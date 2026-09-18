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Кристал Пэлас - Лех 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4 : 0
Лех П
Лех П
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Лех П
Познань, Польша
44АргентинаврВальтер Бенитес
26СШАзщКрис Ричардс
74'
5ФранциязщАксель Дисаси
21ИталиязщХонест Аханор
25ИзраильпзАнан Халаили
62'
23НидерландыпзКвинтен Тимбер
62'
20АнглияпзАдам Уортон
3АнглияпзТайрик Митчелл
18ЯпониянпДаити Камада
74'
22НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
74'
10ИспаниянпЙереми Пино
30ИспанияпзОскар Мингеса
62'
11АнглиянпДуайт Макнил
62'
6ФранциязщДжейди Канво
74'
9АнглияпзЭдди Нкетиа
74'
7СенегалпзИсмаила Сарр
74'
1ПольшаврМатеуш Лис
2ПортугалиязщЖоэл Перейра
70'
27ПольшазщВойцех Монка
59ГаназщТерри Йегбе
15ПольшазщМихал Гургуль
22ПольшапзРадослав Муравски
21ИспанияпзПабло Родригес
82'
10ШвецияпзПатрик Волемарк
70'
77ГондураспзЛуис Пальма
17ИранпзАллахьяр Сайядманеш
61'
9ШвециянпМикаэль Исхак
61'
24ПольшапзФилип Ягелло
61'
7Кот-д&#039;ИвуарнпYannick Agnero
61'
20ПольшазщРоберт Гумны
70'
14ШвецияпзЛео Бенгтссон
70'
11ФинляндияпзДаниэль Хоканс
82'
Запасные
31АнглияврРеми Мэттьюз
17ЯпониязщТакэхиро Томиясу
33АнглиязщБен Чилуэлл
24ЧилипзДарио Осорио
81АнглияLucca Benetton
43АнглияSebastian Williams
33ПольшаврМатеуш Прухневски
4ПортугалиязщЖоан Моутинью
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
31ПольшаWiktor Obremski
56ПольшаWojciech Szymczak
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
Голы
Йереми Пино
1:0
10'
Крис Ричардс
Адам Уортон
2:0
27'
Йёрген Странн Ларсен
3:0
34'
Эдди Нкетиа
Дуайт Макнил
4:0
89'
Наказания
Радослав Муравски
77'
Радослав Муравски
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Лех, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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