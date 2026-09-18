Бешикташ - Марсель 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Бешикташ
4 : 1
Марсель
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Марсель
Марсель, Франция
|1
|вр
|Александр Нюбель
|62
|зщ
|Амир Мурильо
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
46'
|53
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|11
|зщ
|Кассум Уаттара
|6
|пз
|Салих Озджан
|18
|пз
|Вацлав Черны
71'
|15
|пз
|Джуниор Олаитан
82'
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
71'
|29
|пз
|Ильхан Факили
82'
|28
|нп
|Душан Влахович
|35
|зщ
|Тьягу Джало
46'
|4
|пз
|Онинье Ндиди
71'
|17
|нп
|Эрнест Поку
71'
|21
|пз
|Фабио Миретти
82'
|9
|нп
|О Хён Кю
82'
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
58'
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
67'
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Химад Абделли
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
58'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
82'
|77
|нп
|Амин Арит
|11
|нп
|Ниль Мопе
67'
|33
|зщ
|Эмерсон
58'
|14
|пз
|Игор Пайшао
58'
|21
|зщ
|Найеф Агер
67'
|9
|нп
|Амин Гуири
67'
|43
|пз
|Таджидин Ммади
82'
Запасные
|80
|вр
|Доган Алемдар
|22
|зщ
|Тайлан Булут
|33
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|50
|зщ
|Умит Акдаг
|58
|зщ
|Ясин Осджан
|8
|пз
|Картал Йылмаз
|90
|нп
|Семих Кылычсой
|40
|вр
|Йелле ван Нек
|92
|вр
|Тео Вермо
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|46
|зщ
|Алекси Кум
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
|29
|нп
|Фарис Мумбанья
|42
|Nouhoum Kamissoko
Главные тренеры
|Серген Ялчин
|Винченцо Итальяно
|Бруно Женезио
Голы
Ильхан Факили
Джуниор Олаитан
1:0
15'
Кейлиан Абдалла
Химад Абделли
1:1
30'
Вацлав Черны
Оркун Кёкчю
2:1
56'
Амир Мурильо
Оркун Кёкчю
3:1
59'
Эрнест Поку
Джуниор Олаитан
4:1
81'
Наказания
Эммануэль Агбаду
10'
Амин Арит
72'
Фабио Миретти
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бешикташ - Марсель, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.