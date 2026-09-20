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Фрозиноне - Комо 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Фрозиноне
Фрозиноне
2 : 0
Комо
Комо
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Комо
Комо
22ИталияврЛоренцо Пальмизани
3ИталиязщГабриэле Кальвани
79ИталиязщGabriele Bracaglia
30ИталиязщИларио Монтеризи
53'
20ГабонпзЭнтони Ойоно
73ИталияпзПатрицио Мазини
10АвстрияпзРомано Шмид
88'
14ИталияпзДжакомо Кало
79'
9ИталиянпАнтонио Раймондо
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
80'
7АлжирнпФарес Геджемис
88'
2ИталиязщДжорджио Читтадини
53'
16ИталияпзMatteo Cichella
79'
24ИталияпзАлессио Дзербин
80'
5ИталиязщУиздом Амей
88'
34МароккопзАнуар Эль-Аззузи
88'
1ФранцияврЖан Бутез
27БразилиязщЯн Коуто
4ИспаниязщХакобо Рамон
99АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщАлекс Валье
73'
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
46'
11СенегалпзАссане Диао
10АргентинапзНиколас Пас
20ХорватияпзМартин Батурина
46'
6ИспанияпзЛуис Милья
73'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
46'
21ИталияпзСамуэле Риччи
46'
90ИталиянпМойзе Кин
46'
17ИспаниянпХесус Родригес
46'
16Бразилиязщ Кайки
73'
5АргентинапзМаксимо Перроне
73'
Запасные
91ИталияврСебастьяно Депланш
12ИталияврМаттео Писсери
25НигериязщКевин Акпогума
74ЕгипетзщОмар Файед
90КамерунзщЭнцо Чато
70ИталияпзЛуис Хаса
11РумыниянпДаниэль Бырлиджа
89СловакиянпТомаш Бобчек
40ИталиянпСейду Фини
97ИспанияврРоберт Санчес
22ИталияврМауро Вигорито
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
28ХорватиязщИван Смолчич
53ФранциязщВилли Камбвала
13ИталиязщАльберто Доссена
18ИталиязщЭдоардо Гольданига
8ФранцияпзМаксанс Какере
30ИталияпзМаттия Либерали
42НидерландынпДжейден Аддай
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
Голы
Джакомо Кало
Романо Шмид
1:0
14'
Георгий Квернадзе
Романо Шмид
2:0
45+3'
Наказания
Ян Коуто
34'
Георгий Квернадзе
45+1'
Gabriele Bracaglia
56'
Антонио Раймондо
90+2'
Ассане Диао
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрозиноне - Комо, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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