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Ювентус - Аталанта 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Ювентус
Ювентус
2 : 0
Аталанта
Аталанта
Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
25ИталияврГульельмо Викарио
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
26КолумбиязщДжон Лукуми
2ТурциязщЗеки Челик
12БразилияпзДуглас Луис
7ПортугалияпзШику Консейсау
71'
22СШАпзУэстон Маккенни
86'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
89'
31АргентинанпНиколас Гонсалес
71'
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
46'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
46'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
71'
11КосовонпЭдон Жегрова
71'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
86'
6АнглиязщЛлойд Келли
89'
29ИталияврМарко Карнезекки
16ИталиязщРауль Белланова
42ИталиязщДжорджио Скальвини
31ДаниязщТомас Кристенсен
19Кот-д&#039;ИвуарпзФранк Кессье
72'
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11АнглияпзДжонатан Роу
84'
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
10СербияпзЛазар Самарджич
63'
90ЧерногориянпНикола Крстович
73'
18ИталиянпДжакомо Распадори
63'
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
72'
9ИталиянпДжанлука Скамакка
73'
99Северная МакедониянпЭлиф Элмас
84'
Запасные
23ИталияврКарло Пинсольо
40РумынияврРикардо Раду
4ИталиязщФедерико Гатти
24ИталиязщДаниэле Ругани
43ИталияпзФилиппо Паньюкко
49БельгияGrady Makiobo
57ИталияврМарко Спортьелло
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
40СловениязщРеля Обрич
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
43ИталиязщЯкопо Мирра
8ХорватияпзМарио Пашалич
59ПольшанпНикола Залевски
22ИталияThomas Pompei
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияМаурицио Сарри
Голы
Шику Консейсау
Зеки Челик
1:0
28'
Бремер
Эдон Жегрова
2:0
77'
Наказания
Томас Кристенсен
17'
Шику Консейсау
22'
Франк Кессье
43'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Аталанта, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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