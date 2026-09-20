Лидс - Кристал Пэлас 19 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Лидс 0 : 0 Кристал Пэлас Составы команд Лидс Юнайтед Лидс Кристал Пэлас Лондон 1 вр Джеймс Траффорд 30 зщ Нико Эльведи 5 зщ Тарик Мухаремович 3 зщ Габриэль Гудмундссон 90+2' 24 пз Джеймс Джастин 2 пз Джейден Богл 67' 18 пз Антон Стах 4 пз Итан Ампаду 22 пз Ао Танака 67' 9 нп Доминик Калверт-Льюин 19 нп Ноа Окафор 76' 7 пз Дэниел Джеймс 67' 11 нп Бренден Ааронсон 67' 14 нп Лукас Нмеча 76' 23 нп Жан-Маттео Баойя 90+2' 44 вр Вальтер Бенитес 26 зщ Крис Ричардс 17 зщ Такэхиро Томиясу 46' 25 зщ Анан Халаили 6 зщ Джейди Канво 23 пз Квинтен Тимбер 20 пз Адам Уортон 3 пз Тайрик Митчелл 18 пз Даити Камада 10 нп Йереми Пино 82' 22 нп Йёрген Странн Ларсен 82' 8 пз Хефферсон Лерма 46' 9 пз Эдди Нкетиа 82' 7 пз Исмаила Сарр 82' Запасные 16 вр Михаэль Цеттерер 15 зщ Яка Бийол 26 пз Мельвен Бар 8 пз Шон Лонгстафф 44 пз Илия Груев 31 вр Реми Мэттьюз 33 зщ Бен Чилуэлл 30 пз Оскар Мингеса 28 пз Шейк Дукуре 24 пз Дарио Осорио 11 нп Дуайт Макнил Главные тренеры Даниэль Фарке Пьер Саж Наказания Джейден Богл 38' Ао Танака 62' Адам Уортон 64' Йереми Пино 81' Хефферсон Лерма 90+3'

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