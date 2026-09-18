Кристал Пэлас - Лех 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Кристал Пэлас
4 : 0
Лех П
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Лех П
Познань, Польша
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|26
|зщ
|Крис Ричардс
74'
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|21
|зщ
|Хонест Аханор
|25
|пз
|Анан Халаили
62'
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
62'
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|нп
|Даити Камада
74'
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
74'
|10
|нп
|Йереми Пино
|30
|пз
|Оскар Мингеса
62'
|11
|нп
|Дуайт Макнил
62'
|6
|зщ
|Джейди Канво
74'
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
74'
|7
|пз
|Исмаила Сарр
74'
|1
|вр
|Матеуш Лис
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
70'
|27
|зщ
|Войцех Монка
|59
|зщ
|Терри Йегбе
|15
|зщ
|Михал Гургуль
|22
|пз
|Радослав Муравски
|21
|пз
|Пабло Родригес
82'
|10
|пз
|Патрик Волемарк
70'
|77
|пз
|Луис Пальма
|17
|пз
|Аллахьяр Сайядманеш
61'
|9
|нп
|Микаэль Исхак
61'
|24
|пз
|Филип Ягелло
61'
|7
|нп
|Yannick Agnero
61'
|20
|зщ
|Роберт Гумны
70'
|14
|пз
|Лео Бенгтссон
70'
|11
|пз
|Даниэль Хоканс
82'
Запасные
|31
|вр
|Реми Мэттьюз
|17
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|33
|зщ
|Бен Чилуэлл
|24
|пз
|Дарио Осорио
|81
|Lucca Benetton
|43
|Sebastian Williams
|33
|вр
|Матеуш Прухневски
|4
|зщ
|Жоан Моутинью
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|31
|Wiktor Obremski
|56
|Wojciech Szymczak
Главные тренеры
|Пьер Саж
Голы
Йереми Пино
1:0
10'
Крис Ричардс
Адам Уортон
2:0
27'
Йёрген Странн Ларсен
3:0
34'
Эдди Нкетиа
Дуайт Макнил
4:0
89'
Наказания
Радослав Муравски
77'
Радослав Муравски
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Лех, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.