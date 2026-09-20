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Борнмут - Ливерпуль 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Лидс
Лидс
0 : 0
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
1АнглияврДжеймс Траффорд
30ШвейцариязщНико Эльведи
5Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
90+2'
24АнглияпзДжеймс Джастин
2АнглияпзДжейден Богл
67'
18ГерманияпзАнтон Стах
4УэльспзИтан Ампаду
22ЯпонияпзАо Танака
67'
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
19ШвейцариянпНоа Окафор
76'
7УэльспзДэниел Джеймс
67'
11СШАнпБренден Ааронсон
67'
14ГерманиянпЛукас Нмеча
76'
23ФранциянпЖан-Маттео Баойя
90+2'
44АргентинаврВальтер Бенитес
26СШАзщКрис Ричардс
17ЯпониязщТакэхиро Томиясу
46'
25ИзраильзщАнан Халаили
6ФранциязщДжейди Канво
23НидерландыпзКвинтен Тимбер
20АнглияпзАдам Уортон
3АнглияпзТайрик Митчелл
18ЯпонияпзДаити Камада
10ИспаниянпЙереми Пино
82'
22НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
82'
8КолумбияпзХефферсон Лерма
46'
9АнглияпзЭдди Нкетиа
82'
7СенегалпзИсмаила Сарр
82'
Запасные
16ГерманияврМихаэль Цеттерер
15СловениязщЯка Бийол
26ФранцияпзМельвен Бар
8АнглияпзШон Лонгстафф
44БолгарияпзИлия Груев
31АнглияврРеми Мэттьюз
33АнглиязщБен Чилуэлл
30ИспанияпзОскар Мингеса
28МалипзШейк Дукуре
24ЧилипзДарио Осорио
11АнглиянпДуайт Макнил
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
ФранцияПьер Саж
Наказания
Джейден Богл
38'
Ао Танака
62'
Адам Уортон
64'
Йереми Пино
81'
Хефферсон Лерма
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Ливерпуль, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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