрикес 75' 25 вр Петер Гулачи 3 зщ Алекс Фримен 12 зщ Ренату Вейга 23 зщ Серхи Кардона 6 зщ Пау Наварро 17 зщ Тейджон Бьюкенен 24 пз Натан-Дилан Салиба 80' 10 пз Альберто Молейро 80' 14 пз Сантьяго Комесанья 37' 22 нп Айосе Перес 63' 11 нп Ильяс Ахомаш 63' 18 пз Пап Гейе 37' 20 зщ Карлос Ромеро 63' 9 нп Жорж Микаутадзе 63' 15 зщ Сантьяго Моуриньо 80' 16 пз Карлос Масия 80' Запасные 13 вр Карлос Ногерас 5 зщ Алекс Пастор 25 зщ Хуан Беррокаль 14 пз Рафа Родригес 17 нп Энеко Хауреги Эскобар 32 нп Хуани 1 вр Луис Жуниор 13 вр Рубен Гомес 2 зщ Логан Кошта 5 пз Алассан Диатта 19 пз Николя Пепе 7 нп Херар Морено 21 нп Тани Олувасейи Главные тренеры Хуан Фунес Иньиго Перес Голы Карлос Дотор Хуан Крус 1:0 12' Альберто Молейро Ильяс Ахомаш 1:1 40' Пап Гейе Айосе Перес 1:2 45+2' Пап Гейе 1:3 86' Наказания Хосе Салинас 34' Ильяс Ахомаш 42' Давид Ларрубия 68' Эйнар Галилея 70' Рамон Энрикес 79' Альфонсо Эрреро 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Вильярреал, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.