Ювентус - Аталанта 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Ювентус 2 : 0 Аталанта Составы команд Ювентус Турин Аталанта Бергамо 25 вр Гульельмо Викарио 15 зщ Пьер Калюлю 3 зщ Бремер 26 зщ Джон Лукуми 2 зщ Зеки Челик 12 пз Дуглас Луис 7 пз Шику Консейсау 71' 22 пз Уэстон Маккенни 86' 9 нп Рандаль Коло Муани 89' 31 нп Николас Гонсалес 71' 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 46' 29 пз Папе Матар Сарр 46' 8 пз Тён Копмейнерс 71' 11 нп Эдон Жегрова 71' 27 нп Ник Вольтемаде 86' 6 зщ Ллойд Келли 89' 29 вр Марко Карнезекки 16 зщ Рауль Белланова 42 зщ Джорджио Скальвини 31 зщ Томас Кристенсен 19 пз Франк Кессье 72' 13 пз Эдерсон 17 пз Шарль Де Кетеларе 11 пз Джонатан Роу 84' 47 пз Лоренцо Бернаскони 10 пз Лазар Самарджич 63' 90 нп Никола Крстович 73' 18 нп Джакомо Распадори 63' 70 пз Джанлука Гаэтано 72' 9 нп Джанлука Скамакка 73' 99 нп Элиф Элмас 84' Запасные 23 вр Карло Пинсольо 40 вр Рикардо Раду 4 зщ Федерико Гатти 24 зщ Даниэле Ругани 43 пз Филиппо Паньюкко 49 Grady Makiobo 57 вр Марко Спортьелло 23 зщ Сеад Колашинац 40 зщ Реля Обрич 77 зщ Давиде Дзаппакоста 43 зщ Якопо Мирра 8 пз Марио Пашалич 59 нп Никола Залевски 22 Thomas Pompei Главные тренеры Лучано Спаллетти Маурицио Сарри Голы Шику Консейсау Зеки Челик 1:0 28' Бремер Эдон Жегрова 2:0 77' Наказания Томас Кристенсен 17' Шику Консейсау 22' Франк Кессье 43'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Аталанта, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.