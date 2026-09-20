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Парма - Дженоа 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Парма
Парма
2 : 1
Дженоа
Дженоа
Составы команд
Парма
Парма
Дженоа
Генуя
40ИталияврЭдоардо Корви
34БразилиязщДиего Карлос
81'
37АргентиназщМарьяно Тройло
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
14ИталиязщЭмануэле Валери
72СловениязщДоминик Дробнич
16БельгияпзМандела Кейта
4ШвейцарияпзВенсан Сьерро
81'
76ИталиянпСимоне Лонтани
67'
9АргентинанпДавид Ромеро
57'
19МалинпЭль Билал Туре
57'
11ШвециянпПонтус Альмквист
57'
23ФранциянпНеста Эльфеж
57'
80ИталияпзДжованни Фаббьян
67'
27ШвейцариязщСаша Бричги
81'
32АргентинапзКристиан Ордоньес
81'
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
60'
34ДаниязщСебастьян Отоа
60'
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
85'
8ИталияпзТоммазо Бальданци
69'
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
85'
31АвстриязщДавид Пучка
60'
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
60'
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
69'
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
85'
9ПортугалиянпВитор Оливейра
85'
Запасные
22ИталияврСимоне Гидотти
30ИталияврДжованни Даффара
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
29АргентиназщФранко Карбони
8СШАпзБенха Кремаски
47СенегалпзАбду-Салам Конате
7ИспаниянпУсман Диалло
20ХорватиянпМатия Фриган
39ИталияврДаниэле Соммарива
99АвстрияврФранц Штольц
2АлбаниязщМарио Митай
16АнглиязщКоди Драмех
4Бразилияпз Аморим
11ШвейцарияпзФранц-Этан Майхтри
20ИталияпзСтефано Сабелли
71ИталияпзСамуэль Виафе
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияДаниэле Де Росси
Голы
Давид Ромеро
Эль Билал Туре
1:0
38'
Милутин Осмаич
Лоренцо Коломбо
1:1
70'
Понтус Альмквист
Неста Эльфеж
2:1
80'
Наказания
Доминик Дробнич
9'
Себастьян Отоа
15'
Алессандро Маркандалли
44'
Энрико Дель Прато
85'
Микаэль-Эгиль Эллертссон
90+2'
Марьяно Тройло
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Дженоа, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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