Парма - Дженоа 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Парма
2 : 1
Дженоа
Составы команд
Парма
Парма
Дженоа
Генуя
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|34
|зщ
|Диего Карлос
81'
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
|16
|пз
|Мандела Кейта
|4
|пз
|Венсан Сьерро
81'
|76
|нп
|Симоне Лонтани
67'
|9
|нп
|Давид Ромеро
57'
|19
|нп
|Эль Билал Туре
57'
|11
|нп
|Понтус Альмквист
57'
|23
|нп
|Неста Эльфеж
57'
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
67'
|27
|зщ
|Саша Бричги
81'
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
81'
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
60'
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
60'
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|97
|пз
|Джибриль Соу
85'
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
69'
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
85'
|31
|зщ
|Давид Пучка
60'
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
60'
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
69'
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
85'
|9
|нп
|Витор Оливейра
85'
Запасные
|22
|вр
|Симоне Гидотти
|30
|вр
|Джованни Даффара
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|29
|зщ
|Франко Карбони
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
|7
|нп
|Усман Диалло
|20
|нп
|Матия Фриган
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|99
|вр
|Франц Штольц
|2
|зщ
|Марио Митай
|16
|зщ
|Коди Драмех
|4
|пз
|Аморим
|11
|пз
|Франц-Этан Майхтри
|20
|пз
|Стефано Сабелли
|71
|пз
|Самуэль Виафе
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Даниэле Де Росси
Голы
Давид Ромеро
Эль Билал Туре
1:0
38'
Милутин Осмаич
Лоренцо Коломбо
1:1
70'
Понтус Альмквист
Неста Эльфеж
2:1
80'
Наказания
Доминик Дробнич
9'
Себастьян Отоа
15'
Алессандро Маркандалли
44'
Энрико Дель Прато
85'
Микаэль-Эгиль Эллертссон
90+2'
Марьяно Тройло
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Дженоа, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.