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Бешикташ - Марсель 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Бешикташ
Бешикташ
4 : 1
Марсель
Марсель
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Марсель
Марсель, Франция
1ГерманияврАлександр Нюбель
62ПанамазщАмир Мурильо
12Кот-д&#039;ИвуарзщЭммануэль Агбаду
46'
53ТурциязщЭмир Хан Топчу
11ФранциязщКассум Уаттара
6ТурцияпзСалих Озджан
18ЧехияпзВацлав Черны
71'
15БенинпзДжуниор Олаитан
82'
10ТурцияпзОркун Кёкчю
71'
29ФранцияпзИльхан Факили
82'
28СербиянпДушан Влахович
35ПортугалиязщТьягу Джало
46'
4НигерияпзОнинье Ндиди
71'
17НидерландынпЭрнест Поку
71'
21ИталияпзФабио Миретти
82'
9Южная КореянпО Хён Кю
82'
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
58'
13КанадазщДерек Корнелиус
67'
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
8АлжирпзХимад Абделли
7АнглияпзЭйнджел Гомес
58'
48ФранциянпКейлиан Абдалла
82'
77МарокконпАмин Арит
11ФранциянпНиль Мопе
67'
33Италиязщ Эмерсон
58'
14БразилияпзИгор Пайшао
58'
21МароккозщНайеф Агер
67'
9АлжирнпАмин Гуири
67'
43ФранцияпзТаджидин Ммади
82'
Запасные
80ТурцияврДоган Алемдар
22ТурциязщТайлан Булут
33ТурциязщРыдван Йылмаз
50РумыниязщУмит Акдаг
58ТурциязщЯсин Осджан
8ТурцияпзКартал Йылмаз
90ТурциянпСемих Кылычсой
40БельгияврЙелле ван Нек
92ФранцияврТео Вермо
18Кот-д&#039;ИвуарзщБамо Мейте
46ФранциязщАлекси Кум
74ФранциязщКелиан Безахаф
29КамеруннпФарис Мумбанья
42МалиNouhoum Kamissoko
Главные тренеры
ТурцияСерген Ялчин
ИталияВинченцо Итальяно
ФранцияБруно Женезио
Голы
Ильхан Факили
Джуниор Олаитан
1:0
15'
Кейлиан Абдалла
Химад Абделли
1:1
30'
Вацлав Черны
Оркун Кёкчю
2:1
56'
Амир Мурильо
Оркун Кёкчю
3:1
59'
Эрнест Поку
Джуниор Олаитан
4:1
81'
Наказания
Эммануэль Агбаду
10'
Амин Арит
72'
Фабио Миретти
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бешикташ - Марсель, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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