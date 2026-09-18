Ювентус - НЕК Неймеген 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Ювентус
5 : 0
НЕК Неймеген
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Зеки Челик
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|12
|пз
|Дуглас Луис
61'
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
61'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
71'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
83'
|31
|нп
|Николас Гонсалес
61'
|3
|зщ
|Бремер
61'
|7
|пз
|Шику Консейсау
61'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
61'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
71'
|41
|пз
|Аугусто Овусу
83'
|12
|вр
|Николас Польстер
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
66'
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|66
|зщ
|Альмугера Кабар
46'
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
78'
|30
|пз
|Брайан Линссен
78'
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
32'
|10
|нп
|Душан Тадич
|77
|нп
|Айоделе Томас
|18
|пз
|Деннис Гайгер
32'
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
46'
|4
|зщ
|Перр Схюрс
66'
|17
|зщ
|Брам Нёйтинк
78'
|34
|нп
|Кевин Керс
78'
Запасные
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|43
|пз
|Филиппо Паньюкко
|48
|нп
|Дестини Элимогале
|36
|вр
|Фрек Френтиус
|42
|зщ
|Яссин Мослих
|73
|зщ
|Габриэл Браш
|11
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|14
|нп
|Кай Сирхёйс
|38
|Joep Geneste
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
Голы
Николас Гонсалес
Камиль Грабара
1:0
9'
Керим-Сэм Алайбегович
Уэстон Маккенни
2:0
24'
Ник Вольтемаде
3:0
35'
Зеки Челик
Рандаль Коло Муани
4:0
75'
Рандаль Коло Муани
Джон Лукуми
5:0
82'
Наказания
Жамиру Монтейру
52'
Дуглас Луис
53'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - НЕК Неймеген, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.