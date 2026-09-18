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Ювентус - НЕК Неймеген 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Ювентус
Ювентус
5 : 0
НЕК Неймеген
НЕК Неймеген
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
1ПольшаврКамиль Грабара
2ТурциязщЗеки Челик
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
26КолумбиязщДжон Лукуми
12БразилияпзДуглас Луис
61'
22СШАпзУэстон Маккенни
61'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
71'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
83'
31АргентинанпНиколас Гонсалес
61'
3Бразилиязщ Бремер
61'
7ПортугалияпзШику Консейсау
61'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
61'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
71'
41ИталияпзАугусто Овусу
83'
12АвстрияврНиколас Польстер
3НидерландызщФилиппе Сандлер
66'
21ДаниязщТобиас Шторм
66ГерманиязщАльмугера Кабар
46'
6ХорватияпзДарко Неяшмич
9СуринампзТьяронн Чери
20ФранцияпзНоэ Лебретон
78'
30НидерландыпзБрайан Линссен
78'
99ДанияпзКлемент Бисхофф
32'
10СербиянпДушан Тадич
77НидерландынпАйоделе Томас
18ГерманияпзДеннис Гайгер
32'
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
46'
4НидерландызщПерр Схюрс
66'
17НидерландызщБрам Нёйтинк
78'
34НидерландынпКевин Керс
78'
Запасные
23ИталияврКарло Пинсольо
25ИталияврГульельмо Викарио
43ИталияпзФилиппо Паньюкко
48ИталиянпДестини Элимогале
36НидерландыврФрек Френтиус
42НидерландызщЯссин Мослих
73ПортугалиязщГабриэл Браш
11ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
14НидерландынпКай Сирхёйс
38НидерландыJoep Geneste
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
Голы
Николас Гонсалес
Камиль Грабара
1:0
9'
Керим-Сэм Алайбегович
Уэстон Маккенни
2:0
24'
Ник Вольтемаде
3:0
35'
Зеки Челик
Рандаль Коло Муани
4:0
75'
Рандаль Коло Муани
Джон Лукуми
5:0
82'
Наказания
Жамиру Монтейру
52'
Дуглас Луис
53'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - НЕК Неймеген, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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