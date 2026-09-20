Борнмут - Ливерпуль 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Лидс
0 : 0
Кристал Пэлас
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
90+2'
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
67'
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
67'
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
76'
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
67'
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
67'
|14
|нп
|Лукас Нмеча
76'
|23
|нп
|Жан-Маттео Баойя
90+2'
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|17
|зщ
|Такэхиро Томиясу
46'
|25
|зщ
|Анан Халаили
|6
|зщ
|Джейди Канво
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|нп
|Йереми Пино
82'
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
82'
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
46'
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
82'
|7
|пз
|Исмаила Сарр
82'
Запасные
|16
|вр
|Михаэль Цеттерер
|15
|зщ
|Яка Бийол
|26
|пз
|Мельвен Бар
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|44
|пз
|Илия Груев
|31
|вр
|Реми Мэттьюз
|33
|зщ
|Бен Чилуэлл
|30
|пз
|Оскар Мингеса
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|24
|пз
|Дарио Осорио
|11
|нп
|Дуайт Макнил
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Пьер Саж
Наказания
Джейден Богл
38'
Ао Танака
62'
Адам Уортон
64'
Йереми Пино
81'
Хефферсон Лерма
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Ливерпуль, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.