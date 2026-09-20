Ювентус - Аталанта 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Ювентус
2 : 0
Аталанта
Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|2
|зщ
|Зеки Челик
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Шику Консейсау
71'
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
86'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
89'
|31
|нп
|Николас Гонсалес
71'
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
46'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
46'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
71'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
71'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
86'
|6
|зщ
|Ллойд Келли
89'
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|19
|пз
|Франк Кессье
72'
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Джонатан Роу
84'
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|10
|пз
|Лазар Самарджич
63'
|90
|нп
|Никола Крстович
73'
|18
|нп
|Джакомо Распадори
63'
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
72'
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
73'
|99
|нп
|Элиф Элмас
84'
Запасные
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|40
|вр
|Рикардо Раду
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|43
|пз
|Филиппо Паньюкко
|49
|Grady Makiobo
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|40
|зщ
|Реля Обрич
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|43
|зщ
|Якопо Мирра
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|нп
|Никола Залевски
|22
|Thomas Pompei
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Маурицио Сарри
Голы
Шику Консейсау
Зеки Челик
1:0
28'
Бремер
Эдон Жегрова
2:0
77'
Наказания
Томас Кристенсен
17'
Шику Консейсау
22'
Франк Кессье
43'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Аталанта, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.