Фрозиноне - Комо 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Фрозиноне 2 : 0 Комо Составы команд Фрозиноне Фрозиноне Комо Комо 22 вр Лоренцо Пальмизани 3 зщ Габриэле Кальвани 79 зщ Gabriele Bracaglia 30 зщ Иларио Монтеризи 53' 20 пз Энтони Ойоно 73 пз Патрицио Мазини 10 пз Романо Шмид 88' 14 пз Джакомо Кало 79' 9 нп Антонио Раймондо 17 нп Георгий Квернадзе 80' 7 нп Фарес Геджемис 88' 2 зщ Джорджио Читтадини 53' 16 пз Matteo Cichella 79' 24 пз Алессио Дзербин 80' 5 зщ Уиздом Амей 88' 34 пз Ануар Эль-Аззузи 88' 1 вр Жан Бутез 27 зщ Ян Коуто 4 зщ Хакобо Рамон 99 зщ Трево Чалоба 3 зщ Алекс Валье 73' 7 пз Лукаш Да Кунья 46' 11 пз Ассане Диао 10 пз Николас Пас 20 пз Мартин Батурина 46' 6 пз Луис Милья 73' 9 нп Анастасиос Дувикас 46' 21 пз Самуэле Риччи 46' 90 нп Мойзе Кин 46' 17 нп Хесус Родригес 46' 16 зщ Кайки 73' 5 пз Максимо Перроне 73' Запасные 91 вр Себастьяно Депланш 12 вр Маттео Писсери 25 зщ Кевин Акпогума 74 зщ Омар Файед 90 зщ Энцо Чато 70 пз Луис Хаса 11 нп Даниэль Бырлиджа 89 нп Томаш Бобчек 40 нп Сейду Фини 97 вр Роберт Санчес 22 вр Мауро Вигорито 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 28 зщ Иван Смолчич 53 зщ Вилли Камбвала 13 зщ Альберто Доссена 18 зщ Эдоардо Гольданига 8 пз Максанс Какере 30 пз Маттия Либерали 42 нп Джейден Аддай Главные тренеры Сеск Фабрегас Голы Джакомо Кало Романо Шмид 1:0 14' Георгий Квернадзе Романо Шмид 2:0 45+3' Наказания Ян Коуто 34' Георгий Квернадзе 45+1' Gabriele Bracaglia 56' Антонио Раймондо 90+2' Ассане Диао 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрозиноне - Комо, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.