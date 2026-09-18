Кристал Пэлас - Лех 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Кристал Пэлас 4 : 0 Лех П Составы команд Кристал Пэлас Лондон, Англия Лех П Познань, Польша 44 вр Вальтер Бенитес 26 зщ Крис Ричардс 74' 5 зщ Аксель Дисаси 21 зщ Хонест Аханор 25 пз Анан Халаили 62' 23 пз Квинтен Тимбер 62' 20 пз Адам Уортон 3 пз Тайрик Митчелл 18 нп Даити Камада 74' 22 нп Йёрген Странн Ларсен 74' 10 нп Йереми Пино 30 пз Оскар Мингеса 62' 11 нп Дуайт Макнил 62' 6 зщ Джейди Канво 74' 9 пз Эдди Нкетиа 74' 7 пз Исмаила Сарр 74' 1 вр Матеуш Лис 2 зщ Жоэл Перейра 70' 27 зщ Войцех Монка 59 зщ Терри Йегбе 15 зщ Михал Гургуль 22 пз Радослав Муравски 21 пз Пабло Родригес 82' 10 пз Патрик Волемарк 70' 77 пз Луис Пальма 17 пз Аллахьяр Сайядманеш 61' 9 нп Микаэль Исхак 61' 24 пз Филип Ягелло 61' 7 нп Yannick Agnero 61' 20 зщ Роберт Гумны 70' 14 пз Лео Бенгтссон 70' 11 пз Даниэль Хоканс 82' Запасные 31 вр Реми Мэттьюз 17 зщ Такэхиро Томиясу 33 зщ Бен Чилуэлл 24 пз Дарио Осорио 81 Lucca Benetton 43 Sebastian Williams 33 вр Матеуш Прухневски 4 зщ Жоан Моутинью 72 зщ Матеуш Скшипчак 31 Wiktor Obremski 56 Wojciech Szymczak Главные тренеры Пьер Саж Голы Йереми Пино 1:0 10' Крис Ричардс Адам Уортон 2:0 27' Йёрген Странн Ларсен 3:0 34' Эдди Нкетиа Дуайт Макнил 4:0 89' Наказания Радослав Муравски 77' Радослав Муравски 87'

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