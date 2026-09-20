Вильярреал - Леванте 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Вильярреал 3 : 1 Леванте Составы команд Вильярреал Вильярреал Леванте Валенсия 25 вр Петер Гулачи 6 зщ Пау Наварро 79' 12 зщ Ренату Вейга 3 зщ Алекс Фримен 23 зщ Серхи Кардона 17 зщ Тейджон Бьюкенен 79' 24 пз Натан-Дилан Салиба 10 пз Альберто Молейро 18 пз Пап Гейе 88' 11 нп Ильяс Ахомаш 67' 22 нп Айосе Перес 67' 9 нп Жорж Микаутадзе 67' 7 нп Херар Морено 67' 15 зщ Сантьяго Моуриньо 79' 19 пз Николя Пепе 79' 16 пз Карлос Масия 88' 13 вр Мэтью Райан 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 2 зщ Айсса Манди 63' 23 зщ Мануэль Санчес 22 зщ Джереми Тольян 8 пз Хон Андер Оласагасти 7 пз Рохер Бруге 18 пз Энзо Бардели 72' 20 пз Ориоль Эренас 84' 24 нп Тьяго Фернандес 63' 9 нп Иван Ромеро 63' 3 зщ Ифеаньи Ндукве 63' 17 зщ Виктор Гарсия 63' 11 Yanis Musuayi 63' 6 пз Даньель Рекена 72' 10 нп Петар Ратков 84' Запасные 1 вр Луис Жуниор 13 вр Рубен Гомес 20 зщ Карлос Ромеро 2 зщ Логан Кошта 8 зщ Хуан Фойт 5 пз Алассан Диатта 21 нп Тани Олувасейи 1 вр Пабло Куньят 29 зщ Начо Перес 14 зщ Хорхе Кабельо 16 пз Аксель Тап-Кобрисса 27 пз Пако Кортес 33 Marc Santos 34 Manel Usedo Главные тренеры Иньиго Перес Луиш Мануэл Феррейра Каштру Голы Айосе Перес Альберто Молейро 1:0 41' Иван Ромеро Джереми Тольян 1:1 42' Альберто Молейро Ильяс Ахомаш 2:1 54' Жорж Микаутадзе Альберто Молейро 3:1 86' Наказания Айсса Манди 13' Тейджон Бьюкенен 79'

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