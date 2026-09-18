Ювентус - НЕК Неймеген 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Ювентус 5 : 0 НЕК Неймеген Составы команд Ювентус Турин, Италия НЕК Неймеген Неймеген, Нидерланды 1 вр Камиль Грабара 2 зщ Зеки Челик 4 зщ Федерико Гатти 15 зщ Пьер Калюлю 26 зщ Джон Лукуми 12 пз Дуглас Луис 61' 22 пз Уэстон Маккенни 61' 29 пз Папе Матар Сарр 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 71' 27 нп Ник Вольтемаде 83' 31 нп Николас Гонсалес 61' 3 зщ Бремер 61' 7 пз Шику Консейсау 61' 8 пз Тён Копмейнерс 61' 9 нп Рандаль Коло Муани 71' 41 пз Аугусто Овусу 83' 12 вр Николас Польстер 3 зщ Филиппе Сандлер 66' 21 зщ Тобиас Шторм 66 зщ Альмугера Кабар 46' 6 пз Дарко Неяшмич 9 пз Тьяронн Чери 20 пз Ноэ Лебретон 78' 30 пз Брайан Линссен 78' 99 пз Клемент Бисхофф 32' 10 нп Душан Тадич 77 нп Айоделе Томас 18 пз Деннис Гайгер 32' 35 пз Жамиру Монтейру 46' 4 зщ Перр Схюрс 66' 17 зщ Брам Нёйтинк 78' 34 нп Кевин Керс 78' Запасные 23 вр Карло Пинсольо 25 вр Гульельмо Викарио 43 пз Филиппо Паньюкко 48 нп Дестини Элимогале 36 вр Фрек Френтиус 42 зщ Яссин Мослих 73 зщ Габриэл Браш 11 пз Виллюм-Тор Виллюмссон 14 нп Кай Сирхёйс 38 Joep Geneste Главные тренеры Лучано Спаллетти Голы Николас Гонсалес Камиль Грабара 1:0 9' Керим-Сэм Алайбегович Уэстон Маккенни 2:0 24' Ник Вольтемаде 3:0 35' Зеки Челик Рандаль Коло Муани 4:0 75' Рандаль Коло Муани Джон Лукуми 5:0 82' Наказания Жамиру Монтейру 52' Дуглас Луис 53'

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