Парма - Дженоа 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Парма 2 : 1 Дженоа Составы команд Парма Парма Дженоа Генуя 40 вр Эдоардо Корви 34 зщ Диего Карлос 81' 37 зщ Марьяно Тройло 15 зщ Энрико Дель Прато 14 зщ Эмануэле Валери 72 зщ Доминик Дробнич 16 пз Мандела Кейта 4 пз Венсан Сьерро 81' 76 нп Симоне Лонтани 67' 9 нп Давид Ромеро 57' 19 нп Эль Билал Туре 57' 11 нп Понтус Альмквист 57' 23 нп Неста Эльфеж 57' 80 пз Джованни Фаббьян 67' 27 зщ Саша Бричги 81' 32 пз Кристиан Ордоньес 81' 1 вр Юстин Бейло 27 зщ Алессандро Маркандалли 5 зщ Лео Эстигор 3 зщ Кингсли Эхизибуэ 60' 34 зщ Себастьян Отоа 60' 32 пз Мортен Френнруп 77 пз Микаэль-Эгиль Эллертссон 97 пз Джибриль Соу 85' 8 пз Томмазо Бальданци 69' 18 пз Милутин Осмаич 10 нп Жуниор Мессьяс 85' 31 зщ Давид Пучка 60' 92 нп Стефан Эль-Шаарави 60' 29 нп Лоренцо Коломбо 69' 25 пз Хамед Жуниор Траоре 85' 9 нп Витор Оливейра 85' Запасные 22 вр Симоне Гидотти 30 вр Джованни Даффара 3 зщ Абдулайе Ндиайе 29 зщ Франко Карбони 8 пз Бенха Кремаски 47 пз Абду-Салам Конате 7 нп Усман Диалло 20 нп Матия Фриган 39 вр Даниэле Соммарива 99 вр Франц Штольц 2 зщ Марио Митай 16 зщ Коди Драмех 4 пз Аморим 11 пз Франц-Этан Майхтри 20 пз Стефано Сабелли 71 пз Самуэль Виафе Главные тренеры Карлос Куэста Даниэле Де Росси Голы Давид Ромеро Эль Билал Туре 1:0 38' Милутин Осмаич Лоренцо Коломбо 1:1 70' Понтус Альмквист Неста Эльфеж 2:1 80' Наказания Доминик Дробнич 9' Себастьян Отоа 15' Алессандро Маркандалли 44' Энрико Дель Прато 85' Микаэль-Эгиль Эллертссон 90+2' Марьяно Тройло 90+3'

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