Фрозиноне - Комо 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Фрозиноне
2 : 0
Комо
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Комо
Комо
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
53'
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|10
|пз
|Романо Шмид
88'
|14
|пз
|Джакомо Кало
79'
|9
|нп
|Антонио Раймондо
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
80'
|7
|нп
|Фарес Геджемис
88'
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
53'
|16
|пз
|Matteo Cichella
79'
|24
|пз
|Алессио Дзербин
80'
|5
|зщ
|Уиздом Амей
88'
|34
|пз
|Ануар Эль-Аззузи
88'
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Алекс Валье
73'
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
46'
|11
|пз
|Ассане Диао
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
46'
|6
|пз
|Луис Милья
73'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
46'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
46'
|90
|нп
|Мойзе Кин
46'
|17
|нп
|Хесус Родригес
46'
|16
|зщ
|Кайки
73'
|5
|пз
|Максимо Перроне
73'
Запасные
|91
|вр
|Себастьяно Депланш
|12
|вр
|Маттео Писсери
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|74
|зщ
|Омар Файед
|90
|зщ
|Энцо Чато
|70
|пз
|Луис Хаса
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
|89
|нп
|Томаш Бобчек
|40
|нп
|Сейду Фини
|97
|вр
|Роберт Санчес
|22
|вр
|Мауро Вигорито
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|53
|зщ
|Вилли Камбвала
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|8
|пз
|Максанс Какере
|30
|пз
|Маттия Либерали
|42
|нп
|Джейден Аддай
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
Голы
Джакомо Кало
Романо Шмид
1:0
14'
Георгий Квернадзе
Романо Шмид
2:0
45+3'
Наказания
Ян Коуто
34'
Георгий Квернадзе
45+1'
Gabriele Bracaglia
56'
Антонио Раймондо
90+2'
Ассане Диао
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрозиноне - Комо, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.