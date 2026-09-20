Вильярреал - Леванте 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Вильярреал
3 : 1
Леванте
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Леванте
Валенсия
|25
|вр
|Петер Гулачи
|6
|зщ
|Пау Наварро
79'
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
79'
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|10
|пз
|Альберто Молейро
|18
|пз
|Пап Гейе
88'
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
67'
|22
|нп
|Айосе Перес
67'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
67'
|7
|нп
|Херар Морено
67'
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
79'
|19
|пз
|Николя Пепе
79'
|16
|пз
|Карлос Масия
88'
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
63'
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|18
|пз
|Энзо Бардели
72'
|20
|пз
|Ориоль Эренас
84'
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
63'
|9
|нп
|Иван Ромеро
63'
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
63'
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
63'
|11
|Yanis Musuayi
63'
|6
|пз
|Даньель Рекена
72'
|10
|нп
|Петар Ратков
84'
Запасные
|1
|вр
|Луис Жуниор
|13
|вр
|Рубен Гомес
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|2
|зщ
|Логан Кошта
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|пз
|Алассан Диатта
|21
|нп
|Тани Олувасейи
|1
|вр
|Пабло Куньят
|29
|зщ
|Начо Перес
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
|27
|пз
|Пако Кортес
|33
|Marc Santos
|34
|Manel Usedo
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Голы
Айосе Перес
Альберто Молейро
1:0
41'
Иван Ромеро
Джереми Тольян
1:1
42'
Альберто Молейро
Ильяс Ахомаш
2:1
54'
Жорж Микаутадзе
Альберто Молейро
3:1
86'
Наказания
Айсса Манди
13'
Тейджон Бьюкенен
79'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Леванте, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.