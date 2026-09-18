Бешикташ - Марсель 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Бешикташ 4 : 1 Марсель Составы команд Бешикташ Стамбул, Турция Марсель Марсель, Франция 1 вр Александр Нюбель 62 зщ Амир Мурильо 12 зщ Эммануэль Агбаду 46' 53 зщ Эмир Хан Топчу 11 зщ Кассум Уаттара 6 пз Салих Озджан 18 пз Вацлав Черны 71' 15 пз Джуниор Олаитан 82' 10 пз Оркун Кёкчю 71' 29 пз Ильхан Факили 82' 28 нп Душан Влахович 35 зщ Тьягу Джало 46' 4 пз Онинье Ндиди 71' 17 нп Эрнест Поку 71' 21 пз Фабио Миретти 82' 9 нп О Хён Кю 82' 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 25 зщ Улиссес Гарсия 58' 13 зщ Дерек Корнелиус 67' 4 зщ Си Джей Иган-Райли 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 8 пз Химад Абделли 7 пз Эйнджел Гомес 58' 48 нп Кейлиан Абдалла 82' 77 нп Амин Арит 11 нп Ниль Мопе 67' 33 зщ Эмерсон 58' 14 пз Игор Пайшао 58' 21 зщ Найеф Агер 67' 9 нп Амин Гуири 67' 43 пз Таджидин Ммади 82' Запасные 80 вр Доган Алемдар 22 зщ Тайлан Булут 33 зщ Рыдван Йылмаз 50 зщ Умит Акдаг 58 зщ Ясин Осджан 8 пз Картал Йылмаз 90 нп Семих Кылычсой 40 вр Йелле ван Нек 92 вр Тео Вермо 18 зщ Бамо Мейте 46 зщ Алекси Кум 74 зщ Келиан Безахаф 29 нп Фарис Мумбанья 42 Nouhoum Kamissoko Главные тренеры Серген Ялчин Винченцо Итальяно Бруно Женезио Голы Ильхан Факили Джуниор Олаитан 1:0 15' Кейлиан Абдалла Химад Абделли 1:1 30' Вацлав Черны Оркун Кёкчю 2:1 56' Амир Мурильо Оркун Кёкчю 3:1 59' Эрнест Поку Джуниор Олаитан 4:1 81' Наказания Эммануэль Агбаду 10' Амин Арит 72' Фабио Миретти 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бешикташ - Марсель, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.