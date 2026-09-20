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Вильярреал - Леванте 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Вильярреал
Вильярреал
3 : 1
Леванте
Леванте
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Леванте
Валенсия
25ВенгрияврПетер Гулачи
6ИспаниязщПау Наварро
79'
12ПортугалиязщРенату Вейга
3СШАзщАлекс Фримен
23ИспаниязщСерхи Кардона
17КанадазщТейджон Бьюкенен
79'
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
10ИспанияпзАльберто Молейро
18СенегалпзПап Гейе
88'
11МарокконпИльяс Ахомаш
67'
22ИспаниянпАйосе Перес
67'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
67'
7ИспаниянпХерар Морено
67'
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
79'
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
79'
16ИспанияпзКарлос Масия
88'
13АвстралияврМэтью Райан
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
2АлжирзщАйсса Манди
63'
23ИспаниязщМануэль Санчес
22ГерманиязщДжереми Тольян
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
7ИспанияпзРохер Бруге
18ФранцияпзЭнзо Бардели
72'
20ИспанияпзОриоль Эренас
84'
24АргентинанпТьяго Фернандес
63'
9ИспаниянпИван Ромеро
63'
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
63'
17ИспаниязщВиктор Гарсия
63'
11БельгияYanis Musuayi
63'
6ИспанияпзДаньель Рекена
72'
10СербиянпПетар Ратков
84'
Запасные
1БразилияврЛуис Жуниор
13ИспанияврРубен Гомес
20ИспаниязщКарлос Ромеро
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
8АргентиназщХуан Фойт
5СенегалпзАлассан Диатта
21КанаданпТани Олувасейи
1ИспанияврПабло Куньят
29ИспаниязщНачо Перес
14ИспаниязщХорхе Кабельо
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
27ИспанияпзПако Кортес
33ИспанияMarc Santos
34ИспанияManel Usedo
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
Голы
Айосе Перес
Альберто Молейро
1:0
41'
Иван Ромеро
Джереми Тольян
1:1
42'
Альберто Молейро
Ильяс Ахомаш
2:1
54'
Жорж Микаутадзе
Альберто Молейро
3:1
86'
Наказания
Айсса Манди
13'
Тейджон Бьюкенен
79'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Леванте, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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